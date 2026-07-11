হামে তো আপনো নে লুটা ! বিজেপিতে প্রকাশ চিকের 'আত্মপ্রকাশে' আক্ষেপ বনমন্ত্রীর
শনিবার জলপাইগুড়ির কুমারগ্রামে বিজেপির এক সভায় যান বনমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাওঁ ৷ সেখানেই তিনি এই মন্তব্য করেন ৷
Published : July 11, 2026 at 10:35 PM IST
কুমারগ্রাম (জলপাইগুড়ি), 11 জুলাই: রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূল নেতা প্রকাশ চিক বরাইক ৷ উত্তরবঙ্গের চা-বলয়ের এই নেতা চলতি সপ্তাহে আরও দুই তৃণমূল-ত্যাগী সুখেন্দুশেখর রায় ও সুস্মিতা দেবের সঙ্গে বিজেপিতে যোগদান করেন ৷ যোগদানের কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তাঁর এবং বাকি দু’জনের নাম রাজ্যসভার উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা হয়ে যায় ৷
প্রকাশ চিক বরাইকের বিজেপিতে যোগদানের জেরে ক্ষোভ ছড়ায় দলের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে ৷ আলিপুরদুয়ার-জলপাইগুড়ি অঞ্চলে তো অনেকে প্রকাশ্যে প্রকাশের যোগদান নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ৷ এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল রাজ্য়ের বনমন্ত্রী তথা কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাওঁ-এর নাম ৷
শনিবার তিনি কুমারগ্রামে বিজেপির সভায় যোগদেন ৷ সেখানে হাজির ছিলেন স্থানীয় অনেক নেতা-কর্মী ৷ তাঁদের সামনে মনোজ প্রকাশ চিক বরাইকের বিজেপিতে যোগদানের প্রসঙ্গ তোলেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘এই যে প্রকাশচিক বরাইক এত উলটো-পালটা কাজ করল, তার পরও বিজেপিতে যোগ দিয়ে দিল ৷ যেখানে যাচ্ছি, সোশাল মিডিয়া খুললেও একটাই প্রশ্ন, ওকে কেন নিল ? একটাই দাবি, ওকে সরাতে হবে ৷ কিন্তু আমি কীই বা বলব ৷’’
এর পরই তিনি বুঝিয়ে দেন যে প্রকাশ চিকের বিজেপিতে যোগদানে তিনি খুশি নন ৷ এর জন্য তাঁর ক্ষোভ রয়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের উপরই ৷ যদিও তিনি শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি বিষোদগার করেননি ৷ বরং কিছুটা কৌতুকমিশ্রিতভাবেই বলেন, ‘‘হিন্দিতে একটা কথা আছে না - হামে তো আপনো নে লুটা, গ্যায়রো মে কা দম থা, হামারে কসতি ওঁহা পে ডুবি, যাঁহা পানি কম থা ৷ আমার অবস্থা ওই রকম ৷’’
একই সঙ্গে তিনি বিজেপির স্থানীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন যে নেতারা যোগদান করলেও এলাকার ‘অত্যাচারী’ তৃণমূল কর্মী-নেতাদের দলে নেওয়া হবে না ৷ মনোজ ওরাওঁ বলেন, ‘‘ এটা কখনও ভাববেন না যে দু’জন একজন যোগ দিয়েছেন মানে আশপাশের যে চ্যালা-চামুন্ডারা লাফাচ্ছে, তাদের দলে ঢুকতে দেব ৷ তা হবে না৷’’
তিনি সাম্প্রতিক একটি ঘটনার উদাহরণ তুলে ধরেন৷ বলেন, ‘‘কাল এখানে একটা ঝামেলা হয়েছে ৷ ও (প্রকাশ) যোগ দিচ্ছে শুনেই তৃণমূলের এক নেতা ফের দাদাগিরি শুরু করে দিয়েছিল, এদিক-ওদিক গিয়ে হুমকি দিচ্ছে, বিডিও অফিসে গিয়ে হুমকি দিচ্ছে ৷ ওখানে মণ্ডল সভাপতির ঘরে গিয়ে হুমকি দিয়ে এসেছে ৷ তার পর এতো ধোলাই হয়েছে যে সোজা হাসপাতালে গিয়েছিল ৷ সেখান থেকে থানায় চলে গিয়েছে ৷’’
উল্লেখ্য, আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইকের সঙ্গে কুমারগ্রামের বিধায়ক তথা বর্তমান বনমন্ত্রীর সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। বিধানসভা নির্বাচনের আগেও একে অপরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তাঁরা। রাজনৈতিক লড়াই ব্যক্তিগতস্তরে নেমে এসেছিল। বর্তমান বনমন্ত্রী ও প্রকাশ চিক বরাইকের বাড়ি একই বিধানসভায়। ফলে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক লড়াই দীর্ঘদিনের। একই দলে থাকলেও সেই লড়াই যে জারি থাকবে, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন বনমন্ত্রী নিজেই৷