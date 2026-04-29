তারকাদের ভোট-উৎসব! লাইনে চিরঞ্জিৎ-জিৎ থেকে কোয়েল-শ্রাবন্তী

তারকাদের ভোট-উৎসব! লাইনে চিরঞ্জিৎ-জিৎ থেকে কোয়েল-শ্রাবন্তী
তারকাদের উপস্থিতিতে জমে উঠল ভোটের সকাল । বৃষ্টিভেজা দিনেও যেন একটাই সুর, আগে ভোট, তারপর সব !
Published : April 29, 2026 at 2:37 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: গণতন্ত্রের উৎসব মানেই শুধু সাধারণ মানুষের ভিড় নয় তার সঙ্গে মিশে যায় তারকাদের উপস্থিতিও ! দ্বিতীয় দফার ভোটে এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে দেখা গেল টলিউডের একঝাঁক তারকাকে । কেউ এসেছেন পরিবারের হাত ধরে, কেউ আবার নিজের কেন্দ্র ছুটে গিয়েছেন ভোট দেওয়ার পরই । বৃষ্টি, ভিড়- কিছুই থামাতে পারেনি তাঁদের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন ।
সবচেয়ে নজর কাড়লেন অভিনেতা তথা বারাসতের বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী । এবারে দলের টিকিট না পেলেও ভোট দিতে হাজির হয়েছিলেন চারুচন্দ্র কলেজে । তবে শুরুতেই সামান্য বিঘ্ন, ইভিএম খারাপ থাকায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তাঁকে । শেষমেশ অবশ্য মেশিন সচল হতেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেন তিনি । হাসিমুখেই জানালেন, "আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যায় । খুব শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে, ভালো লাগছে ।"
অন্যদিকে, সকাল সকালই স্ত্রী শুভশ্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভোট সারলেন রাজ চক্রবর্তী । ভোট দিয়েই ছুটে গেলেন নিজের কেন্দ্র বারাকপুরে । একই ছবি কোয়েল মল্লিকের ক্ষেত্রেও, বাবা-মায়ের সঙ্গে বুথে গিয়ে ভোট দিলেন তিনি । পাশে দাঁড়িয়ে প্রবীণ অভিনেতা রঞ্জিৎ মল্লিক বললেন, "প্রথম দিন থেকে ভোট দিচ্ছি, কিন্তু 60 বছরে এমন অভিজ্ঞতা হয়নি ৷ এসআইআর এর কারণে অনেকে ভোট দিতে পারলেন না, এর চেয়ে দুঃখের আর কী !" তবুও তাঁদের সবার একটাই বার্তা, শান্তিপূর্ণ ভোট হোক, সবাই নিজের অধিকার প্রয়োগ করুন ।
জেন জি-র হার্টথ্রব অঙ্কুশ হাজরাও পিছিয়ে নেই । বর্ধমানের সাধুমতী স্কুলে নিজের চেনা গলি, চেনা পরিবেশে ভোট দিয়ে আবেগঘন হয়ে ওঠেন অভিনেতা । বললেন, "নিজের জায়গায় ভোট দেওয়ার আলাদা আনন্দ আছে । নিরাপত্তাও ভালো, ভোটও শান্তিপূর্ণ ।"
এদিকে দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুরে সস্ত্রীক ভোট দিলেন অভিনেতা জিৎও । পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতিও নজর কাড়ে । বৃষ্টিকে তোয়াক্কা না করেই বুথে হাজির ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ রণিতা দাস । বেহালার পর্ণশ্রী বিদ্যামন্দিরে মায়ের সঙ্গে ভোট দিতে এসে খোশমেজাজে বার্তা দিলেন তিনি, "ভোটটা আগে দিন, তারপর ছুটি উপভোগ করুন । বৃষ্টি হলেও বেরোন, নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিন । এটাই আমাদের দায়িত্ব ।" পরিবারের সঙ্গে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ও ৷
সব মিলিয়ে, তারকাদের উপস্থিতিতে জমে উঠল ভোটের সকাল । বৃষ্টিভেজা দিনেও যেন একটাই সুর, "আগে ভোট, তারপর সব !"