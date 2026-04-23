কেউ দিলেন মন্দিরে পুজো ! কেউবা সপরিবারে বুথে, ভোট যুদ্ধে সকাল থেকেই সক্রিয় প্রার্থীরা

তৃণমূল থেকে বিজেপি প্রার্থীদের সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে ভোট দিতে দেখা গিয়েছে ৷ সকলেই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ৷

নিজ নিজ কেন্দ্রে ভোট দিলেন প্রার্থীরা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 11:45 AM IST

কলকাতা, 23 এপ্রিল: রাজ্যে চলছে প্রথম দফার বিধানসভা ভোট ৷ বুথের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন ৷ সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি সকাল থেকেই ভোট দিচ্ছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা ৷ কেউ পুজো সেরে তো কেউবা বাড়ির বড়দের আশীর্বাদ নিয়ে হাজির হয়েছেন নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রে ৷ বিজেপি প্রার্থীদের মুখে পরিবর্তনের ডাক ৷ তৃণমূল প্রার্থীরা অবশ্য প্রত্যাবর্তনের জন্য আশাবাদী ৷

পুজো সেরে ভোটদান শিলিগুড়ি বিধানসভার প্রার্থীদের

বৃহস্পতিবার সকালে নিজের পোষ্যকে আদর করে তারপর মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট দিতে বের হন শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব । শিলিগুড়িতে প্রথম দফার ভোটগ্রহণের মাঝেই শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুলে 173 নম্বর বুথে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন তিনি । সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেন গৌতম দেব । ভোটদান শেষে বুথের বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া জানান তিনি ৷ শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তা দেন তৃণমূল প্রার্থী ।

ভোট যুদ্ধে সকাল থেকেই সক্রিয় প্রার্থীরা (ইটিভি ভারত)

শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ সকালে 24 নম্বর ওয়ার্ডেরই একটি কালীবাড়িতে পুজো দেন । তারপর তিনি জগদীশচন্দ্র বসু হাইস্কুলে ভোট দেন । এবার তাঁর লড়াই গৌতম দেবের বিরুদ্ধে । তবে সব জায়গায় এখনও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে । চাপ কাজ করছে না । হালকা মেজাজেই ভোটের আবহে শঙ্কর ঘোষ ৷ ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, "বাংলায় এবার পরিবর্তন নিশ্চিত ।"

নানুরে ভোটদান কাজল শেখের

বীরভূম জেলার নানুরের পাপুরি গ্রামে নিজের বুথে ভোট দিলেন হাঁসনের তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখ । ভোট দিয়ে বেরিয়ে কমিশনের অতি সক্রিয়তা নিয়ে সরব তিনি । তিনি বলেন, "বেছে বেছে তৃণমূল নেতাদের নজরদারির মধ্যে রেখেছে ৷ তাও মানুষ হাসি মুখে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট তৃণমূলকেই দিচ্ছেন ৷ 4 তারিখ কমিশনের পরাজয় নিশ্চিত ।"

নানুরে ভোট দিলেন হাঁসনের তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখ (নিজস্ব ছবি)

ভিরিঙ্গি শ্মশান কালী মন্দিরে পুজো প্রদীপ মজুমদারের

দুর্গাপুরের ভিরিঙ্গি শ্মশান কালী মন্দিরে পুজো দিলেন 276 নম্বর অর্থাৎ দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার ৷ মায়ের কাছে প্রার্থনা সেরেই তিনি শুরু করলেন এবারের বিধানসভা ভোটে তাঁর যাত্রা । প্রদীপ মজুমদার বলেন, "সবার মঙ্গল কামনায় আমি পুজো দিলাম । আমার এলাকার যারা নির্বাচক তারা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন তার জন্য আমি গোটা এলাকায় যাব । মানুষ যদি সমস্যায় পড়েন নির্বাচন কমিশনকে তা জানাবো । আশা করি নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষতার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করবেন ।"

ভিরিঙ্গি শ্মশান কালী মন্দিরে পুজো প্রদীপ মজুমদারের (নিজস্ব ছবি)

লাল চা-বিস্কুট খেয়ে বুথের পথে বুলুচিক বরাইক

চা বাগানে এদিন সাইরেন বাজেনি ৷ তবে তার বেশ খানিকটা আগেই ঘুম থেকে উঠে যান মালবাজার বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক । বাড়ির পাশেই 106 নম্বর বুথ, রাঙ্গামাটি প্রাইমারি স্কুলে সকাল সকাল লাল চা এবং বিস্কুট খেয়ে বুথের প্রথম ভোটটি দিলেন এই চা বাগানেরই শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দা বুলুচিক বরাইক । তাঁর কথায়, "আমরা বাগানের মানুষ, সকালে ওঠা আমাদের অভ্যাস । গত সমস্ত নির্বাচনে আমি এই বুথে প্রথম ভোট দিয়েছি । প্রার্থী হিসেবে আমার বেশ কিছু জায়গায় যেতেও হবে । তাই সকাল সকাল ভোট দিয়ে বাকি কাজগুলো করব ৷"

মালবাজার বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বুলুচিক বরাইক (নিজস্ব ছবি)

ভোট দিলেন অগ্নিমিত্রা পাল ও মলয় ঘটক

সকাল সকাল ভোট দান করলেন আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল । আসানসোলে এলআইসি দফতরের 43 নম্বর বুথে ভোট দান করলেন তিনি । ভোট দিলেন আসানসোল উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটকও । আসানসোলের চেলিডাঙায় কারনানি স্কুলে 76 নম্বর বুথে ভোট দান করলেন তিনি ৷

ভোট দিলেন মলয় ঘটক (নিজস্ব ছবি)
ভোট দিলেন অগ্নিমিত্রা পাল ও মলয় ঘটক (নিজস্ব ছবি)

সপরিবারে ভোটদান স্বপ্না বর্মনের

বাড়ির সামনে বুথে দিনের প্রথম ভোটার হিসেবে ভোট দিয়ে দিন শুরু করলেন জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ বিধানসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মন । এশিয়াডে সোনাজয়ী স্বপ্না এই আসনের তৃণমূল প্রার্থী । বাড়ির সামনে পাতকাটা ঘোষপাড়া বিএফপি স্কুলের 18/197 নম্বর বুথে মাকে নিয়ে সপরিবারে ভোট দিলেন স্বপ্না বর্মন ।

রাজগঞ্জ বিধানসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মন (নিজস্ব ছবি)

মেয়েদের নিয়ে সস্ত্রীক ভোটদান বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থীর

বৃহস্পতিবার সকাল সকাল বালুরঘাট পুরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ডের 2 নম্বর বুথে দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিলেন বালুরঘাট বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎকুমার রায় । ভোট দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি । কমিশনের ঘোষণা মতো সব ধরণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপি সরকার গঠন করবে বলে আশাবাদী বিদ্যুৎ এবং নিজের জয়ের ব্যাপারেও আশাবাদী তিনি ।

বালুরঘাট বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎকুমার রায় (নিজস্ব ছবি)

