মেক-আপ ছাড়া উনি একটু মুখটা দেখান ! 'ফেস-ভ্যালু' মন্তব্যে রচনাকে তিরস্কার অসিতের
হুগলির সাংসদকে অসিত মজুমদারের আরও কটাক্ষ, রচনা যেন বাচ্চা মেয়ে, ফিডিং বোতলে এখনও দুধ খায় । শুয়ে শুয়ে কু কু করে কাঁদে ।
Published : June 29, 2026 at 5:14 PM IST
চুঁচুড়া, 29 জুন: বিজেপির বি-টিম বলে হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগেই কটাক্ষ করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । এবার রচনার 'ফেস-ভ্যালু' মন্তব্য নিয়ে তাঁকে পালটা কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের হুগলি জেলা সভাপতি ও প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার ।
রবিবার চুঁচুড়ার বাড়ি থেকেই রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানান তিনি ৷ অসিত মজুমদার বলেন, "ওঁর আবার ফেস-ভ্যালু ৷ দিদি নাম্বার ওয়ান চলে গিয়েছে, তাই কান্নায় ভেঙে পড়ে নাটকবাজি করছেন । রচনা বলে নয়, হুগলি লোকসভা থেকে তৃণমূলের প্রতীকে ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে রাম, শ্যাম, যদু, মধু যেই দাঁড়াতো সেই জিততো ।"
তাঁর কথায়, "রচনা হুগলির সাংসদ হয়েছেন তৃণমূলের টিকিটে । তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেকের কত গুণগান করে নাটক করেছেন । এখন বলছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেস-ভ্যালুর কথা । আমি শুধু বলতে চাই, মেক-আপ ছাড়া রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটু দেখুন । তাহলেই বোঝা যাবে ওঁর ফেস-ভ্যালু কত । সব সময় তো ব্যাগের মধ্যে কৌটো নিয়ে দুটো ছেলে দৌড়ায় পিছনে পিছনে । কিছু হলেই মুখে ঘষতে থাকে । মেক-আপ ঘষা ছাড়া ওঁর ফেস-ভ্যালুটা একবার দেখান না, ওঁর কত ফেস-ভ্যালু । না-সেজে সকালবেলা নিজের ফেসটা দেখাবেন মানুষকে । তাহলেই কী ফেস-ভ্যালু বোঝা যাবে ।"
ঘটনার রাজনৈতিক পটভূমি
মূলত আক্রমণ ও পালটা আক্রমণের ঘটনার সূত্রপাত গত শনিবার ৷ ওইদিন 21 জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশকে সামনে রেখে চুঁচুড়ার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি হোটেলে হুগলি জেলা তৃণমূলের প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ জেলা সভাপতি অসিত মজুমদারের উপস্থিতিতে আয়োজিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন সেদিন ।
কল্যাণ বলেন, "রচনা ভাবেন, তিনি নিজের যোগ্যতায় সাংসদ হয়েছেন । বাস্তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে প্রার্থী করেছিলেন বলেই জিতেছেন । অভিনেত্রী হিসেবে মানুষের কৌতূহল ছিল, তাই ভিড় হয়েছিল । যিনি এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানই ঠিকমতো জানেন না, তিনি এলাকার উন্নয়ন কীভাবে করবেন ? ভোটের পর মানুষ ও কর্মীদের পাশে দেখা যায় না, অথচ উন্নয়নের কথা বলছেন ৷" এরপরই পালটা তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে সরব হন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সংবাদমাধ্যমের সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে দলের নেতাদের নিয়ে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করতে শোনা যায় তাঁকে ৷ আর তারপরেই হুগলির সাংসদের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার ।
রচনা-অসিতের দ্বন্দ্ব
