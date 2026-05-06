ভোট পরবর্তী হিংসা: প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর, পাশে বিজেপি প্রার্থী
বিজেপি প্রার্থী বাড়িতে আসায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন আক্রান্ত প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর উমানাথ মান্না ।
Published : May 6, 2026 at 1:14 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 6 মে: ভোট পরবর্তী হিংসায় গভীর রাতে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার পুরসভার 11 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ ওই প্রবীণ তৃণমূল নেতার পাশে দাঁড়িয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার হালদার ৷ তাঁর দাবি, রাতারাতি তৃণমূলের নেতা-কর্মী দল বদল করে বিজেপির নামে এইসব হামলা চালাচ্ছে ৷ পুলিশ প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি ৷
বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে । বিভিন্ন জায়গা থেকে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ সামনে আসছে ৷ সেই আবহে অভিযোগ, মঙ্গলবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী আচমকাই প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর উমানাথ মান্নার বাড়িতে হামলা চালায় । তাঁর বাড়ির দরজা-জানালা ভাঙচুর করা হয় ৷ আসবাবপত্র তছনছ করা হয় । এমনকি পরিবারের সদস্যদেরও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে । হঠাৎ এই হামলায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা । ঘটনার পর থেকেই এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
বুধবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার হালদার । তিনি আক্রান্ত প্রাক্তন কাউন্সিলরের সঙ্গে দেখা করেন ৷ তাঁর পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন এবং তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন । রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে এই মানবিক উদ্যোগকে স্থানীয়রা সাধুবাদ জানিয়েছেন ।
পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দীপককুমার হালদার দাবি করেন, এই ভাঙচুরের ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই । তিনি বলেন, "ভোটের ফল প্রকাশের পর তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক নেতা-কর্মী আচমকাই দল বদল করে বিজেপির নাম ব্যবহার করছে । তারাই গেরুয়া আবির মেখে, বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে । বিজেপির প্রকৃত কর্মীরা কখনও এমন কাজ করে না ।"
তিনি আরও জানান, এই ঘটনার বিষয়ে ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে । দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে বিজেপি । তিনি বলেন, "আইন আইনের পথে চলবে । যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক ৷ পুলিশের কাছে এই আবেদন জানিয়েছি ৷"
অন্যদিকে, এই ঘটনায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন আক্রান্ত প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর উমানাথ মান্না । বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার হালদার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসায় তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরেন । 11 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর উমানাথ মান্না বলেন, "মঙ্গলবার রাতে বেশ কয়েকজন এসে আমার বাড়ি ভাঙচুর করে । এরপর সকালবেলা দীপক আমাদের বাড়িতে আসে এবং আমার কাছে সব ঘটনার কথা শোনে ৷ আমাকে আশ্বাস দিয়েছে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে । দীপক হালদার যখন তৃণমূল করত সেই সময় থেকে আমি ওকে চিনি ৷ দীপক হালদার ও পান্নালাল হালদারকে দেখে আমি তৃণমূলে এসেছি ।"
ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও সজল মণ্ডল বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে ।"