কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ঘোষণা ফরাক্কার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামের

কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ঘোষণা ফরাক্কার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামের
বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে মনিরুল ইসলাম জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই তিনি কংগ্রেসে যোগ দেবেন ৷
Published : August 27, 2026 at 4:13 PM IST
ফরাক্কা (মুর্শিদাবাদ), 27 অগস্ট: কংগ্রেসে যোগদান বিতর্ক অব্যাহত ৷ দিনকয়েক আগে মুর্শিদাবাদে এক বিতর্কিত তৃণমূল নেতাকে যোগদান করানো নিয়ে শোরগোল পড়েছিল কংগ্রেসের অন্দরে ৷ জল গড়িয়েছিল একেবারে এআইসিসি পর্যন্ত ৷ দিল্লি থেকে যোগদান আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশও এসেছিল ৷ এই পরিস্থিতির মধ্যেই তৃণমূলের আরও এক প্রাক্তন বিধায়ক নিজেই ঘোষণা করলেন যে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করতে চলেছেন ৷
বৃহস্পতিবার যিনি এই ঘোষণা করেছেন, তাঁর নাম মনিরুল ইসলাম ৷ তিনি মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক ৷ মাসকয়েক আগে এসআইআর চলাকালীন বিডিও অফিসে ভাঙচুর করে শিরোনামে এসেছিলেন ৷ এমন এক বিতর্কিত নেতাকে কি সত্যিই কংগ্রেস দলে নিচ্ছে ? এখনও পর্যন্ত অবশ্য প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের কোনও বক্তব্য মেলেনি ৷ তবে অধীর চৌধুরী জানিয়েছেন যে মনিরুল যেখানে খুশি গিয়ে যোগদান করতে পারে, তবে রাজনীতি করতে হবে মুর্শিদাবাদে ৷
কংগ্রেসে যোগদান বিতর্ক
2025-এ ওয়াকফ আইন সংশোধনের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি ছড়িয়েছিল ৷ সেই অশান্তিতে খুন হন সামশেরগঞ্জের হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে চন্দন দাস ৷ ওই ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূল কংগ্রেসের ইনজামুল ইসলামের ৷ সম্প্রতি সেই ইনজামুল ইসলাম কংগ্রেসে যোগদান করেন ৷
সেই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ বিতর্কের জল গড়ায় নয়াদিল্লি পর্যন্ত ৷ এই নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে চিঠি লেখেন এআইসিসি-র তরফে নিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ইনচার্জ প্রকাশ যোশী ৷ তিনি আপাতত যোগদান বন্ধ করতে নির্দেশ দেন ৷ ইনজামুল ইসলামের যোগদান হয় মূলত বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরীর হাত ধরেই ৷ তাঁকে ফোন করেন প্রকাশ যোশী ৷ অধীরকেও যোগদান বন্ধ করতে নির্দেশ দেন কংগ্রেসের এই কেন্দ্রীয় নেতা ৷
তার পরও কংগ্রেসে যোগদানের সম্ভাবনা বা প্রক্রিয়া যে থেমে নেই, তা স্পষ্ট হল বৃহস্পতিবার ৷ ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক তৃণমূলের মনিরুল ইসলাম দাবি করলেন যে তিনি এবার কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছেন ৷
ঠিক কী বলেছেন মনিরুল ইসলাম ?
বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করেন মনিরুল ইসলাম ৷ তিনি বলেন, ‘‘কংগ্রেসে যে যাচ্ছি, এটা ঘটনা ৷ কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে ৷ কথাবার্তা প্রায় নিকটে এসেছে ৷’’ এই যোগদানের প্রস্তাব কংগ্রেস থেকেই তাঁর কাছে এসেছে বলেও জানিয়েছেন মনিরুল ৷ তিনি বলেন, ‘‘কংগ্রেস থেকে আমাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ সম্মানের সঙ্গে কাজ করার একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়া হবে ৷ যাতে আমি মানুষের কাজ করতে পারি ৷ দলের কাজ করতে পারি ৷ দলকে মজবুত করতে পারি ৷ শক্তিশালী করতে পারি ৷’’
একই সঙ্গে মনিরুল জানিয়েছেন যে তাঁর এই যোগদান জেলাস্তরে হবে না ৷ বরং তিনি দিল্লি বা কলকাতায় গিয়ে কংগ্রেসের পতাকা হাতে ধরবেন ৷ মনিরুল বলেন, ‘‘যারা রাজনীতি করেছে, তাদের রাজনীতির বাইরে থাকাটা খুব কষ্টকর ব্যাপার ৷ তাই আমি কংগ্রেসে যোগদানের বিষয়ে মনস্থির করেছি ৷ খুব অল্পসময়ের মধ্যে দিল্লি অথবা রাজ্যে গিয়ে কংগ্রেসের পতাকা ধরব ৷’’
ইনজামুল ইসলামের যোগদান নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ার পর অধীর চৌধুরী বলেছিলেন, ‘‘প্রকাশজি ফোন করে আমাকে এই যোগদান আপাতত মুলতুবি রাখতে বলেছেন ৷ মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের পুনরুত্থান হচ্ছে, তা ঠেকানোর ক্ষমতা কারও নেই ৷ যোগদান চলছে চলবে ৷ নির্বাচনের পর থেকে মুর্শিদাবাদে হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন দল থেকে কংগ্রেসে আসছেন ৷ তাই যোগদান প্রক্রিয়া থেমে থাকবে না ৷" একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘যে জেলায় যোগদান হবে, সেই জেলাকে জানিয়ে যোগদান হোক ৷’’
এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সেই প্রসঙ্গও তোলেন মনিরুল ইসলাম ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি ওঁর (অধীর) প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি ৷ উনি সিনিয়র লিডার ৷ আমি যেখানেই পতাকা ধরি না কেন, সিনিয়র নেতা হিসেবে ওঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা থাকবে৷ তবে একটা জিনিস মনে করি, রাজনৈতিক দল কোনও ব্যক্তির পৈতৃক সম্পত্তি হতে পারে না ৷’’
সবশেষে তিনি কংগ্রেসে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ৷ মনিরুল বলেন, ‘‘আমরা যাঁরা বুঝতে পারছি, বিশ্লেষণ করছি, মানুষের মুখে শুনতে পাচ্ছি, ধর্ম-বর্ণ-বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ যেমন একত্রিত হয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিল, তেমনই আগামিদিনে দেশকে রক্ষা করার স্বার্থে, ফ্যাসিবাদী শক্তিকে উৎখাত করতে হলে কংগ্রেসের হাত শক্ত করতে হবে ৷ রাহুল গান্ধির হাতকে শক্ত করতে হবে ৷ এই কারণেই আমি কংগ্রেসে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছি ৷’’
কী বলছেন অধীর চৌধুরী ?
