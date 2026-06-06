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বারাসতে ফের বিজেপির গোষ্ঠীসংঘর্ষ ! আক্রান্ত প্রাক্তন জেলা সভাপতি, নামল কেন্দ্রীয় বাহিনী

এর আগে বারাসতে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বেঁধেছিল । ওই সংঘর্ষে আক্রান্ত হয়েছিলেন খোদ দলের বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রাজীব পোদ্দার ।

BJP factionalism
বারাসতে ফের বিজেপির গোষ্ঠীসংঘর্ষ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 6, 2026 at 6:08 PM IST

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বারাসত, 6 মে: বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে সরকার গড়েছে বিজেপি । কিন্তু উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতে দলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীসংঘর্ষে যেন লাগাম পরানো যাচ্ছে না৷ দলের জেলা সভাপতিকে মারধরের সপ্তাহ না ঘুরতেই আক্রান্ত প্রাক্তন জেলা সভাপতি । পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী । হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে গভীর রাত পর্যন্ত বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা বারাসত থানায় ভিড় করেছিলেন ।

গত 28 মে বারাসতের হৃদয়পুরে একটি ক্লাবের কর্তৃত্ব দখলকে কেন্দ্র করে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বেঁধেছিল । ওই সংঘর্ষে আক্রান্ত হয়েছিলেন খোদ দলের বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রাজীব পোদ্দার । তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে পাঁচ দিন চিকিৎসাধীন থাকতে হয়েছে । সপ্তাহ ঘুরতেই ফের গোষ্ঠীসংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ল জেলা সদর বারাসতে । আক্রান্ত হলেন প্রাক্তন জেলা সভাপতি তাপস মিত্র ।

BJP factionalism
বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভিড় বারাসত থানায় (নিজস্ব ছবি)

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি তাপস মিত্র শনিবার রাতে বারাসতের 19 নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় একটি বাড়িতে পুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন । ওই অনুষ্ঠান বাড়িতেই আচমকা দলেরই কয়েকজন কর্মী তাঁকে ঘিরে ধরেন । তাঁকে উদ্দেশ্য করে নানা রকম কটূক্তি করতে থাকেন । প্রতিবাদ করতেই ওই বিজেপি কর্মীরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন । শুরু হয় মারধর । বাইরে থেকে দলের আরও কয়েকজন কর্মী সেখানে ঢুকে গোলমালে যোগ দেন । গৃহকর্তা তখন তাপসকে বাঁচাতে বাড়ির ছাদের চিলেকোঠায় লুকিয়ে রাখেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনীও । পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে বারাসত থানায় নিয়ে যায় ।

BJP factionalism
পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল কেন্দ্রীয় বাহিনী (নিজস্ব ছবি)

বারাসতের সক্রিয় বিজেপি কর্মী জ্যোতি ঘোষ বলেন, "রাজ্যে আমরা এখন শাসকদল । অথচ দলেরই একাংশের কাছে আক্রান্ত হয়েছেন প্রাক্তন জেলা সভাপতি তাপস মিত্র । পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিল না । হামলাকারীদের কাউকে পুলিশ গ্রেফতার করেনি । আহত প্রাক্তন জেলা সভাপতিকে হাসপাতালে না নিয়ে পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছে । পুলিশের ভূমিকা আমাদের সন্দেহজনক লাগছে । আমরা চাই, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক । দলের যে বা যারা জড়িত আছে, তাদের পুলিশ গ্রেফতার করুক ।"

BJP factionalism
ফের উত্তপ্ত বারাসত (নিজস্ব ছবি)

আক্রান্ত প্রাক্তন জেলা সভাপতি তাপস মিত্র গভীর রাতে থানা থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, "বারাসতের 19 নম্বর ওয়ার্ডে পুজোর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলাম । সেখানে আমার উপর হামলা করা হয়েছে । মাত্র এক সপ্তাহ আগে জেলা সভাপতি রাজীব পোদ্দারের উপর হামলা হয়েছে । পুলিশ ঘটনাস্থলে না পৌঁছলে বড় বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল । দু'টি ঘটনার ক্ষেত্রে একই রকম পরিকল্পনার ছায়া দেখা যাচ্ছে । দলীয় নেতৃত্বের কাছে ঘটনাটি আমি জানাব । থানাতেও আমি অভিযোগ দায়ের করেছি ।"

BJP factionalism
বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ (নিজস্ব ছবি)

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বিজেপি গোষ্ঠীসংঘর্ষ
বারাসত বিজেপি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব
BJP FACTIONALISM

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