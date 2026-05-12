ইভিএম নিয়ে গুজব ছড়ানোর অভিযোগ, গ্রেফতার বাংলাপক্ষের গর্গ

ইভিএম নিয়ে গুজব ছড়ানোর অভিযোগ, গ্রেফতার বাংলাপক্ষের গর্গ
ইভিএম নিয়ে বিভ্রান্তিকর পোস্টের অভিযোগ ৷ গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত ৷
Published : May 12, 2026 at 4:10 PM IST
কলকাতা, 12 মে: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সোশাল মিডিয়ায় একাধিক 'উসকানিমূলক' ও 'বিভ্রান্তিকর' পোস্ট করার অভিযোগে গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করলেন কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলের গোয়েন্দারা ৷ সোমবার গভীর রাতে শহরের একটি এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয় বলে লালবাজার সূত্রে খবর ৷ পরে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, বিধানসভা নির্বাচনের সময় ইভিএম বা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন নিয়ে একাধিক বিভ্রান্তিকর তথ্য সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছিল ৷ সেইসব পোস্টের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবিশ্বাস ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলেই অভিযোগ তদন্তকারীদের ৷ বিষয়টি নজরে আসার পর নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কলকাতা পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে লালবাজারের সাইবার সেল ৷
লালবাজারের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গত কয়েক মাস ধরে গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, পোস্ট, লাইভ টেলিকাস্ট এবং ডিজিটাল কার্যকলাপ খতিয়ে দেখা হচ্ছিল ৷ তদন্তে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে বলে দাবি পুলিশের ৷ সেই সূত্র ধরেই এ দিন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
পুলিশের দাবি, শুধুমাত্র মতপ্রকাশ নয়, পরিকল্পিতভাবে 'ভুয়ো তথ্য' ছড়িয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করেছিলেন গর্গ ৷ তদন্তকারীদের মতে, নির্বাচনের সময় তাঁর কয়েকটি পোস্ট দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেগুলি ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয় ৷ বিশেষ করে ইভিএম হ্যাকিং, ভোট গণনায় কারচুপি এবং ফলাফল প্রভাবিত করার মতো অভিযোগ তুলে তিনি একাধিক পোস্ট করেছিলেন বলে অভিযোগ ৷
লালবাজার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, হার্ডডিস্ক-সহ একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ সেগুলি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে ৷ তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, এই পোস্টগুলি তিনি একাই করতেন, নাকি এর পিছনে আরও কোনও সংগঠিত চক্র কাজ করছিল ৷ পাশাপাশি, তাঁর সঙ্গে কারা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং কোনও রাজনৈতিক বা অন্য সংগঠনের মদত ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, কিছু পোস্ট বিদেশি সার্ভার ব্যবহার করে ছড়ানো হয়েছিল কি না, সেই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷ প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সংস্থার সাহায্য নেওয়া হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে ৷ অন্যদিকে, গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে ৷ বিরোধী শিবিরের একাংশের দাবি, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ যদিও পুলিশের বক্তব্য, "এটি রাজনৈতিক নয়, সম্পূর্ণ আইনানুগ পদক্ষেপ ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়েই গ্রেফতার করা হয়েছে ৷"
বুধবার ধৃতকে আদালতে পেশ করা হবে ৷ তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছেন তদন্তকারীরা ৷ পুলিশের অনুমান, ধৃতকে জেরা করে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে ৷