মনিরুল যে সরাসরি কংগ্রেসে যোগদানের ঘোষণা করলেন এবং দিল্লি বা কলকাতায় গিয়ে কংগ্রেসের পতাকা হাতে নেওয়ার কথা বললেন, তা নিয়ে এদিন প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য় অধীর চৌধুরীও ৷ তিনি বলেন, ‘‘যেখানে খুশি যেতে পারে, বম্বে-দিল্লি-কলকাতা-নিউইয়র্ক ৷ কংগ্রেসে এলে আসবে ৷ আমার কী বলার আছে ৷ যেখানে খুশি যেতে পারে ৷ রাজনীতি করতে হবে মুর্শিদাবাদে ৷ এখন রাজনীতি করতে দিল্লিতে যেতে হতে পারে, কলকাতায় যেতে হতে পারে ৷ আমি কী করে বলব, সে কোথায় যাবে না যাবে ? যেতে পারে ৷’’
বিতর্কিত মনিরুল ইসলাম
বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন বিতর্কে জড়িয়েছিলেন মনিরুল ইসলাম ৷ সেই সময় ফরাক্কা বিডিও অফিসে ঢুকে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ ভাঙচুরের সময় তাঁর উপস্থিতির ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়ায় ৷
রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর ইস্যুতে শাসক দলের বিধায়ক হয়ে ফরাক্কা ব্লক অফিসে ভাঙচুর চালিয়ে কার্যত মনিরুল ইসলাম নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছিলেন । এরপর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্যতা হারান ।
ধুলিয়ানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় ডাক পাননি মনিরুল । ওই সভা থেকে মনিরুলের নাম না করে তাঁকে গদ্দার বলে আক্রমণ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো । মনিরুল দলে না থাকলে তৃণমূলের কিছু যায় আসে না বলেও তিনি প্রকাশ্য সভা থেকে বলেন ।
এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সেই প্রসঙ্গও তুলেছেন মনিরুল ইসলাম ৷ তিনি বলেন, ‘‘এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ধুলিয়ানে এসেছিলেন, আমাকে ডাকা উচিত ছিল ৷ উনি বলে গিয়েছিলেন যে মনিরুল ইসলামের দরকার নেই ৷ জনতার দিকে হাত দেখিয়ে বলেছিলেন, সকলকে টিকিট দিতে হবে ৷’’ এরপর ফরাক্কায় জিগরিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভাতে মনিরুলকে ডাকা হয়নি । সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফরাক্কার জিগরিতে এসেছেন, তবু আমাকে ডাকা হয়নি ৷ যেখানে সম্মান নেই, সেখানে আমি নেই ৷’’
মনিরুলের রাজনীতি ও জল্পনা
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ফরাক্কায় তৃণমূলের টিকিটে লড়েন মনিরুল ইসলাম । নির্বাচনে পাঁচবারের জয়ী বিধায়ক মইনুল হককে 59 হাজার 866 ভোটে পরাজিত করে বিধানসভায় যান । প্রদত্ত ভোটের 54.89 শতাংশ অর্থাৎ 1 লক্ষ 2 হাজার 39টি ভোট পেয়েছিলেন । পরে কংগ্রেসের পরাজিত প্রার্থী প্রয়াত মইনুল হক তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন । সেই নিয়ে তিনি এদিন বলেন, ‘‘2021 সালে 25 বছরের বিধায়ককে হারিয়ে আমি বিধায়ক হয়েছিলাম ৷ তৃণমূল কংগ্রেস আমাকে প্রার্থী করেছিল ৷ ফরাক্কার মাটিতে ঐতিহাসিক জয় এসেছিল ৷ পাঁচ বছর মানুষের কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম ৷’’
তবে ফরাক্কা-বিতর্কের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েন মনিরুল । 2026-এর বিধানসভায় তাঁকে টিকিট না দিয়ে তৃণমূল সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলামকে ফরাক্কায় টিকিট দেয় । তবে আমিরুল কংগ্রেস প্রার্থী মোতাব শেখের কাছে 15 হাজার 794 ভোটে পরাজিত হন । টিকিট না পাওয়া নিয়ে মনিরুলের বক্তব্য, ‘‘যেকোনও কারণেই হোক, তৃণমূল কংগ্রেস আমাকে টিকিট দেয়নি ৷ টিকিট দেওয়া না দেওয়া দলের ব্যাপার ছিল ৷’’
রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে মণিরুল তৃণমূল দলে থেকে গোপনে কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করেছেন । নিজের অনুগামীদের কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোটদানের আহ্বানও জানান । ঠিক তখন থেকে জল্পনা চলছিল মনিরুল ইসলাম দলবদল করছেন । এতদিনে জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সত্যতা সামনে আনলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নিজেই ।