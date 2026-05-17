বিজেপি করার 'অপরাধে' বুলডোজারে ভেঙে দিয়েছিল বাড়ি! 5 বছর পর ঘরে ফিরে বিচারের দাবি
অভিযোগ, ফল প্রকাশের রাতেই হয়েছিল হামলা ৷ ভয়ে প্রতিবেশীরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি । এক কাপড়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল বিশ্বাস পরিবার ৷
Published : May 17, 2026 at 1:02 PM IST
গাইঘাটা, 17 মে: 'অপরাধ' ছিল তাঁরা বিজেপি করতেন । অভিযোগ, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হেরে যেতেই বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বসতবাড়ি । মারধর ও অত্যাচারে গোটা পরিবার গ্রাম ছেড়েছিলেন । সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদল হতেই এবার পাঁচ বছর আগের ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের 'বিচার' চাইছেন উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটার বিশ্বাস পরিবার ।
গাইঘাটার সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া পাঁচপোতা আচার্যপাড়া । গ্রামে তখন তৃণমূলের একচ্ছত্র আধিপত্য । বিজেপির পতাকা ধরেছিল শম্ভু বিশ্বাসের পরিবার । অভিযোগ, তৃণমূলের নেতারা বারবার তাঁদের বিজেপি ছাড়তে চাপ দিচ্ছিলেন । কিন্তু বিশ্বাস পরিবার তাতে বিশেষ আমল দেয়নি ।
বিশ্বাস পরিবারের অভিযোগ, 2021 সালে বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার রাতেই শুরু হয় বদলা নেওয়ার খেলা । অভিযোগ, বিজেপি সমর্থক শম্ভু বিশ্বাসের স্ত্রী কল্পনা, মেয়ে অতসী ও জামাই গোবিন্দ দাসকে ফল ঘোষণার রাতেই বেধড়ক মারধর করা হয় । এমনকী সন্ত্রাসের বাতাবরণ এমনই ছিল যে ভয়ে প্রতিবেশীরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি । ফলে এক কাপড়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন ৷ পরে তাঁরা খবর পান, বসতবাড়িটি তৃণমূলের নেতাকর্মীরা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন । কল্পনা, অতসী বা জামাই গোবিন্দ কেউ আর গ্রামে ফিরতে পারেননি । উলটে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে গোবিন্দকে গ্রেফতার করানো হয়েছিল বলে অভিযোগ । সে মামলা এখনও আদালতে বিচারাধীন ।
পাঁচবছর পর এবারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভোটের মুখে গ্রামে ফিরেছিল বিশ্বাস পরিবার ৷ পালা বদলের পর এবার তাঁরা পাঁচ বছর আগের ভোট পরবর্তী হিংসার বিচার চাইছেন ৷ বিজেপি সমর্থক কল্পনা দাস বলেন, "তৃণমূলের ভয়ে তখন আমাদের এলাকায় কেউ বিজেপি করতেন না । শুধু আমরাই বিজেপি সমর্থক ছিলাম । 2021 সালে ভোটে হেরে যাওয়ার পর তৃণমূলের লোকেরা বুলডোজার দিয়ে আমাদের বাড়ি ভেঙে দিয়েছিলেন । মারধর করে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল ।"
কল্পনা দাসের জামাই গোবিন্দ দাস বলেন, "বিজেপি করার অপরাধে 2021 সালে ভোটে ফল ঘোষণার রাতে আমাদের ওপর নৃশংস আক্রমণ হয়েছিল । বিজেপি নেতা বাবলু দাস আমাদের উদ্ধার করে ঠাকুরনগর হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন । আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের হয়েছিল । আমাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল । এখনও সেই মামলা চলছে ৷ সরকার বদলেছে, আশারাখি, এবারে বিচার পাব ৷" কল্পনা দাসের মেয়ে অতসী সেই অভিশপ্ত রাতের বর্ণনা করেছেন ৷
বিজেপির পাঁচপোতা মণ্ডলের সহ-সভাপতি বাবলু দাস বলেন, "ওই সময় আচার্যপাড়ায় শুধুমাত্র বিশ্বাস পরিবার বিজেপি করত । আমাদের দল করার অপরাধে তাদের বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল তৃণমূলের নেতারা । এমনকী ওই পরিবারের সদস্যদের নৃশংসভাবে মারধরও করেছিল । পাঁচ বছর পরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর বিশ্বাস পরিবার আবার গ্রামে ফিরে এসেছেন ।"
যদিও বুলডোজার দিয়ে বিজেপি সমর্থকদের বাড়ি ভাঙা ও মারধর করার অভিযোগ তৃণমূল অস্বীকার করেছে । তৃণমূলের পাঁচপোতা ব্লকের সভাপতি বিকাশ আচার্য বলেন, "শম্ভু বিশ্বাসের পরিবার পুরোপুরি মিথ্যা কথা বলছেন । রাজনৈতিক কোনও বিষয় ছিল না । জমি নিয়ে পারিবারিক গোলমালে সে সময় তাঁরা বাড়ি ছেড়েছিলেন । এবার বিজেপি ভোটে জেতার পর বিশ্বাস পরিবারের সদস্যরা গ্রামে ফিরে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার করছেন ।"