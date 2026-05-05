হাওড়ায় প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরকে বেদম মার, ভিডিয়ো ছড়াতেই এলাকায় চাপা উত্তেজনা

হাওড়ায় প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরকে বেদম মার, ভিডিয়ো ছড়াতেই এলাকায় চাপা উত্তেজনা
Published : May 5, 2026 at 10:09 PM IST
হাওড়া, 5 মে: হাওড়ার 26 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর শ্যামল মিত্রকে রাস্তায় ফেলে মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাপা উত্তেজনা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।
স্থানীয় সূত্রের দাবি, এলাকার পুরনো বিবাদকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনার সূত্রপাত। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, কয়েকজন ব্যক্তি শ্যামল মিত্রকে ঘিরে ধরেছে। এরপর শুরু হয় কিল, চড়, লাথি। কিছুক্ষণ পর আহত অবস্থায় তাঁকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তবে হামলার নেপথ্যে ঠিক কী কারণ রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
ঘটনার পর থেকেই ওয়ার্ডজুড়ে থমথমে আবহাওয়া। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে তীব্র প্রতিক্রিয়া এসেছে। দলের এক স্থানীয় নেতা বললেন, “এভাবে জনপ্রতিনিধির উপর হামলা বরদাস্ত করা যায় না। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা নিক।”
পুলিশ অবশ্য দ্রুত ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছে। হাওড়া কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানালেন, “ভিডিয়োটি আমরা খতিয়ে দেখছি। হামলাকারীদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। আইন নিজের হাতে তুলে নিলে কঠোর ব্যবস্থা হবে। এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।” ভিডিয়োটি কে তুলেছে, কারা ছড়িয়েছে, তা-ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মোবাইলে তোলা ছবি প্রথমে কয়েকটি গোষ্ঠীতে ছড়ায়। পরে তা দাবানলের মতো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, “সন্ধের পর থেকে গোটা পাড়া চুপচাপ। সবাই আতঙ্কে। ভোট মিটতেই এই অবস্থা হবে ভাবিনি।”
শ্যামল মিত্র দীর্ঘদিন 26 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। এলাকায় তাঁর প্রভাব রয়েছে। ফলে তাঁর উপর হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক জল্পনাও তৈরি হয়েছে। যদিও পুলিশের দাবি, “এখনই রাজনৈতিক রং লাগানো ঠিক হবে না। তদন্ত শেষ হোক।”
ভোট-পরবর্তী সময়ে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর আসছে। হাওড়ার এই ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়াল। প্রশাসনের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ, এলাকায় শান্তি ফেরানো ও দোষীদের দ্রুত ধরা। আহত শ্যামল মিত্রকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে তিনি এখনও প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। পুলিশ তাঁর বয়ান রেকর্ড করবে বলে সূত্রের খবর।