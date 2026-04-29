মিলেছে তিন দশকের আন্দোলনের সুফল, প্রথমবার গ্রামের স্কুলে ভোট দিলেন 700 ভোটার
ছয় কিলোমিটার দূরে গাড়ি ভাড়া বা হেঁটে ভোট দিতে যেতেন গ্রামবাসীরা ৷ সমস্যায় পড়তেন বয়স্করা ৷
Published : April 29, 2026 at 7:26 PM IST
বাগদা, 29 এপ্রিল: অতীতে প্রায় ছয় কিলোমিটার পায়ে হেঁটে অন্য গ্রামে ভোট দিতে যেতে হতো ৷ তাই গ্রামের স্কুলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলার জন্য বাসিন্দারা প্রায় তিন দশক ধরে আন্দোলন চালিয়েছেন ৷ অবশেষে মিলেছে সুফল ৷ গ্রামের স্কুলে খুলেছে নতুন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ৷ তাই, উৎসবের ভোট বাগদার হরিনগর গ্রামে ৷
উত্তর 24 পরগনার বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রের সিন্দ্রাণী পঞ্চায়েতের হরিনগর গ্রাম ৷ এই গ্রামে প্রায় 700 ভোটদাতা রয়েছেন ৷ ভোটহীন বাসিন্দার সংখ্যা আরও বেশি ৷ গ্রামে এত মানুষ থাকলেও কোনও ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছিল না-বলে অভিযোগ ৷ গ্রামে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র না-থাকায় অনেকেই দূরের বুথে যেতে চাইতেন না ৷
আর যাঁরা যেতেন, তাঁদের গাড়ি ভাড়া করে বা ছয় কিলোমিটার হেঁটে যেতে হতো ৷ তাই ভোট নিয়ে হরিনগর গ্রামে এতদিন তেমন উচ্ছ্বাস ছিল না ৷ গ্রামের স্কুলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলার জন্য বাসিন্দারা প্রায় তিন দশক ধরে আন্দোলন করেছেন ৷ অবশেষে চলতি বিধানসভা নির্বাচনে মিলেছে তার সুফল ৷ গ্রামের শহিদ ভগৎ সিং প্রাথমিক স্কুলে চলতি বছর চালু করা হয়েছে নতুন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ৷ বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটে হরিনগর গ্রামের প্রায় 700 জন ভোটদাতার অধিকাংশই স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দিয়েছেন ৷
ভোটদানের পর ভোটাররা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে খড়েরমাঠ এলাকায় ভোট দিতে যেতেন ৷ দূরত্বের কারণে অসুস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অনেকেই ভোট দিতে যেতেন না ৷ কেউ পায়ে হেঁটে বা কেউ গাড়ি ভাড়া করে ভোট দিতে যেতেন ৷ অবশেষে, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র চালু হয়েছে ৷ এবার থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কারও ভোটদানের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা তৈরি হবে না ৷
বাসিন্দারা বলেন, "আগে ভাঙাচোরা 30 কিমি রাস্তা পেরিয়ে আমাদের ভোট দিতে যেতে হতো ৷ দূরত্বের কারণে অনেকে ভোট দিতে যেতে চাইত না ৷ চলতি বছর আমাদের গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে ৷ আমরা উৎসাহের সঙ্গে ভোট দিতে এসেছি ৷"
ভাঙাচোরা রাস্তা পেরিয়ে ভোট দিতে গিয়ে প্রবীণ নাগরিকেরা অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন বলে অভিযোগ ৷ বাড়ির পাশে প্রাথমিক স্কুলে নতুন ভোট গ্রহণ কেন্দ্র চালু হওয়ায় এবার প্রবীণদের ভোট দেওয়ার উৎসাহ যথেষ্ট ছিল । প্রবীণ এক ভোটদাতা বলেন, 'অনেক দূরে আমাদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছিল । তাই, বয়সের কারণে আমরা ভোট দিতে যেতে পারতাম না । এবার স্কুলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হয়েছে। আমরা ভোট দিতে এসেছি। আমাদের খুব ভালো লাগছে।'