গেরুয়ায় মিশে গেল লাল ! বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর গাড়ির চালকের ছেলে বিজেপিতে

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর গাড়ি চালক মহম্মদ ওসমান বিজেপিতে যোগ দেননি। যদিও ওসমানের বড় ছেলে জামশেদ আলি রাজ্যে পালাবদলের হওয়ায় গেরুয়া শিবিরে নাম লেখালেন।

Mohammad Jamshed Ali
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর গাড়ি চালক মহম্মদ ওসমানের ছেলে মহম্মদ জমশেদ আলি গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছেন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 12, 2026 at 4:55 PM IST

কলকাতা, 12 মে: রাজ্যে পালাবদলের হওয়ায় গেরুয়া শিবিরে নাম লেখালেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর গাড়ি চালকের পরিবার। যদিও গাড়ি চালক মহম্মদম্মদ ওসমান নিজে সরাসরি বিজেপিতে যোগ দেননি বলেই পরিবার সূত্রের দাবি। বরং, মহম্মদ ওসমানের ছেলে মহম্মদ জমশেদ আলি গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শপথ অনুষ্ঠান-সহ বিজেপির একাধিক মঞ্চে দেখা গিয়েছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর গাড়ি চালকের ছেলে জামশেদকে। তাঁর দাবি, রাজ্যে পালাবদলের অনেক আগেই তিনি গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছেন। বিশেষ করে বিহারের বিজেপির সরকার গড়ার পর থেকেই জামশেদ বিজেপিতে যোগ দেন। পার্ক সার্কাস এলাকায় বিজেপির একাধিক মঞ্চে বক্তব্যেও রেখেছেন। সামাজিক মাধ্যমে নিজে সেই ছবি পোস্ট করছেন জামশেদ। বামফ্রন্ট সরকার থেকে চলে যাওয়ার পরে তিনি তৃণমূলে যাননি। ফলে, কেন তিনি বিজেপিতে? ইটিভি ভারতের সঙ্গে ফোনালাপে বিস্তারিত জানালেন।

জামশেদের দাবি, একাধিক রাজ্যের বিজেপি ভালো কাজ করছে। বিহারে কাজ ভালো হচ্ছে। মুম্বইতে কাজ ভালো হচ্ছে। সব জায়গায়ই কাজ ভালো হচ্ছে। সব জায়গায় কাজ ভালো হচ্ছে। তিনি বলেন, "আমি চারদিকে ঘুরেছি। আমার ভালো লেগেছে। দেখলাম কাজ ভালো করছে, তাই আমি জড়িত হয়েছি।"

বিজেপিতে যোগ দিলেও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বিষয়ে কোনও কটু মন্তব্য করতে নারাজ জামশেদ। তিনি বলেন, "আমি সব জায়গায় মঞ্চে থাকলে এটাও বলি যে আমার বাবা বুদ্ধবাবুর গাড়ি চালাতেন। বাবা বলতেন, বুদ্ধবাবুর সাদা পোশাকে যেন দাগ না লাগে। আমিও চেষ্টা করব, যে পার্টিতে আমি আছি এই পার্টি যেন সাদা থাকে।"

সপরিবারে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর গাড়ির ড্রাইভার 'ভাতৃসম' ওসমান

বিজেপি সরকারের কোন কাজগুলি আপনার চোখে ভালো লেগেছে? এই প্রশ্নের জবাবে জামশেদ বলেন, "মেয়েদের ভালো হচ্ছে। বিহারে মদ বন্ধ হয়েছে। চাকরি হচ্ছে। কিন্তু, বাংলা 15 বছরে শূন্য হয়েছে। মদের দোকান বেড়েছে। চুরি বেড়েছে। লুঠ হয়েছে। এ কারণেই তো নেতা-মন্ত্রীরা জেলে যাচ্ছেন।"

কিন্তু, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও নারদার টাকা নেওয়ার স্টিং ফুটেজ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে জামশেদ বলেন, "যাঁরা অভিযোগ করেছেন, তারা ভালো বলতে পারবেন। আমরা তো সেটা দেখিনি। বরং, সংখ্যালঘুকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলভাল বুঝিয়েছিলেন। বিহারে মেয়েদের থেকে টাকা নিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন। কিন্তু, উনি ভুল বলেছিলেন। আমার মায়ের একাউন্টে আমার ওয়াইফের একাউন্টে এখনও টাকা পড়ে আছে। খরচা করিনি। কোনও টাকা রিটার্ন হয়নি। যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে অভিযোগ করছিলেন। আমি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দিয়ে দেব।"

জামশেদের বিজেপিতে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে বলেও দাবি করেছেন। তিনি রাজ্য সরকারের গ্রুপ ডি পদে কর্মরত। টানা 15 বছর ধরে তাঁকে নাইট ডিউটি করতে হচ্ছে। কারণ, তিনি বুদ্ধবাবুর গাড়ি চালকের ছেলে বলে। জামশেদ বলেন, "আমি নাইট ডিউটি করছি দীর্ঘদিন। এবার এবার চিন্তা করুন, আমাকে 15 বছর ধরে নাইট ডিউটি রেখেছিল। যেহেতু আমি সিপিএম করা ওসমানের ছেলে, সিপিএম করতাম বলে। অনেক অনেক কষ্ট আছে দাদা ৷ এই 15 বছরের অনেক কিছু দেখেছি।"

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার বিষয়ে বাবা সম্মতি দিয়েছেন ? এই প্রশ্নের জবাবে জামশেদ বলেন, "আমার বাবা রেগে আছেন। 'এটা কী করলে' বলে আমার থেকে জানতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছি, কিছু করার নেই। বাবা যেরকম সাদা পোশাকে দাগ লাগতে দেননি, আমিও কিন্তু মঞ্চে এটা বারবার বলি যেখানেই যাচ্ছি যে, আমার বাবা বুদ্ধবাবুর গাড়ি 34 বছর চালিয়েছেন। আজ পর্যন্ত সাদা পোশাকে কোনও দিন দাগ লাগেনি। আজ পর্যন্ত কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নেই। আজ পর্যন্ত কোনও কনস্টবল এসে বাড়িতে বলতে পারিনি যে, ওসমান কাউকে চাকরি দিয়েছেন, টাকা খেয়েছেন। ফলে বাবা বাবার জায়গা ঠিক ছিলেন৷ আমি আমার জায়গায় ঠিক থাকবো।"

