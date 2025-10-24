ETV Bharat / politics

অনুমতি দিল না পুলিশ, তবুও গঙ্গারামপুরে শুভেন্দু-সুকান্তর সভা নিয়ে অনড় বিজেপি

শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে এই সভা হওয়ার কথা ছিল৷ গঙ্গারামপুর পুরসভা অনুমতি দিলেও পুলিশি ছাড়পত্র দিতে রাজি হল না৷

BJP RALLY AT GANGARAMPUR
দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে বিজেপির সভার প্রচার (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 24, 2025 at 9:33 PM IST

গঙ্গারামপুর (দক্ষিণ দিনাজপুর), 24 অক্টোবর: বিজেপির বিজয় সংকল্প সভা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হল দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে৷ তৃণমূল পরিচালিত গঙ্গারামপুর পুরসভা ওই সভার অনুমতি দিয়েছে৷ তবে পুলিশ অনুমতি দিল না বিজেপিকে৷ আগামিকাল, শনিবার এই সভা হওয়ার কথা৷ তার 24 ঘণ্টা আগে পুলিশের অনুমতি না-মেলা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বিজেপির অন্দরে৷

এই নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী৷ তাঁর হুঁশিয়ারি, পুলিশ অনুমতি না-দিলেও তাঁরা সভা করবেন৷ যে স্থানে, যে সময়ে সভা হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সেই স্থানে ও সেই সময়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে৷

সাংবাদিক বৈঠকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, শনিবার দুপুরে গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল৷ সভায় উপস্থিত থাকার কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপির একাধিক নেতা-নেত্রীর৷ স্টেডিয়ামে সভা করার জন্য বিজেপির তরফে আবেদন করা হয় গঙ্গারামপুর পুরসভা ও গঙ্গারামপুর থানায়৷

গঙ্গারামপুর পুরসভার তরফে স্টেডিয়ামে সভা করার অনুমতি দেওয়া হয়৷ কিন্তু পুলিশি অনুমতি নিয়ে টালবাহানা চলছিল৷ শেষপর্যন্ত শুক্রবার পুলিশের তরফে অনুমতি না-দেওয়ার কথা বলা হয়৷ এই নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধ ক্ষোভ উগরে দেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী৷ তিনি এদিন বিকেলে গঙ্গারামপুর বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন৷ সেখানে তিনি বলেন, ‘‘গত 17 তারিখে গঙ্গারামপুর থানায় লিখিতভাবে পুলিশি অনুমতির আবেদন জানানো হয়। দীর্ঘ টালাবাহানার পর, এদিন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সঠিকভাবে আবেদন না-করায় অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়।’’

BJP Rally at Gangarampur
গঙ্গারামপুর পুরসভার থেকে সভা করার অনুমতি দেওয়ার নথি (ছবি - বিজেপি সূত্রে)

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে তাহলে কি বিজেপির আবেদনে কোনও ত্রুটি ছিল? বিজেপির জেলা সভাপতির বক্তব্য, সঠিক ও লিখিতভাবেই সভার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘‘পুলিশ তৃণমূলের দলদাস হয়ে গিয়েছে। এর বিরুদ্ধে পরবর্তীতে আন্দোলনে নামব। পুলিশ কার্যালয় তৃণমূলের পার্টি অফিস হয়ে গিয়েছে, সেই দাবিতে পুলিশ কার্যালয়ে তৃণমূলের দলীয় পতাকা লাগানোর দাবিতে আমরা পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও করব।

BJP Rally at Gangarampur
সভার অনুমতির জন্য পুলিশের কাছে বিজেপির আবেদনপত্র৷ (ছবি - বিজেপি সূত্রে)

একই সঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘পুলিশ অনুমতি না-দিলেও, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট দিনেই বিজেপির বিজয় সংকল্প সভা অনুষ্ঠিত হবে।’’ ফলে বোঝাই যাচ্ছে যে আগামিকাল গঙ্গারামপুরের রাজনৈতিক উত্তাপ একটু বেশিই হবে৷ বিজেপি আদৌ সভা করতে পারে কি না, সভা করতে গিয়ে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে কি না, সেদিকেই নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলে৷

BJP Rally at Gangarampur
গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে বিজেপির বিজয় সংকল্প সভার প্রস্তুতি৷ শুক্রবার৷ (নিজস্ব ছবি)

এদিকে শুক্রবার দিনভর জেলা বিজেপির তরফে এই ‘বিজয় সংকল্প সভা’র প্রস্তুতি জোরকদমে চলতে দেখা গিয়েছে৷ গঙ্গারামপুর শহরের বিভিন্ন রাস্তায় দেওয়াল লিখন, ব্যানার, ফ্লেক্স, ও ঝাণ্ডা বাঁধতে দেখা গিয়েছে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের৷ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক হাজির হওয়ার জন্য প্রস্তুতিও সেরে ফেলেছিলেন৷ শেষ মুহূর্তে পুলিশি অনুমতি না-দেওয়ায় পরিস্থিতি শনিবার কোন দিকে যায়, সেটাই এখন দেখার৷

