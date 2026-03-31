সরকারি দফতরে সপ্তম পে-কমিশন চালুর প্রতিশ্রুতিতে পোস্টার, শঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ গৌতমের
সরকারি শূন্যপদ পূরণ, সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি শঙ্কর ঘোষের পোস্টারে ৷ বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে সরব গৌতম দেব ৷
Published : March 31, 2026 at 9:00 PM IST
শিলিগুড়ি, 31 মার্চ: নির্বাচনী প্রচারে এবার বিজেপির টার্গেটে সরকারি স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীরা ৷ তাই এবার সরাসরি শিলিগুড়ির বিভিন্ন সরকারি দফতরে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারের অন্যতম প্রতিশ্রুতি সপ্তম পে-কমিশন লাগু করার বার্তা নিয়ে পৌঁছে গেলেন শঙ্কর ঘোষ ৷ সরকারি দফতরগুলির বাইরে পোস্টার লাগিয়ে শুরু করলেন প্রচার ৷ যেখানে লেখা, বিজেপি ক্ষমতায় আসার 45 দিনের মধ্যে সপ্তম পে-কমিশন লাগু করা হবে ৷ তবে, বিজেপি প্রার্থীর এই প্রচারকে আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গ বলে অভিযোগ করেছেন তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব ৷ এই নিয়ে কমিশনে অভিযোগ জানাচ্ছেন তিনি ৷
মঙ্গলবার প্রচারে বেরিয়ে শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ সরকারি কর্মীদের বঞ্চনার ইস্যুতে সরব হন ৷ শিলিগুড়ি পুরনিগম, থানা, বিভিন্ন সরকারি দফতরের বাইরে, স্কুলের গেটে সপ্তম পে-কমিশন চালু করার বার্তা নিয়ে হাজির হন তিনি ৷ পোস্টারে-পোস্টারে ছেয়ে যায় সরকারি দফতরগুলি ৷ বিভিন্ন জায়গায় নিজে হাতে সেই পোস্টারগুলি লাগিয়েছেন তিনি ৷ 45 দিনের মধ্যে সপ্তম পে-কমিশন চালু করার পাশাপাশি, সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ ও সরকারি কর্মচারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করা হয় পোস্টারগুলিতে ৷
স্বাভাবিকভাবেই ডিএ-সহ একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মীদের মধ্যে থাকা ক্ষোভকে এবার নির্বাচনে রসদ হিসাবে ব্যবহার করছে বিজেপি ৷ আর তাই সরাসরি তাঁদের কাছে গিয়ে এভাবেই প্রচার শুরু করেছেন বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ ৷
তিনি বলেন, "যাঁদের ছাড়া সরকার অচল, সেই স্থায়ী, অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীদের দাবিকে বা তাঁদের না-পাওয়াকে সামনে রেখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন হলেই 45 দিনের মধ্যে সপ্তম পে-কমিশন লাগু করার কাজ শুরু হবে ৷ পাশাপাশি, যাঁরা চুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজে কাজ করেন, তাঁদের সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ রাজ্যে সরকারি চাকরিতে শূন্যপদ পূরণ করা, রাজ্য যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁরা যাতে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারেন, সেই চেষ্টাই করা হবে ৷ যেন-তেন প্রকারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এঁদের বঞ্চিত করতে চাইছে ৷ ঠিক তার বিপরীত চেষ্টা আমরা করছি ৷ আমরা আশা রাখি এ বিষয়ে, তাঁরা আমাদের সমর্থন করবে ৷"
তবে, শঙ্কর ঘোষের এই প্রচারকে আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গ বলে অভিযোগ করেছেন শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী তথা মেয়র গৌতম দেব ৷ সরকারি দফতরে প্রচার নির্বাচনী বিধিভঙ্গের সামিল বলে দাবি তাঁর ৷ এ নিয়ে কমিশনে অভিযোগ জানানোর কথাও বলেছেন তিনি ৷ পাশাপাশি, কমিশন বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়, তাও দেখবেন বলে জানান গৌতম ৷
তৃণমূল প্রার্থীর দাবি, শিলিগুড়িতে শঙ্কর ঘোষ হারছে ৷ শিলিগুড়ির ভোটাররা শঙ্কর ঘোষের উপর ক্ষিপ্ত বলে দাবি করেন তিনি ৷ তাঁর বক্তব্য, "একজন প্রার্থী নির্বাচনী বিধিনিষেধ থাকাকালীন এই ধরনের কাজ করছেন ৷ সরকারি দফতরে গিয়ে পোস্টার লাগাচ্ছেন ৷ তার ভিডিয়ো আমার কাছে রয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনকে এই নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছি ৷ থানা, কর্পোরেশন-সহ বিভিন্ন জায়গায় মরিয়া হয়ে এই ধরনের পোস্টার লাগাচ্ছেন, নির্বাচন কমিশন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক ৷ আমরা সমস্ত তথ্য নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে জানাচ্ছি ৷"