প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী 'লেবু' ওরফে আবু নাসার খান চৌধুরী
Abu Nasar Khan Choudhury Demise: বরকত গনি খান চৌধুরীর ভাই হলেন আবু নাসার খান চৌধুরী ৷ 92 বছর বয়সে প্রয়াত রাজ্যের এই প্রাক্তন মন্ত্রী ৷
Published : November 19, 2026 at 2:52 PM IST
মালদা, 19 নভেম্বর: প্রয়াত কোতওয়ালির খান চৌধুরী পরিবারের সদস্য তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আবু নাসার খান চৌধুরী ৷ রাজনীতির জগতে লেবু মিয়া নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি ৷ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ কলকাতার একটি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷ তাঁর মৃত্যুর খবর পৌঁছলে খান চৌধুরী ভবনে নীরবতা নেমে আসে ৷ তাঁকে কবরস্থ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন পরিবারের সদস্যরা ৷
কয়েক বছর ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন লেবু মিয়া ৷ একাধিকবার তাঁকে নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হয়েছে ৷ কিছুদিন ধরে তিনি কলকাতায় নিজের বাড়িতেই থাকছিলেন ৷ শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় তাঁকে আবারও নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল ৷ অবশেষে এদিন 92 বছর বয়সে প্রয়াত হন তিনি ৷ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খান চৌধুরীদের একটি প্রজন্মের সমাপ্তি ঘটল ৷ প্রথমে বরকত গনি খান চৌধুরী, তারপর রুবি নুর, এরপর আবু হাসেম খান চৌধুরী এবং এদিন আবু নাসার খান চৌধুরী প্রয়াত হলেন ৷
খান চৌধুরী পরিবারের সদস্য তথা মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বলেন, "আজ সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ খবর আসে, আমার জ্যেঠু আবু নাসার খান চৌধুরী প্রয়াত হয়েছেন ৷ সকাল সাতটা নাগাদ তাঁর প্রয়াণ হয় ৷ তাঁর বয়স হয়েছিল 92 বছর ৷ জীবদ্দশাতেই তিনি মা-বাবার কবরের পাশে নিজের কবরের জায়গা পছন্দ করে গিয়েছিলেন ৷ আমরা সেখানেই তাঁর দেহ কবরস্থ করব ৷ তার কাজ চলছে ৷ অনেকদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন ৷ একাধিকবার নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হয়েছিল তাঁকে ৷ কিন্তু আজ সকালে তিনি কলকাতায় নিজের ফ্ল্যাটেই প্রয়াত হন ৷ আজই তাঁর দেহ বাড়িতে ফিরে আসার কথা ৷ কিন্তু তার সময় সম্পর্কে এখনও কিছু বলতে পারব না ৷"
1935 সালের 22 অক্টোবর কোতওয়ালিতেই জন্ম আবু নাসার খান চৌধুরীর ৷ 1956 সালে মালদা কলেজ থেকে স্নাতক হন ৷ এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি দেন ৷ 1965 সালে লিভারপুল ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পান ৷ 1976 সালে ইউনিভার্সিটি অফ লিচেস্টার থেকে এমফিল ডিগ্রি লাভ করেন ৷ 1986 সালে সুইজারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ জুরিখ থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রিও লাভ করেন ৷ সুইজারল্যান্ডেই বসবাস করতেন তিনি ৷ বেশ কিছুদিন তিনি ইংল্যান্ডের স্ট্যাফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজও করেছেন ৷
2006 সালে দাদা গনি খান চৌধুরীর মৃত্যুর পর সেই বছরই তিনি বিদেশের পাট চুকিয়ে পাকাপাকিভাবে পৈতৃক বাড়িতে বসবাস শুরু করেন ৷ দেশে ফিরে কংগ্রেস রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি ৷ 2009 সালে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ৷ 2011 সালে ওই কেন্দ্র থেকেই তিনি হাত প্রতীকে জয়ী হন ৷ সেবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের প্রতিমন্ত্রী হন তিনি ৷ 2015 সালে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন ৷ কিন্তু নতুন দলে গিয়ে তিনি কোনও সুবিধে করতে পারেননি ৷ পরবর্তী সময়ে তিনি আর কোনও বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি ৷