বামেদের বইয়ের স্টলে হামলা, শুভেন্দু-শমীকের উল্টো সুর সুভাষের গলায়

বামেদের বইয়ের স্টলে হামলা, শুভেন্দু-শমীকের উল্টো সুর সুভাষের গলায়
Subhas Sarkar: সিপিএমে স্টলে ভাঙচুরের ঘটনায় নব্য বিজেপিদের নিশানা করলেন সুভাষ । তিনি মনে করেন, নতুন কর্মীরা নিজেদের বিজেপি প্রমাণ করতে এসব করছে ।
Published : October 21, 2026 at 8:01 PM IST
দুর্গাপুর, 21 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর বামেদের বইয়ের স্টলে হামলা নিয়ে বিজেপির অন্দর থেকে একাধিক মত উঠে এসেছে । রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলছেন, বইয়ের স্টলে হামলা চালানোকে সমর্থন করবেন এমন ভাবনাও তাঁর কাছে পাপের বিষয়। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর আবার 'লজ্জায় মাথা নত' হয়ে গিয়েছে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মনে করছেন বামেরা যেহেতু ধর্মচর্চায় আস্থা রাখেন না তাই তাঁদের পুজোর সময় স্টল না করে নিজেদের পার্টি অফিসে বইয়ের স্টল করা উচিত। এই দুই মতের বাইরে গিয়ে তৃতীয় একটি মত প্রকাশ্যে আনলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকার ।
বাঁকুড়ার এই প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ মনে করেন, মে মাসের 4 তারিখের পর যারা দলে এসেছে, তারা অতি উৎসাহে নিজেদের বিজেপির কর্মী হিসেবে প্রমাণ করতে গিয়েই সিপিএমের বুকস্টলে ভাঙচুর করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে প্রকৃত বিজেপি কর্মীদের কোনও যোগ নেই। এমন হামলা বিজেপির রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে বেমানান ।
পুজোর মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বামপন্থীদের বুকস্টল গুলিতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে। শিল্প শহর দুর্গাপুরের বি-জোন মার্কনী দক্ষিণ পল্লী এলাকায় বামপন্থীদের বুকস্টলেও হামলা হয়েছে । নর্দমাতে ফেলে দেওয়া হয়েছে বামপন্থী সাহিত্যের নানা বই। রাজ্যের অনেক জায়গায় এভাবে সিপিএমের বুকস্টল গুলিতে হামলার কারণে কিছুটা হলেও সমালোচনার মুখে পড়েছে রাজ্যের শাসক দল।
তার প্রধান কারণ রাজনৈতিক পালাবদলের আগে বিজেপির শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে স্থানীয় কর্মী- সকলেই এ রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন । গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । তাঁরা বলতেন, ভোটে তৃণমূলকে হারালে ভয় আউট হয়ে ভরসা ইন হবে । নির্বাচনে তৃণমূল হেরেছে । কিন্তু সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকলে সেখানে বিরোধী দলের বইয়ের স্টলে হামলা কেন হবে সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে । শুধু এটি নয় বিজেপি ক্ষমতায় আসার কয়েকমাসের মধ্যেই এমন বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যা শাসক শিবিরের প্রাক নির্বাচনী দাবি এবং প্রতিশ্রুতিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ।
স্টলে ভাঙচুর থেকে বই ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া এবং স্টল উচ্ছেদে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্টরা। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার। তাঁর কথায়, "বই মানুষের সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম ভিত্তি। সেই বইয়ের স্টল ভাঙা এবং বই ধ্বংস করার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আবার বুক স্টল ঘিরে বিতর্কে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার।