জেহাদিদের স্লোগান জয় বাংলা ধ্বনি তুললে পেটাব, পার্থ ভৌমিকের গড়ে হুঙ্কার অর্জুনের

জেহাদিদের স্লোগান জয় বাংলা ধ্বনি তুললে পেটাব, পার্থ ভৌমিকের গড়ে হুঙ্কার অর্জুনের
অর্জুন সিংয়ের হুঁশিয়ারি শুনে পাল্টা মারের দাওয়াই দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম।
Published : December 25, 2025 at 4:13 PM IST
নৈহাটি (উত্তর 24 পরগনা), 25 ডিসেম্বর: শীতের পারদ যত কমছে, ততই বাড়ছে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের রাজনীতির পারদ! আর তা স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, পাল্টা হুঁশিয়ারিতেই। নৈহাটিতে তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিকের গড়ে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন সাংসদ, বিজেপি নেতা অর্জুন সিং হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, "জয় বাংলা ধ্বনি জেহাদিদের স্লোগান! বাংলায় এই স্লোগান দিলে ধরে পেটাব। আগে বলিনি, কিন্তু আজ বলছি। পার্থ ভৌমিক তোমার বাড়ির সামনে গিয়েও বলে আসব। তোমার কত দম আছে দেখব।"
অর্জুনের এই হুঙ্কারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই পাল্টা জবাব এল পার্থ-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের কাছ থেকে। তিনি নাম না-করে পাল্টা অর্জুনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘‘মুখে বড় বড় কথা না-বলে ওর ক্ষমতা থাকলে মেরে দেখাক। কত ধানে কত চাল, বুঝিয়ে দেব।’’ আর এই হুঁশিয়ারি পাল্টা হুঁশিয়ারি ঘিরে ভোটের আগে আবারও তেতে উঠেছে গঙ্গাপাড়ের শিল্পাঞ্চল।
ঘটনার সূত্রপাত বুধবার রাতে। নৈহাটির গরুরফাঁড়ি মোড়ে বিজেপির উদ্যোগে পরিবর্তন সংকল্প সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় যোগ দিয়ে পার্থ ভৌমিকের খাসতালুকে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে সরাসরি হুঁশিয়ারি দেন তাঁরই একদা সতীর্থ বিজেপি নেতা অর্জুন সিং।
তিনি বলেন, "পার্থ ভৌমিক তোমাকে বলছি, তোমার এলাকায় তোমার বাড়ির সামনে গিয়ে সভা করে আসব। বলব জয় বাংলা ধ্বনি জিহাদিদেরদের স্লোগান। বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের স্লোগান। এই ধ্বনি বাংলার মাটিতে বরদাস্ত করা হবে না। যে এই স্লোগান দেবে, তাঁকে ধরে পেটাব। প্রয়োজন হলে থাপ্পড়ও দেব। দেখব তোমার (পার্থ ভৌমিক) কত দম আছে। আমি রুখে দেখিয়ে দেব। আমার নামে মামলা করো। যা খুশি করো। আমার তাতে কিছু আসে যায় না।"
এর পরেই বাংলাদেশের যুবক দীপুচন্দ্র দাসের হত্যার প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, "জয় বাংলা ধ্বনি দেওয়ায় দীপু দাসকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে বাংলাদেশে। ঠিক একইভাবে এই বাংলায় চন্দন দাস ও হরগোবিন্দ দাসকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। তুমি (পার্থ ভৌমিক) কী ভেবেছো? জয় বাংলা স্লোগান তুলে পশ্চিমবঙ্গে এই জেহাদিরা কালকে তোমার বাড়ি পোড়াবে না, তার কী কোনও নিশ্চয়তা আছে? তখন তোমার কী হাল হয় দেখো! আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই, জয় বাংলা ধ্বনির নামে এপারে কোনও সনাতনীর বাড়ি বাংলাদেশি সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা অথবা পাকিস্তানিরা পোড়াতে এলে তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। দেখি তোমাদের কত ক্ষমতা আছে।"
এদিকে, অর্জুন সিংয়ের এই হুঙ্কারের প্রেক্ষিতে ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের কোনও প্রতিক্রিয়া না-মিললেও মুখ খুলেছেন তাঁরই ঘনিষ্ঠ জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে মঙ্গলবার তিনি পাল্টা প্রাক্তন সাংসদের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার ছুঁড়ে দিয়েছেন। সোমনাথ শ্যাম বলেন, "হুমকি না-দিয়ে ওকে বলুন এক জনকেও মেরে দেখাক। ও (অর্জুন সিং) আমাদের এক জনকে মারবে। আমরা পাল্টা ওর পাঁচ জনকে মেরে দেখাব। মারের বদলা মার হবে। ক্ষমতা থাকলে আগে মেরে দেখাক।"
প্রসঙ্গত, 'জয় বাংলা' ধ্বনি দেওয়া ঘিরে এর আগে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছিল ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিককে। এর পর ব্যারাকপুরের সাংসদের নির্দেশে কয়েকদিন আগেই বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। পাল্টা তৃণমূলের উদ্দেশ্য 'চোর' স্লোগান দেন অর্জুনপন্থী বিজেপি কর্মীরা। যা ঘিরে সেই সময় উত্তাল হয়ে উঠেছিল ভাটপাড়া। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে ফের 'জয় বাংলা' ধ্বনি নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির 'হুঙ্কার' রাজনীতি চরমে উঠল।