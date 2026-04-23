কেউ দিলেন মন্দিরে পুজো ! কেউবা সপরিবারে বুথে, ভোট যুদ্ধে সকাল থেকেই সক্রিয় প্রার্থীরা

কেউ দিলেন মন্দিরে পুজো ! কেউবা সপরিবারে বুথে, ভোট যুদ্ধে সকাল থেকেই সক্রিয় প্রার্থীরা
তৃণমূল থেকে বিজেপি প্রার্থীদের সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে ভোট দিতে দেখা গিয়েছে ৷ সকলেই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ৷
Published : April 23, 2026 at 11:45 AM IST
কলকাতা, 23 এপ্রিল: রাজ্যে চলছে প্রথম দফার বিধানসভা ভোট ৷ বুথের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন ৷ সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি সকাল থেকেই ভোট দিচ্ছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা ৷ কেউ পুজো সেরে তো কেউবা বাড়ির বড়দের আশীর্বাদ নিয়ে হাজির হয়েছেন নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রে ৷ বিজেপি প্রার্থীদের মুখে পরিবর্তনের ডাক ৷ তৃণমূল প্রার্থীরা অবশ্য প্রত্যাবর্তনের জন্য আশাবাদী ৷
পুজো সেরে ভোটদান শিলিগুড়ি বিধানসভার প্রার্থীদের
বৃহস্পতিবার সকালে নিজের পোষ্যকে আদর করে তারপর মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট দিতে বের হন শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব । শিলিগুড়িতে প্রথম দফার ভোটগ্রহণের মাঝেই শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুলে 173 নম্বর বুথে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন তিনি । সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেন গৌতম দেব । ভোটদান শেষে বুথের বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া জানান তিনি ৷ শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তা দেন তৃণমূল প্রার্থী ।
শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ সকালে 24 নম্বর ওয়ার্ডেরই একটি কালীবাড়িতে পুজো দেন । তারপর তিনি জগদীশচন্দ্র বসু হাইস্কুলে ভোট দেন । এবার তাঁর লড়াই গৌতম দেবের বিরুদ্ধে । তবে সব জায়গায় এখনও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে । চাপ কাজ করছে না । হালকা মেজাজেই ভোটের আবহে শঙ্কর ঘোষ ৷ ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, "বাংলায় এবার পরিবর্তন নিশ্চিত ।"
নানুরে ভোটদান কাজল শেখের
বীরভূম জেলার নানুরের পাপুরি গ্রামে নিজের বুথে ভোট দিলেন হাঁসনের তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখ । ভোট দিয়ে বেরিয়ে কমিশনের অতি সক্রিয়তা নিয়ে সরব তিনি । তিনি বলেন, "বেছে বেছে তৃণমূল নেতাদের নজরদারির মধ্যে রেখেছে ৷ তাও মানুষ হাসি মুখে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট তৃণমূলকেই দিচ্ছেন ৷ 4 তারিখ কমিশনের পরাজয় নিশ্চিত ।"
ভিরিঙ্গি শ্মশান কালী মন্দিরে পুজো প্রদীপ মজুমদারের
দুর্গাপুরের ভিরিঙ্গি শ্মশান কালী মন্দিরে পুজো দিলেন 276 নম্বর অর্থাৎ দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার ৷ মায়ের কাছে প্রার্থনা সেরেই তিনি শুরু করলেন এবারের বিধানসভা ভোটে তাঁর যাত্রা । প্রদীপ মজুমদার বলেন, "সবার মঙ্গল কামনায় আমি পুজো দিলাম । আমার এলাকার যারা নির্বাচক তারা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন তার জন্য আমি গোটা এলাকায় যাব । মানুষ যদি সমস্যায় পড়েন নির্বাচন কমিশনকে তা জানাবো । আশা করি নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষতার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করবেন ।"
লাল চা-বিস্কুট খেয়ে বুথের পথে বুলুচিক বরাইক
চা বাগানে এদিন সাইরেন বাজেনি ৷ তবে তার বেশ খানিকটা আগেই ঘুম থেকে উঠে যান মালবাজার বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক । বাড়ির পাশেই 106 নম্বর বুথ, রাঙ্গামাটি প্রাইমারি স্কুলে সকাল সকাল লাল চা এবং বিস্কুট খেয়ে বুথের প্রথম ভোটটি দিলেন এই চা বাগানেরই শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দা বুলুচিক বরাইক । তাঁর কথায়, "আমরা বাগানের মানুষ, সকালে ওঠা আমাদের অভ্যাস । গত সমস্ত নির্বাচনে আমি এই বুথে প্রথম ভোট দিয়েছি । প্রার্থী হিসেবে আমার বেশ কিছু জায়গায় যেতেও হবে । তাই সকাল সকাল ভোট দিয়ে বাকি কাজগুলো করব ৷"
ভোট দিলেন অগ্নিমিত্রা পাল ও মলয় ঘটক
সকাল সকাল ভোট দান করলেন আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল । আসানসোলে এলআইসি দফতরের 43 নম্বর বুথে ভোট দান করলেন তিনি । ভোট দিলেন আসানসোল উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটকও । আসানসোলের চেলিডাঙায় কারনানি স্কুলে 76 নম্বর বুথে ভোট দান করলেন তিনি ৷
সপরিবারে ভোটদান স্বপ্না বর্মনের
বাড়ির সামনে বুথে দিনের প্রথম ভোটার হিসেবে ভোট দিয়ে দিন শুরু করলেন জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ বিধানসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মন । এশিয়াডে সোনাজয়ী স্বপ্না এই আসনের তৃণমূল প্রার্থী । বাড়ির সামনে পাতকাটা ঘোষপাড়া বিএফপি স্কুলের 18/197 নম্বর বুথে মাকে নিয়ে সপরিবারে ভোট দিলেন স্বপ্না বর্মন ।
মেয়েদের নিয়ে সস্ত্রীক ভোটদান বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থীর
বৃহস্পতিবার সকাল সকাল বালুরঘাট পুরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ডের 2 নম্বর বুথে দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিলেন বালুরঘাট বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎকুমার রায় । ভোট দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি । কমিশনের ঘোষণা মতো সব ধরণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপি সরকার গঠন করবে বলে আশাবাদী বিদ্যুৎ এবং নিজের জয়ের ব্যাপারেও আশাবাদী তিনি ।