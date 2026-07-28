দু’বার বিজেপি প্রার্থী, দেখা করেছেন মোদির সঙ্গেও! তপন বাগদি লড়ছেন ব্রেন টিউমার ও অভাবের সঙ্গে
ব্রেন টিউমারের কারণে হারিয়েছেন স্মৃতিশক্তি ! উন্নত চিকিৎসার জন্য ভিনরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকের ৷
Published : July 28, 2026 at 5:09 PM IST
দুর্গাপুর, 28 জুলাই: প্রথমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস এবং সেখান থেকে বিজেপিতে আসা ৷ রাজ্য রাজনীতির পরিচিত মুখ ছিলেন তপন বাগদি ৷ 2011 এবং 2021 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে ভোটের ময়দানে নেমেছিলেন ৷ পূর্ব বর্ধমানে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে দীর্ঘদিন ধরে কাজও করেছেন একসময় ৷ এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও একাধিকবার সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়েছিল তাঁর ৷ সেই বিজেপি নেতা তপন বাগদি এখন মারণ রোগের সঙ্গে লড়াই করছেন, আর তাঁর পরিবার লড়ছে অভাবের সঙ্গে ৷
দীর্ঘদিন ধরেই ব্রেন টিউমারের মতো জটিল রোগে ভুগছেন তপন বাগদি ৷ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ইতিমধ্যেই তাঁর একটি অস্ত্রোপচার হয়েছে ৷ তবে, চিকিৎসকদের মতে, সম্পূর্ণ সুস্থ হতে আরও উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন, যা রাজ্যের বাইরের হাসপাতালে করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু, সেই চিকিৎসার ব্যয় বহন করার মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই তাঁর পরিবারের ৷ ফলে উন্নত চিকিৎসা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ৷
মাথার অসহনীয় যন্ত্রণার পাশাপাশি স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দিয়েছে তাঁর ৷ মাঝে মাঝে অতীতের নানা রাজনৈতিক স্মৃতি মনে পড়ে যায় ৷ তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তোলা ছবির দিকে তাকিয়ে পুরনো দিনের কথা বলতে শুরু করেন ৷ উল্লেখ্য, তপন বাগদি 2011 সালে গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন ৷ 2021 সালেও তাঁকে প্রথমে প্রার্থী করা হয়েছিল, পরে তাঁর জায়গায় ওই কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয় বিকাশ বিশ্বাসকে ৷
পরিবারের তরফ থেকে ছোট ভাই সঞ্জয় বাগদি বলেন, "দাদা মস্তিষ্কে টিউমারের জটিল সমস্যায় ভুগছেন ৷ কখনও মনে থাকে, আবার কিছুক্ষণ পরেই সবকিছু ভুলে যায় ৷ অসুস্থতার কারণে আগের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপনও আর সম্ভব হচ্ছে না ৷ সংসার চালাতে কখনও চাষবাস, কখনও প্যান্ডেল তৈরির কাজ করে দাদার ছেলে ৷ সেই সামান্য আয় দিয়েই কোনওরকমে সংসার আর দাদার চিকিৎসা চলছে ৷ দাদাকে এখন মুম্বই নিয়ে যেতে হবে ৷ আমার একটা ছোট্ট দোকান ছিল, সেটাও তৃণমূলের লোকেরা পুড়িয়ে দিয়েছে ৷ বিজেপি সরকার এল, কিন্তু কই আমাদের কিছুই হল না ! আমি ও আমার ছেলেও বেকার ৷ কী করে দাদাকে সুস্থ করে তুলব আমরা ?"
তপন বাগদির স্ত্রী সাধনা বাগদি বলেন, "দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বহু মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে আমার স্বামী ৷ আজ ওঁর এই কঠিন সময়ে আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে সহযোগিতা পেলে সুবিধা হতো ৷" এ নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিনিধি মদন গোপাল শুকুল বলেন, "তপন বাগদির চিকিৎসা ও পরিবারের বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়টি সংঘের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানানো হবে ৷ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর চিকিৎসার জন্য সহযোগিতার চেষ্টা করা হবে ৷"
বর্ধমান সদরের বিজেপির সহ-সভাপতি রমন শর্মা বলেন, "আমরা যখনই যাই তপনবাবুর সঙ্গে দেখা করি ৷ ওঁর শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ ৷ আর্থিক অবস্থাও ভালো না ৷ আমাদের তরফে ওঁর পাশে সবসময়ই দাঁড়ানো হয় ৷ আগামী দিনেও দাঁড়ানো হবে ৷"