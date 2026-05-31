ETV Bharat / politics

বুথ বৈঠকে অতর্কিত হামলা, বিজেপি করার 'অপরাধে' আক্রান্ত 4 কর্মী ! কাঠগড়ায় তৃণমূল

অভিযোগ, দলীয় কর্মীরা যখন আলোচনায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় আচমকাই লাঠি, লোহার রড, বাঁশ এবং ইটের টুকরো নিয়ে একদল দুষ্কৃতী ওই বৈঠকে চড়াও হয় ।

ETV BHARAT
বিজেপি করার 'অপরাধে' বুথ বৈঠকে অতর্কিত হামলা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 1:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বসিরহাট, 31 মে: রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায় ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানা এলাকা । বিজেপি করার 'অপরাধে' দলীয় কর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা ও বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । ঘটনায় চারজন বিজেপি কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন । আক্রান্তদের উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাড়োয়ার বকজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ।

স্থানীয় ও দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে আনুমানিক সাড়ে ন’টা নাগাদ হাড়োয়া থানার অন্তর্গত বকজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ভয়দা গ্রামে বিজেপির একটি সাংগঠনিক ও উন্নয়নমূলক বুথ স্তরের বৈঠক চলছিল । দলীয় কর্মীরা যখন আলোচনায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় আচমকাই লাঠি, লোহার রড, বাঁশ এবং ইটের টুকরো নিয়ে একদল দুষ্কৃতী ওই বৈঠকে চড়াও হয় । কিছু বুঝে ওঠার আগেই বৈঠকস্থলে উপস্থিত বিজেপি কর্মীদের ওপর তারা অতর্কিত হামলা চালায় বলে অভিযোগ । লোহার রড ও বাঁশ দিয়ে কর্মীদের বেধড়ক মারধরের জেরে ফুজাইল বিন হাসান (25), আবু হোসেন মোল্লা (62), মারুফ বিল্লাহ মোল্লা (37) এবং আশুরা বিবি (45) নামে চারজন কর্মী রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ।

ETV BHARAT
অতর্কিত হামলায় আক্রান্ত বিজেপির 4 কর্মী (নিজস্ব চিত্র)

আক্রান্তদের চিৎকার ও গণ্ডগোলের শব্দ পেয়ে স্থানীয় অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব এবং গ্রামবাসীরা ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাড়োয়া থানার পুলিশ বাহিনী । এরপর পুলিশ ও স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের যৌথ সহযোগিতায় রক্তাক্ত ও গুরুতর আহত চারজন কর্মীকে দ্রুত উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । বর্তমানে সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে ।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী ফুজাইল বিন হাসান জানান, "বিজেপি করার অপরাধেই আমাদের ওপর এই হামলা চালানো হয়েছে । তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আমার ভাইয়ের নামে উলটোপালটা কথা বলছিল, আমরা তার প্রতিবাদ করতে যাই । এরপরেই ওরা আমাদের চার-পাঁচজনকে বেধড়ক মারধর করে । এমনকি বৈঠকস্থলে উপস্থিত মহিলাদেরও ওরা রেয়াত করেনি । যারা হামলা চালিয়েছে তারা প্রত্যেকেই মারাত্মক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল এবং পিছন থেকে বড় বড় বাঁশ নিয়ে আমাদের ওপর চড়াও হয় ।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের নামে মিথ্যে সব অভিযোগ তোলা হচ্ছে । আমরা এখন থানায় এসেছি এবং এই ঘটনার সঠিক ও ন্যায্য বিচার চাই । দোষীদের যাতে উপযুক্ত শাস্তি হয়, সেই দাবি জানাচ্ছি ।"

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিজেপি নেতা তথা হাড়োয়া 2 নম্বর মণ্ডলের সভাপতি অরবিন্দ বিশ্বাস । তিনি বলেন, "আমাদের কর্মীদের নিয়ে একটি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বুথ মিটিং চলছিল । ঠিক সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত একদল চিহ্নিত দুষ্কৃতী আমাদের কর্মীদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় । একজন 45 বছরের মহিলা এবং 62 বছরের বৃদ্ধকেও তারা রেয়াত করেনি ।"

এর পাশাপাশি তৃণমূলকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "2021 সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর যেভাবে মায়ের কোল খালি হয়েছিল, মানুষের ঘরবাড়ি ভাঙা হয়েছিল আর বিজেপি কর্মীদের ঘরে ফেরার জন্য জরিমানা দিতে হয়েছিল, 2026-এ কিন্তু সেই পরিস্থিতি আর নেই । 2026-এর নির্বাচনে 200-রও বেশি আসন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায়, অথচ একটিও মায়ের কোল খালি হয়নি । তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা ভালো করেই বুঝতে পেরেছে যে তারা দুর্নীতি করেছে এবং তাদের জেলে যেতেই হবে । সেই হতাশা থেকেই আমাদের কর্মীদের ওপর এই অত্যাচার চালানো হচ্ছে ।"

তিনি আরও জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যেই দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বকে সবিস্তারে জানানো হয়েছে । হাড়োয়া থানায় দোষীদের নাম উল্লেখ করে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করার প্রক্রিয়া চলছে । অবিলম্বে পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষ তদন্ত করে সমস্ত দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করতে হবে, অন্যথায় বিজেপি বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি ।

তৃণমূল অবশ্য এই হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং একে বিজেপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল বলে দাবি করেছে । এলাকায় নতুন করে যাতে কোনও উত্তেজনা না ছড়ায়, তার জন্য পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল জানিয়েছেন, "বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পাবে ।"

TAGGED:

TRINAMOOL ATTACKS BJP WORKERS
BASIRHAT BJP
বিজেপি কর্মী আক্রান্ত
বসিরহাট বিজেপি
BJP LEADERS ATTACKED AT BASIRHAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.