'টাকার কাছে হার !' স্বপ্না টিকিট পাওয়ায় ক্ষোভে পদ ছাড়লেন চারবারের বিধায়ক খগেশ্বর

'টাকার কাছে হার !' স্বপ্না টিকিট পাওয়ায় ক্ষোভে পদ ছাড়লেন চারবারের বিধায়ক খগেশ্বর
Published : March 17, 2026 at 8:10 PM IST
জলপাইগুড়ি, 17 ফেব্রুয়ারি: পরপর চারবার জয়ী হওয়ার পরেও এ বার আর টিকিট মিলল না ! বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে ছাব্বিশের ভোটে প্রার্থী করল না তৃণমূল কংগ্রেস । তাঁর জায়গায় প্রার্থী করা হল এশিয়াডে সোনা জয়ী স্বপ্না বর্মনকে ৷ সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন খগেশ্বর । জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা করলেন তিনি । তাঁর আক্ষেপ, "টাকার কাছে হেরে গেলাম !"
2009 সাল থেকে টানা 2011, 2016 ও 2021—চারটি বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছেন খগেশ্বর রায় । সেই জায়গায় হঠাৎ প্রার্থী বদলে দেওয়ায় বিস্মিত তিনি । বলেন, "আমাকে প্রার্থী করা হবে না, ভাবতেই পারিনি । শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে আলোচনা করছি । একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে ।" একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, "দল আমার প্রতি অবিচার করেছে । 1998 সাল থেকে দল করছি । এখন যে টাকা দেবে, সেই প্রার্থী হবে ।"
খগেশ্বরের দাবি, যাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে, তিনি কোনও দিন সক্রিয় রাজনীতি করেননি । তাঁর আশঙ্কা, "রাজগঞ্জ আসনটি এ বার হারতে পারে তৃণমূল ।" যদিও দলবদলের প্রশ্নে এখনই চূড়ান্ত কিছু বলেননি তিনি, বরং সাবধানী মন্তব্য, "আপনাদের মাধ্যমে (সংবাদ মাধ্যম) নেতৃত্বকে আমার পদত্যাগের কথা জানালাম ৷ আগে দেখি দল কী করে !"
অন্য দিকে, জেলা তৃণমূলের সভাপতি মহুয়া গোপ জানান, "খগেশ্বর রায় চার বারের বিধায়ক । তাঁকে দল এবারে টিকিট দেয়নি ৷ তবে এটা আমরা জানতাম না, সিদ্ধান্ত শীর্ষ নেতৃত্বর ৷ ওনার বয়স হলেও উনি ভাল কাজ করতেন ৷ অনেকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে । এটাই স্বাভাবিক ৷ তবে দলের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত ।"
জলপাইগুড়ি জেলায় এবারে একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী বদল করেছে তৃণমূল । সদর কেন্দ্রের বিধায়ক ডা. প্রদীপ কুমার বর্মা ও রাজগঞ্জের খগেশ্বর রায়—দু’জনকেই এ বার টিকিট দেওয়া হয়নি । পাশাপাশি ময়নাগুড়ি, নাগরাকাটা ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতেও এবারে নতুন মুখ আনা হয়েছে ৷ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে রঞ্জনশীল শর্মা, রাজগঞ্জে স্বপ্না বর্মন, জলপাইগুড়িতে কৃষ্ণ দাস এবং ময়নাগুড়িতে যুব সভাপতি রামমোহন রায়কে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । এছাড়াও ধুপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্মলচন্দ্র রায়, মালবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক এবং নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুরকে প্রার্থী করা হল ।
এখন দেখার খগেশ্বর রায়ের হুঁশিয়ারির পর শীর্ষ নেতৃত্ব প্রার্থী তালিকায় বদল করে নাকি শেষ পর্যন্ত দলবদলের পথে হাঁটেন চারবারের বিধায়ক !
