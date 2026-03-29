টিকিট না-পেয়ে ক্ষোভ ! ভোটের মুখে তৃণমূল ছাড়লেন বাদুড়িয়ার বিদায়ী বিধায়ক

ভোটের মুখে তৃণমূল ছাড়লেন বাদুড়িয়ার বিদায়ী বিধায়ক (চিত্র: ফেসবুক)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 29, 2026 at 12:46 PM IST

কলকাতা, 29 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে বড়সড় ভাঙন শাসকদলে । টিকিট না-পাওয়ার ক্ষোভের জেরে এবার দল ছাড়লেন উত্তর 24 পরগনা জেলার বাদুড়িয়ার বিদায়ী বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম । রবিবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় একটি লম্বা পোস্টের মাধ্যমে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ-সহ দলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন । ভোটের আগে যখন রাজ্যের সর্বত্র প্রচারের পারদ চড়ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে খাস তালুকে এমন এক হেভিওয়েট নেতার দলত্যাগ ঘাসফুল শিবিরের অস্বস্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

আগামী 23 এবং 29 এপ্রিল দুই দফায় রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে । নির্বাচনের নির্ঘণ্ট বেজে যাওয়ার পর থেকেই শাসকদলের অন্দরে টিকিট পাওয়া নিয়ে বেশ কয়েকটি জায়গায় ক্ষোভ-বিক্ষোভের ছবি প্রকাশ্যে এসেছে । সেই তালিকায় এবার নবতম সংযোজন বাদুড়িয়া । বিদায়ী বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও এবার তাঁকে প্রার্থী করেনি দল । আর তা নিয়েই দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর মধ্যে চাপা ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল বলে সূত্রের খবর । অবশেষে সেই ক্ষোভের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটল রবিবার সকালে । দলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলের ভেতরে আদর্শ এবং বাস্তবতার মধ্যে যে গভীর ফারাক তৈরি হয়েছে, তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না ।

কাজী আব্দুর রহিমের পোস্ট (চিত্র: ফেসবুক)

এদিন নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি আবেগঘন বার্তা পোস্ট করেন কাজী আব্দুর রহিম দিলু । সেই বার্তায় তিনি তাঁর এই পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত 'কঠিন কিন্তু নীতিগত' বলে উল্লেখ করেছেন । রাজনৈতিক পথ চলার ক্ষেত্রে তিনি যে তাঁর পিতা, বাদুড়িয়ার রূপকার বলে পরিচিত কাজী আব্দুর গফফর সাহেবের আদর্শকে পাথেয় করেছেন, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি । রহিম লিখেছেন, তাঁর পিতার শিক্ষা ছিল সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে থাকা এবং যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই চালিয়ে যাওয়া । নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সাধারণ মানুষের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদকেই তিনি নিজের একমাত্র শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন ।

দলত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিদায়ী এই বিধায়ক দলের অন্দরের পরিবেশ নিয়ে সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন । তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে দলের ভেতরে চলা বিভিন্ন 'অন্যায় ও অবিচারের' বিরুদ্ধে তিনি বারবার সরব হয়েছেন । কিন্তু তা সত্ত্বেও দলীয় নেতৃত্বের তরফে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি । রহিম জানান, এই ক্রমাগত উপেক্ষা এবং অবিচারের কারণে তিনি মানসিকভাবে অত্যন্ত ব্যথিত । জীবনে কখনও আপসের রাজনীতি করেননি এবং ভবিষ্যতেও করবেন না - পিতার এই শিক্ষাকে সঙ্গী করেই তিনি তৃণমূল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন ।

যদিও কাজী আব্দুর রহিম তাঁর এই বার্তায় মূলত আদর্শগত সংঘাত এবং ন্যায়-নীতির কথাই বারবার তুলে ধরেছেন, তবুও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আসল কারণ হল এবারের নির্বাচনে টিকিট না-পাওয়া । প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকে টিকিট না-পাওয়ায় নিজের ক্ষোভের কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন । শেষমেশ সেই অভিমান থেকেই তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন ।

তৃণমূল ছাড়ার পর কাজী আব্দুর রহিম এবার কোন রাজনৈতিক দলের দিকে পা বাড়াবেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে । তিনি অন্য কোনও দলে যোগ দেবেন কি না, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত খোলসা করে কিছু জানাননি । তবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, "আমি মানুষের সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব - এটাই আমার অঙ্গীকার ।"

উত্তর 24 পরগনার মতো তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিতে, বিশেষ করে বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রে, তাঁর এই দলত্যাগ শাসকদলের ভোটব্যাংকে বড়সড় ফাটল ধরাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । এখন দেখার, আসন্ন নির্বাচনের আগে ঘাসফুল শিবির এই অস্বস্তি কতটা সামলে উঠতে পারে ।

