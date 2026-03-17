ETV Bharat / politics

'টাকার কাছে হার !' স্বপ্না টিকিট পাওয়ায় ক্ষোভে পদ ছাড়লেন চারবারের বিধায়ক খগেশ্বর

এখন দেখার খগেশ্বর রায়ের হুঁশিয়ারির পর শীর্ষ নেতৃত্ব প্রার্থী তালিকায় বদল করে নাকি শেষ পর্যন্ত দলবদলের পথে হাঁটেন চারবারের বিধায়ক ৷

tmc
খগেশ্বর রায় (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 17, 2026 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 17 ফেব্রুয়ারি: পরপর চারবার জয়ী হওয়ার পরেও এ বার আর টিকিট মিলল না ! বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে ছাব্বিশের ভোটে প্রার্থী করল না তৃণমূল কংগ্রেস । তাঁর জায়গায় প্রার্থী করা হল এশিয়াডে সোনা জয়ী স্বপ্না বর্মনকে ৷ সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন খগেশ্বর । জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা করলেন তিনি । তাঁর আক্ষেপ, "টাকার কাছে হেরে গেলাম !"

2009 সাল থেকে টানা 2011, 2016 ও 2021—চারটি বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছেন খগেশ্বর রায় । সেই জায়গায় হঠাৎ প্রার্থী বদলে দেওয়ায় বিস্মিত তিনি । বলেন, "আমাকে প্রার্থী করা হবে না, ভাবতেই পারিনি । শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে আলোচনা করছি । একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে ।" একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, "দল আমার প্রতি অবিচার করেছে । 1998 সাল থেকে দল করছি । এখন যে টাকা দেবে, সেই প্রার্থী হবে ।"

'টাকার কাছে হার' ! টিকিট না পেয়ে ক্ষোভে পদ ছাড়লেন চারবারের বিধায়ক খগেশ্বর (ইটিভি ভারত)

খগেশ্বরের দাবি, যাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে, তিনি কোনও দিন সক্রিয় রাজনীতি করেননি । তাঁর আশঙ্কা, "রাজগঞ্জ আসনটি এ বার হারতে পারে তৃণমূল ।" যদিও দলবদলের প্রশ্নে এখনই চূড়ান্ত কিছু বলেননি তিনি, বরং সাবধানী মন্তব্য, "আপনাদের মাধ্যমে (সংবাদ মাধ্যম) নেতৃত্বকে আমার পদত্যাগের কথা জানালাম ৷ আগে দেখি দল কী করে !"

অন্য দিকে, জেলা তৃণমূলের সভাপতি মহুয়া গোপ জানান, "খগেশ্বর রায় চার বারের বিধায়ক । তাঁকে দল এবারে টিকিট দেয়নি ৷ তবে এটা আমরা জানতাম না, সিদ্ধান্ত শীর্ষ নেতৃত্বর ৷ ওনার বয়স হলেও উনি ভাল কাজ করতেন ৷ অনেকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে । এটাই স্বাভাবিক ৷ তবে দলের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত ।"

tmc
স্বপ্না বর্মণ (নিজস্ব চিত্র)

জলপাইগুড়ি জেলায় এবারে একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী বদল করেছে তৃণমূল । সদর কেন্দ্রের বিধায়ক ডা. প্রদীপ কুমার বর্মা ও রাজগঞ্জের খগেশ্বর রায়—দু’জনকেই এ বার টিকিট দেওয়া হয়নি । পাশাপাশি ময়নাগুড়ি, নাগরাকাটা ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতেও এবারে নতুন মুখ আনা হয়েছে ৷ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে রঞ্জনশীল শর্মা, রাজগঞ্জে স্বপ্না বর্মন, জলপাইগুড়িতে কৃষ্ণ দাস এবং ময়নাগুড়িতে যুব সভাপতি রামমোহন রায়কে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । এছাড়াও ধুপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্মলচন্দ্র রায়, মালবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক এবং নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুরকে প্রার্থী করা হল ।

এখন দেখার খগেশ্বর রায়ের হুঁশিয়ারির পর শীর্ষ নেতৃত্ব প্রার্থী তালিকায় বদল করে নাকি শেষ পর্যন্ত দলবদলের পথে হাঁটেন চারবারের বিধায়ক !

TAGGED:

KHAGESHWAR RAY
MLA
TMC VS BJP
ASSEMBLY ELECTION TICKET
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.