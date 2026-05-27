পালাবদলের পরই বোধোদয়, দখল করা পার্টি অফিস সিটুকে ফেরালেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক!

পালাবদলের পরই বোধোদয়, দখল করা পার্টি অফিস সিটুকে ফেরালেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক!
2011 সালে সিটুর পার্টি অফিস জবরদখলের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ দেরিতে বোধোদয়, কটাক্ষ বিজেপির ৷
Published : May 27, 2026 at 6:10 PM IST
চুঁচুড়া, 27 মে: পনেরো বছর পর হঠাৎই বোধোদয় তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়কের ! হুগলির চুঁচুড়ার খাদিনামোড়ে জবরদখল করে তৈরি তৃণমূল ভবন ফিরিয়ে দিলেন সিটু নেতৃত্বকে ৷ 2011 সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্ব সিটু-র অফিস দখল করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল ৷ বুধবার সেই অফিস তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক নিজের ইচ্ছায় বাম শ্রমিক সংগঠনের হাতে তুলে দিলেন ৷ যা নিয়ে সিটু ও বিজেপি নেতৃত্বের কটাক্ষ, কখন কার বোধোদয় হয় বলা যায় না !
কিন্তু, কী কারণে 15 বছর পর তিনি সিআইটিইউ নেতৃত্বকে পার্টি অফিস ফিরিয়ে দিলেন, তা স্পষ্ট করেননি অসিত মজুমদার ৷ তাঁর দাবি, তিনি জানতেন না এটা সিটুর অফিস ছিল ৷ তবে, তৃণমূলের পরাজয়ের পর অফিস ফেরত দেওয়া নিয়ে বাম শ্রমিক নেতাদের দাবি, কেন ফেরত দিলেন সেটা বিধায়ক নিজেই বলতে পারবেন ৷ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এমন অনেক ঘটনাই সামনে এসেছে ৷ আর এ নিয়ে চুঁচুড়ার বিজেপি নেতৃত্ব জানাচ্ছে, তারা ক্ষমতায় আসার পর মানুষ 'অক্সিজেন' পেয়েছে ৷ আর বিশেষ করে, যেখানে বিজেপি দখলদারির রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় বলে দাবি করা হয়েছে ৷ তাই সিটুকে পার্টি অফিস ফিরিয়ে দেওয়ায় সাধুবাদ জানাচ্ছে পদ্মশিবির ৷
বামেরা ক্ষমতায় থাকাকালীন স্থানীয় মানুষজন হুগলির চুঁচুড়ার খাদিনামোড়ের ভবনকে সিটুর অফিস হিসাবে চিনত ৷ 2011 সালে বাম সরকারের পতন হলে, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব খাদিনামোড় জিটি রোডের পাশে সিপিআইএম-এর শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ-র অফিসটি দখল করে নিয়েছিল বলে অভিযোগ ৷
তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার গত পনেরো বছর ধরে এই অফিসটি দলীয় কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করেছেন ৷ এমনকি জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব এই অফিসে মিটিং করত ৷ এসআইআর পর্বে এখানেই তৈরি হয়েছিল ওয়াররুম ৷ 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় হুগলিতে বিজেপি জেতার পর খাদিনামোড়ের অফিসটি দখল হয়েছিল ৷ তবে, পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় সেটি পুনরুদ্ধার করে তৃণমূল ৷ তারপর থেকে জেলা তৃণমূলের রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলত এই অফিস থেকেই ৷ জানা গেছে, এই পার্টি অফিসটি যে জমিতে তৈরি সেটি আদতে পূর্ত দফতরের ৷
বিজেপির নতুন সরকার আসার পর রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের অবৈধ পার্টি অফিসে বুলডোজার চালিয়েছে প্রশাসন ৷ ইতিমধ্যে সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, সরকারি জমি দখল করা যাবে না ৷ একাধিক জায়গায় নোটিশ দিয়েছে প্রশাসন ৷ রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সেই কারণেই পার্টি অফিস ছেড়ে দিয়ে থাকতে পারেন অসিত মজুমদার ৷ 2026 এর বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর ব্যান্ডেলের লিচুবাগানে দখল করে রাখা ব্যবসায়ী সমিতির অফিসও ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷
সিপিআইএম নেতৃত্ব জানাচ্ছে, বহুবছর এই অফিস তাদের ছিল ৷ বাম সরকারের পরিবর্তনের পর সেই অফিস তৃণমূল দখল করে নেয় ৷ সেই অফিস ফিরে পাওয়া তাদের অধিকার ৷ এ নিয়ে সিটু নেতা বিপ্লব রায় বলেন, "তৃণমূল দখল করেছিল ৷ এখন ফেরত দিয়েছে আমরা আনন্দিত ৷ কী জন্য ফেরত দিল, সেটা প্রাক্তন বিধায়ক বলতে পারবেন ৷ বোধোদয় হয়েছে ভালো কথা ৷ তৃণমূল ওয়াকওভার দিল, না-দিতে বাধ্য হল সেটা ওরাই বলতে পারবে ৷"
তবে, অসিত মজুমদার বলেন, "ওই অফিস কারও বাবার জায়গায় নয়, ওটা পিডব্লিউডি-র জায়গা ৷ আমি জানতাম না, মানবিকতার দিক থেকে আমি এই অফিস ফেরত দিয়েছি ৷ বিজেপির বিরুদ্ধে আগেও লড়াই করেছি, এখনও ময়দানে আছি ৷ সব দল থাকবে ৷ কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি, সিটু সবাই থাকবে ৷ আমিও থাকব ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমি লড়াই করব ৷ উনত্রিশের ভোট বেশি দূরে নেই ৷ সামনে পুরসভা নির্বাচন আছে ৷
চুঁচুড়ার বিজেপি বিধায়ক সুবীর নাগ বলেন, "কার কখন বোধোদয় হবে, বোঝা যায় না ৷ ওই অফিস সিটু-র বলে আমরা জানতাম ৷ প্রাক্তন বিধায়ক তাঁর কার্যালয় বলে সেটা চালাতেন ৷ আমরা কোনওরকম দখলদারিতে বিশ্বাসী নই ৷ যাদের যেটা জিনিস, তাদের তা ফিরিয়ে দিলে সেটা দৃষ্টান্ত হবে ৷"