যদিও তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় থাকাকালীন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অসিত মজুমদারের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সর্বজনবিদিত । এর আগেও হুগলির সাংসদের বিরুদ্ধে একাধিক আক্রমণ করেন অসিত । আর এবার রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ খোলাতেই অগ্নিশর্মা বর্ষীয়ান এই তৃণমূল নেতা । অসিত মজুমদার বলেন, "রচনা যেন বাচ্চা মেয়ে ফিডিং বোতলে এখনও দুধ খায় । শুয়ে শুয়ে কু কু করে কাঁদে, আর দুধ খায় । দুধের বোতল ভালো চেনে । দিল্লির জল খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছে, আর দিল্লির জল খেয়ে মোদি চিনে ফেলেছে ।"
অসিতের মুখে লকেটের প্রশংসা
রচনাকে ভর্ৎসনা করলেও বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন অসিত মজুমদার ৷ তিনি বলেন, "উনি অনেক কাজ করেছেন । তিনি আমাদের বিরোধী দলে হলেও । 4 থেকে 5 হাজার টাকার স্মার্ট ক্লাসকে 19 হাজার টাকার বিল করেননি লকেট চট্টোপাধ্যায় । রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় লকেট চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে যত কম কথা বলে ততই ভালো ।"
রচনা 'গ্রুপবাজির মাস্টার'
রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রুপবাজির মাস্টার বলে কটাক্ষ করেন অসিত মজুমদার ৷ নাম না করেই রচনার স্বামীকেও আক্রমণ করেন তিনি ৷ অসিত বলেন, উনি কাকে নিয়ে ঘুরতো আপনারা জানেন । খবর নেবেন, হুগলির ডিএমকে,এসপিকে ও আইসিকে কে চমকাত? এই চুঁচুড়ায় কোনও গ্রুপবাজি ছিল না । রচনা এসে গ্রুপবাজি করে তৃণমূল কংগ্রেসকে ধ্বংস করেছে । উনি চলে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাপমোচন হয়েছে ।"
এখানেই শেষ নয়, তিনি আরও বলেন, "চুঁচুড়ায় কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল না ৷ উনি আর ওঁর গাড়িতে ঘোরার লোক এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৈরি করেছেন । যিনি দ্বিতীয় সাংসদ বলে নিজেকে মনে করেন । দু'জনে মিলে আমার চুঁচুড়াকে শেষ করেছে । দম থাকলে বিদায় নিক হুগলি থেকে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতীককে অপমান করার ওঁর অধিকার নেই । আম-জাম-বেলপাতা নিয়ে উনি হুগলির প্রার্থী হোক, এক হাজার ভোট পাবে না ।"
সাংসদ তহবিলের 'টাকা নয়-ছয়' রচনার
হুগলির সাংসদ তহবিলের টাকায় দুর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পালটা অসিত মজুমদার বলেন, "রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতির কথা বলেছেন । ছুঁচ চালুনির বিচার করে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নখের যোগ্য উনি নন । সৎ সাহস থাকলে সাংসদ তহবিলের টাকার তদন্ত করা হোক । আগে সাংসদ তহবিলের কাজের খতিয়ান দিক উনি । ন্যাকা ন্যাকা কথা বলে দিদি নাম্বার ওয়ান চলে গিয়েছে বলে কেঁদে লাভ নেই । ওঁর পাপের জন্যই দিদি নাম্বার ওয়ান থেকে ওঁকে ভাগিয়েছে । দিদি নাম্বার ওয়ান থেকে সরিয়ে দিতে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথায় গন্ডগোল হয়ে গিয়েছে । ওর মাথা কাজ করছে না ।"
