খেলার মাঠের মতোই রাজনীতির ময়দানেও চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত ভরত ছেত্রী

রাজনীতির ময়দানে চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত কার্শিয়াংয়ে বিজেপি প্রার্থী জাতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অলিম্পিয়ান ভরত ছেত্রী ৷ শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 21, 2026 at 7:45 PM IST

কালিম্পং, 21 মার্চ: খেলার মাঠ থেকে রাজনীতির ময়দান। আর এবার সেই রাজনীতির ময়দানকেই চ্যালেঞ্জ হিসবে নিলেন ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা অলিম্পিয়ান ভরত ছেত্রী ৷ বৃহস্পতিবার বিকেলে পাহাড়ে তিন আসন কার্শিয়াং, কালিম্পং ও দার্জিলিঙে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে গেরুয়া শিবির ৷ পাহাড়ের তিন আসন প্রার্থী নিয়ে এখনও ক্ষোভ-বিক্ষোভ অব্যাহত ৷

দীর্ঘদিনের জোট শরিক সুভাষ ঘিসিংয়ের জিএনএলএফ-এর সঙ্গ ত্যাগ করে মোর্চাকে নিয়ে পাহাড়ে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি ৷ জোটসঙ্গী বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাকে একটি আসনে লড়াইয়ের জন্য ছেড়েছে বিজেপি ৷ আর বাকি দুই আসনে নিজেদের প্রার্থী দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷

কার্শিয়াং বিধানসভা আসনে বিজেপি'র কার্শিয়াং ব্লক সভাপতি সোনম লামাকে এবং কালিম্পঙে নতুন মুখ জাতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা অলিম্পিয়ান 44 বছরের ভরত ছেত্রীকে প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ যা নিয়ে দলের মধ্যেই শুরু হয়েছে বিক্ষোভ ৷ 2012 সালে মালয়েশিয়ায় সুলতান আজলান শাহ কাপে ভরত ছেত্রীর নেতৃত্বে ব্রোঞ্জ জেতে ভারত ৷ ওই বছর লন্ডন অলিম্পিক্সে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন তিনি ৷

শনিবার সকালে কালিম্পং জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে যান বিজেপি প্রার্থী ভরত ছেত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হিল বিজেপি সভাপতি সঞ্জীব লামা। দলীয় কার্যালয়ে ভরত ছেত্রীকে স্বাগত জানায় দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। এরপর সেখানে বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সঞ্জীব লামা।

ভরত ছেত্রী কালিম্পঙের 16 মাইলের দূরের বাসিন্দা। অবসরের পর কালিম্পঙে নিজের উদ্যোগে একটি হকি স্টেডিয়াম তৈরি করেছেন ৷ সেখান পাহাড়ের যুবক-যুবতীদের হকির প্রশিক্ষণ দেন তিনি। গত বিধানসভা নির্বাচনে কালিম্পং আসন থেকে শুভ প্রধানকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। কিন্তু ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার প্রার্থী রুদেন সাদা লেপচার কাছে পরাজিত হন তিনি। এবারের নির্বাচনে তাই প্রার্থীর জন্য একটি স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নতুন মুখের খোঁজ করছিল বিজেপি। সেই কারণে ভরত ছেত্রীকে প্রার্থী করা হয় বলে দলীয় সূত্রের খবর ৷

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভরত ছেত্রী বলেন, "আমি বরাবরই চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসি। আগে খেলার মাঠে নিয়েছি ৷ এবার রাজনীতির ময়দানে চ্যালেঞ্জ নেব। আমি পাহাড় ও পাহাড়বাসীর উন্নয়নে কাজ করতে চাই।" প্রার্থী নিয়ে বিক্ষুদ্ধদের বিষয়ে হিল সভাপতি সঞ্জীব লামা বলেন, "আগে দলে পতাকা ধরার লোক ছিল না। এখন দল অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে ৷ এখন অনেকেই প্রার্থী হতে চায় ৷ এটা খুব ভালো লক্ষণ ৷ এবার বদল আসবে ৷ বিজেপিকে পাহাড়বাসী গ্রহণ করতে শুরু করেছে ৷ এবার তাদের ভয় পাওয়া উচিতও যারা পাহাড়কে লুঠ করছে, দুর্নীতি করছে ৷ পাহাড়ের ক্ষমতায় যাঁরা আছে, তাঁরা টাকা ও ক্ষমতার বদলে ভোট করাতে চাইবে। কিন্তু আমরা মানুষকে নিয়ে চলব।"

গত 2014 ও 2019 সালের লোকসভা এবং 2016 ও 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন থেকে বিজেপির জোট শরিক জিএনএলএফ ও মোর্চা ৷ মাঝে মোর্চা 2019 সালে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করলেও ফের তারা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গ ছেড়ে বিজেপিকে সমর্থন করে ৷ গত 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনেও জিএনএলএফ ও মোর্চার সঙ্গে জোট করেই তিন আসনে প্রার্থী দিয়েছিল বিজেপি ৷ এবার গেরুয়া শিবিরের সঙ্গী শুধু বিমল গুরুংয়ের মোর্চা ৷

OLYMPIAN BHARAT CHETRI
ASSEMBLY ELECTIONS 2026
BENGAL ASSEMBLY POLLS 2026
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

