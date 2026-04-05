ভোট বড় বালাই ! প্রচারে বেরিয়ে কেউ মাছ বেচলেন, কেউ ভাজলেন চপ

ভোট বড় বালাই ! প্রচারে বেরিয়ে কেউ মাছ বেচলেন, কেউ ভাজলেন চপ
রবিবারের ভোট প্রচারে 'রোজগার' বনাম 'পরিচয়' ! আপাতত কড়াই আর কাতলাতেই গরম হচ্ছে বঙ্গ রাজনীতির হাঁড়ি !
Published : April 5, 2026 at 3:40 PM IST
মেদিনীপুর/ডোমজুড়, 5 এপ্রিল: ভোটের ময়দানে এবার কড়াইয়ের ধোঁয়া আর মাছের কাঁটার ফাঁকেই উঠছে রাজনীতির আসল সুর ! কোথাও প্রার্থী কড়াই হাতে চপ ভাজছেন, কোথাও বাজারে বসে মাছ বিক্রি ! প্রচারের চেনা ছক ভেঙে রবিবার ছুটির সকালে ভিন্ন পথে নামলেন প্রার্থীরা ! আর সেই মঞ্চেই উঠে আসছে কর্মসংস্থান থেকে খাদ্যাভ্যাস, দুই ইস্যুর তীব্র টানাপোড়েন ।
ডোমজুড়ে প্রচারের ফাঁকে বিজেপি প্রার্থী গোবিন্দ হাজরা রাস্তার ধারের তেলেভাজার দোকানে দাঁড়িয়ে নিজেই চপ ভাজলেন ! কড়াইয়ের গরম তেলে চপ ছাড়ার ফাঁকেই শাসক শিবিরকে কটাক্ষ, রাজ্যে শিল্প নেই, কাজ নেই, তাই 'চপ ভাজা'ই শেষ ভরসা ! পুরনো বিতর্ক উসকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চপ ভাজা' মন্তব্যকেই ফিরিয়ে আনলেন প্রচারের কেন্দ্রে ।
দোকানের সামনে ভিড় জমল । কেউ বিস্মিত, কারও মুচকি হাসি । এক তরুণের মন্তব্য, "চাকরি না থাকলে চপ ভাজাই তো শেষ পথ, সেটাই বোঝাতে চাইছেন !" রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের প্রতীকী প্রচার সরাসরি ভোটারের মন ছুঁয়ে যায়, নাটকীয় হলেও বার্তাটা স্পষ্ট ।
অন্যদিকে মেদিনীপুরে ছবিটা খানিক আলাদা, আবার একইসঙ্গে মিলেও যায় । এখানে রাজনীতির কেন্দ্রে 'মাছ' । তৃণমূল প্রার্থী সুজয় হাজরা সম্প্রতি ভোট প্রচারে বেরিয়ে বাজারে মাছ হাতে নিয়ে বলছিলেন, "মাছ আমরা খাই, মাছ খাবই ।" তারই পালটা হিসেবে বিজেপি প্রার্থী শংকর গুছাইতকে এদিন দেখা গেল বাজারে বসে রীতিমতো মাছ বিক্রি করতে ! হাতে কাতলা-চিংড়ি তুলে ক্রেতা ডাকছেন, "আমরা ভেতো বাঙালি, মাছ-ভাত ছাড়া চলে ! আসুন মাছ নিয়ে যান !"
খাদ্যাভ্যাস নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে টানাপোড়েন নতুন নয় । বিশেষ করে ভোটের মরশুমে তা যেন আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে ৷ একাধিক সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুলেছেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে খাদ্যনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে । বিজেপির পালটা, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন, ভোটের আগে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কৌশল মাত্র।
ফলে ডোমজুড়ে 'চপ' আর মেদিনীপুরে 'মাছ', দুই জায়গাতেই প্রচারের ভাষা আলাদা হলেও বার্তা একটাই: জীবিকা ও পরিচয়ের লড়াই । একদিকে কাজের দাবি, অন্যদিকে সংস্কৃতির সওয়াল ।
শেষ পর্যন্ত চপ না মাছ ! কোন ইস্যু ভোটবাক্সে কতটা প্রভাব ফেলবে, তার উত্তর মিলবে 4 মে'র ফলাফলে । তবে আপাতত স্পষ্ট, কড়াই আর কাতলাতেই গরম হচ্ছে রাজনীতির হাঁড়ি ।
