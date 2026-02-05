ETV Bharat / politics

বামেদের হাত ছাড়ল কংগ্রেস, ফ্রন্টের বৈঠকে সেলিমের সঙ্গে তপ্ত বাক্য বিনিময় ফব-র নরেনের

বৃহস্পতিবার বামফ্রন্টের বৈঠক ছিল৷ সেই বৈঠকে সিপিআইএম-এর মহম্মদ সেলিম ও ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন চট্টোপাধ্যায়ের মধ্য়ে বচসা হয় বলে খবর৷

LEFT FRONT MEETING
মহম্মদ সেলিম ও নরেন চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 5, 2026 at 9:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও রাহুল গান্ধির সঙ্গে বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে একা লড়াইয়ের কথা ঘোষণা করেছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। নিজেদের শক্তি পরীক্ষায় ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে 294 আসনেই নিজেদের প্রার্থী দেওয়ার কথা জানিয়েছেন শুভঙ্কর সরকারেরা। অন্যদিকে, এদিনই সিপিআইএম-এর রাজ্য দফতরে বামফ্রন্টের বৈঠক চলাকালীন মাঝপথে বেরিয়ে যান ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে মহম্মদ সেলিমের তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরে বিমান বসুর অনুরোধে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে এলেও বৈঠকে অংশ নেননি।

সূত্রের দাবি, "সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর নরেন চট্টোপাধ্যায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিট ছেড়ে বেরিয়ে যান। মূলত, ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতির প্রসঙ্গও ওঠে। তা নিয়েই সেলিম-নরেনের মধ্যে তরজা হয়। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জোটে বামফ্রন্টের বাইরের কোন রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে রাখা হবে, তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে সেলিমের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ ওঠে।"

Left Front Meeting
সিপিআইএম-রাজ্য় সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (নিজস্ব ছবি)

কারণ, ফরওয়ার্ড ব্লক কিংবা আরএসপি-র মতো বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি আইএসএফ কিংবা কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতায় কিছুটা হলেও নারাজ। ঠিক তেমনই, গত 28 জানুয়ারি নিউটাউনের এক অভিজাত হোটেলে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা তথা জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বৈঠক নিয়েও বামফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। দলীয় স্তরেও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে মহম্মদ সেলিমকে।

যদিও সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্য, "যে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলতেই পারেন। তা নিয়ে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। তাছাড়া, এবারের নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই আমরা বলে আসছি যে, তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ যেকোনও ব্যক্তির সঙ্গে আমরা কথা বলব।" কার্যত, একই সুর শোনা গিয়েছিল সিপিআই রাজ্য নেতৃত্বের গলায়।

Left Front Meeting
বামফ্রন্টের বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু, ‘ধর্মীয় বিদ্বেষের’ ভাষণ দেওয়া হুমায়ুনের সঙ্গে মহম্মদ সেলিমের সাক্ষাৎ নিয়ে অসন্তুষ্ট ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি। এদিন বামফ্রন্ট বৈঠকে সেই প্রসঙ্গ ওঠার আগেই বৈঠকে নরেন ও সেলিমের মধ্যে তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সূত্রের এটাও দাবি যে আগামী 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে বামফ্রন্ট শরিকেরা নিজেদের মধ্যে আসন রফা সেরে ফেলতে চাইছে। এদিন বামফ্রন্টের মধ্যে বৈঠকে হলেও আগামী 7, 8 এবং 9 তারিখ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে বামফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে।"

Left Front Meeting
ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে, কংগ্রেসের একলা চলো নীতিকে স্বাগত জানিয়েছেন সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। তবে, শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে চলা প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। সুজন চক্রবর্তী বলেন, "বহুদিন বাদে রাজ্যে কংগ্রেস এলাকা 294 আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভালো। সাধারণভাবে বামপন্থী মানুষও চাইছিলেন বটে, এই হাফ-হার্টেড কংগ্রেসকে নিয়ে লড়াই করার দরকার কী! দোনামনা মনোভাব নিয়ে বিজেপি-তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়া যায় না।"

আরও পড়ুন -

  1. রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার চরম সীমা অতিক্রম করেছেন, প্রদেশ কংগ্রেসের নিশানায় সেলিম
  2. তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী জোট গঠনে ইগো ছেড়ে এগিয়ে আসার ডাক নওশাদ সিদ্দিকীর

TAGGED:

LEFT FRONT
FORWARD BLOC
CPIM
MOHAMMED SALIM
LEFT FRONT MEETING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.