উন্নয়ন করতে হবে বলে তাই প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে গিয়েছেন, বলছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ হুগলিতে উনি কী উন্নয়ন করেছেন, পালটা প্রশ্ন অসিত মজুমদারের । তিনি আরও বলেন, "আমি শুভেন্দু অধিকারীকে অনুরোধ করব ওঁর সাংসদ তহবিলের টাকার তদন্ত হোক ।" মুখ্যমন্ত্রী রাজধর্ম পালনের কথা মনে করিয়েছেন তৃণমূলের হুগলি জেলা সভাপতি বলেন, "যারা সাংসদ তহবিলের টাকা পয়সা নয়-ছয় করেছে । তাদেরকে ধরবার অনুরোধ করেছি মুখ্যমন্ত্রী কাছে । সাংসদ তহবিলের টাকার যারা অন্যায়ভাবে খরচ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হোক এবং ব্যবস্থা নিক মুখ্যমন্ত্রী । তারপর আমি কাগজ নিয়ে যাব । এই জেলার ডিএমও মরবে, রচনাও মরবে ।"
মমতা-অভিষেকের 'নখের যোগ্য' নন রচনা
উন্নয়ন করার জন্যই রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল ত্যাগ প্রসঙ্গে অসিত মজুমদার বলেন, "দুর্নীতি কী উনি জানেন না ! ভাতকে বলেন অন্ন । তিন দিনকার যোগী, দেড় বছর দল করল না এখন বড় বড় কথা বলছেন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নখের যোগ্য উনি নন । কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো ওঁর (রচনার) মুখে স্যালোটেপ লাগায়নি, উনি মুখ খুলুন । গত দু'বছরে , একই ওয়ার্ডে 3-4 বার এসেছেন । চুঁচুড়ার অন্য কোনও ওয়ার্ডে যাননি ৷ বাকি তিন বছরের আসবেন তো উনি উন্নয়ন করতে তৃণমূল কর্মীরা বসে আছে, ওতো উন্নয়ন দেখেনি । ওকে উন্নয়ন দেখিয়ে দেব । যে প্রার্থী হয় সেই পরিশ্রম করে । আমরা কি ঘাস ছিড়েছি নাকি? আমরা পরিশ্রম করিনি ! ও দলের থেকে কী পেয়েছে আর আমাদের কী দিয়েছে, সে হিসেব সব দেব আপনাদের । কত বাইরে গিয়েছে সব হিসাব আছে আমার কাছে ।"
সাংসদ পেনশন পেতে 'নাটকবাজি' রচনার
সাংসদ পেনশন নিয়ে রচনাকে খোঁচা দেন অসিত ৷ তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ভাঙিয়ে উনি জিতেছেন । রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যদি সৎ সাহস থাকে, আপনার নৈতিক দায়িত্ব তৃণমূলের প্রতীক মুছে ফেলুন এবং আম পাতা, জাম পাতা প্রতীক নিয়ে দাঁড়ান । আপনি এক হাজার ভোট পাবেন না । আপনার পুরসভার ভোটে একটা ওয়ার্ডে জেতার ক্ষমতা নেই । আমি 2019 সালে চুঁচুড়ায় 21 হাজার ভোটে হেরেছিলাম লকেট চট্টোপাধ্যায়ের কাছে । আবার 2021 সালে কুড়ি হাজার ভোটে জিতেছিলাম ।"
তিনি আরও বলেন, "রচনা নাটক করে দাবি করছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসিত মজুমদার আমাকে চুঁচুড়ায় ঢুকতে দেয়নি । চুঁচুড়া চন্দননগর সপ্তগ্রাম সিঙ্গুরে আপনি কী করেছেন ৷ আর অসীমা পাত্রের কাছে যেতে পারবেন না । অসীমা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে নিজের কৃতিত্বে যেতে । নাটকবাজি বন্ধ করে, পেনশন খাওয়ার লোভে পার্লামেন্টে পড়ে থাকবেন না । পাঁচ বছর পরে পেনশন পাবেন তো । এত খাই খাই কেন । পদত্যাগ করুন, যদি আপনার বিবেক থাকে ।"
পার্টি অফিস 'দখল' করে ব্যবসা রচনার
রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বুটিকের জিনিস রেখে চুঁচুড়ায় পার্টি অফিস দখল করে ব্যবসা ক্ষেত্রে পরিণত করার অভিযোগ করেছেন অসিত মজুমদার । তিনি বলেন, "তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করে রেখেছেন লজ্জা করেন না ? আমি ওই পার্টি অফিসে থাকতে দিয়েছিলাম আপনাকে । ছেড়ে দিন যদি আপনি এত বিবেকবান হন । শুধু পার্টি অফিস বলে নয়, রচনা বুটিকের নামে ওঁর সাজের জিনিস স্নো পাউডার, ক্রিম, বুটিকের জিনিস দিয়ে ভরে রেখেছে । উনি একটা অবিবেচক মহিলা । তৃণমূলের পার্টি অফিস জোর করে দখল করে রেখেছেন । ব্যবসা ক্ষেত্র তৈরি করেছেন ।"