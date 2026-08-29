কংগ্রেসে যোগ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের, ঘাসফুল ছাড়লেন দুর্গাপুরের নেতাও
শনিবার বিধান ভবনে ড. সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়কে কংগ্রেসে যোগ দেন ৷ পাশাপাশি দুর্গাপুরের তৃণমূল নেতা সন্দীপ নায়ক তাঁর অনুগামীদের নিয়ে হাত শিবিরে যোগ দিলেন ।
Published : August 29, 2026 at 11:18 PM IST
কলকাতা, 29 অগস্ট: কংগ্রেসে যোগ দিলেন উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক এবং চক্ষু চিকিৎসক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় । শনিবার কলকাতার বিধান ভবনে তাঁর হাতে কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেওয়া হয় । ড. সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়কে কংগ্রেসে স্বাগত জানান পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসি নেতা প্রকাশ যোশী এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ।
2021 থেকে 2026 সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ড. সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় । চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি সমাজকল্যাণ এবং জনসেবামূলক কাজের সঙ্গেও দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত তিনি । তাঁর কংগ্রেসে যোগদানকে রাজ্যে দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ।
এদিন আরও এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক যোগদান ঘটে । শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের তৃণমূল নেতা সন্দীপ নায়ক তাঁর অনুগামীদের নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন । তাঁদেরও আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানানো হয় বিধানভবনে ।
একই দিনে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক এবং তৃণমূলের এক নেতার কংগ্রেসে যোগদানকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে । আগামিদিনে এই যোগদানগুলি পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সাংগঠনিক বিস্তারে কতটা প্রভাব ফেলে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।
উল্লেখ্য, এদিন যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এআইসিসি সম্পাদক অম্বা প্রসাদ, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পার্থ ভৌমিক, রোহন মিত্র, ডব্লিউবিপিসিসির মিডিয়া ও পাবলিসিটি চেয়ারপার্সন মিতা চক্রবর্তী-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা ও কর্মী ।
তবে কয়েকদিন আগে কংগ্রেসে যোগদান নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় মুর্শিদাবাদে ৷ সেই সময় ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূলের ইনজামুল ইসলামকে যোগদান করানো হয় ৷ তাঁর যোগদান ঘিরে প্রশ্ন ওঠে ৷ সেই নিয়ে প্রকাশ যোশী চিঠি লেখেন শুভঙ্কর সরকারকে ৷ যোগদান বন্ধ রাখতে বলেন ৷ ওই যোগদান ছিলেন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীররঞ্জন চৌধুরী ৷ তাঁর সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন প্রকাশ যোশী ৷
যদিও এই ঘটনার মধ্যেই ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক মনিরুল ইসলাম ঘোষণা করেন যে তিনি শিগগিরই কংগ্রেসে যোগদান করতে চলেছেন ৷ তবে তাঁর যোগদানের আগেই বসিরহাট দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক তৃণমূলের সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসে যোগদান করলেন ৷