লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে আবাস, সবেতেই কাটমানি ! সোনারপুরে তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ
ঘর, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতার সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগ । টাকা ফেরতের দাবিতে উত্তাল প্রতাপনগর, চাপে পড়ে আশ্বাস নেতার স্ত্রীর ।
Published : June 12, 2026 at 4:41 PM IST
সোনারপুর, 12 জুন: দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে ফের সামনে এল সরকারি প্রকল্পে 'কাটমানি' নেওয়ার অভিযোগ । আবাস যোজনার ঘর থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা - একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ঘিরে শুক্রবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল প্রতাপনগর এলাকার সাঙ্গুর গ্রাম । বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থানীয় তৃণমূল নেতা উপেন্দ্র মণ্ডল ।
স্থানীয় সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বিভিন্ন বাসিন্দার কাছ থেকে সরকারি প্রকল্পে নাম তোলার বা সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে টাকা নেওয়া হচ্ছিল । অভিযোগ, কারও কাছ থেকে 5 হাজার, কারও কাছ থেকে 10 হাজার, আবার কারও কাছ থেকে 20 হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে । বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিক পরিবারের কাছ থেকে টাকা তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ ।
কিন্তু টাকা দেওয়ার পরেও বহু ক্ষেত্রে কোনও সুবিধা না মেলায় ক্ষোভ জমতে থাকে গ্রামবাসীদের মধ্যে । তাঁদের অভিযোগ, অনেকেই সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার আশায় ধারদেনা করে টাকা দিয়েছিলেন । মাসের পর মাস কেটে গেলেও কাজ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত একজোট হয়ে অভিযুক্ত নেতার বাড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা ।
বিক্ষোভকারীদের দাবি, ঘটনার সময় উপেন্দ্র মণ্ডল বাড়িতে ছিলেন না । তবে তাঁর স্ত্রী বাইরে এসে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন । স্থানীয়দের দাবি, সেই সময় তিনি আরও জানান যে, নেওয়া টাকার একটি অংশ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য প্রশান্ত সরদারকে দেওয়া হয়েছিল ।
এই মন্তব্য সামনে আসতেই নতুন মাত্রা পায় বিতর্ক । পরে উত্তেজিত গ্রামবাসীদের একাংশ পঞ্চায়েত সদস্য প্রশান্ত সরদারের বাড়িতেও যান । যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি । তাঁর দাবি, কাটমানি নেওয়ার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই । রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁর নাম টেনে আনা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি ।
স্থানীয় বাসিন্দা রূপা সাঁপুইয়ের অভিযোগ, "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করে দেওয়ার জন্য 500 টাকা করে নেওয়া হয়েছিল । আবার আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রথমে 2 হাজার, পরে 10 হাজার টাকা দিতে হয়েছে । শুধু আমার কাছ থেকেই নয়, অনেকের কাছ থেকেই টাকা নেওয়া হয়েছে ।" আর এক বাসিন্দা ঊষা মিদ্দা বলেন, "আমার পরিবারের দু'জনের নামে ঘর করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়া হয়েছিল । এত দিন কেটে গেল, কিছুই হয়নি । এখন অন্তত আমাদের টাকা ফেরত দেওয়া হোক ।"
ঘটনার পর এলাকায় শুরু হয়েছে জোর চর্চা । স্থানীয়দের একাংশের প্রশ্ন, এত জনের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে টাকা তোলা হলে তার পিছনে কি শুধুই ব্যক্তিগত উদ্যোগ, নাকি আরও বড় কোনও চক্র সক্রিয় ? যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । অন্যদিকে, ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের দাবি, অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং যাঁদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের অর্থ ফেরত নিশ্চিত করুক প্রশাসন ।
সোনারপুরের প্রতাপনগরের এই ঘটনা ফের একবার সরকারি প্রকল্পে কাটমানির পুরনো বিতর্ককে সামনে এনে দিয়েছে । এখন নজর প্রশাসনের দিকে, অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখে কী পদক্ষেপ করা হয়, সেটাই দেখার ।