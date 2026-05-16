সমবায় দুর্নীতি থেকে ভোটে গুন্ডাবাহিনী ঢোকানো ! কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নেওয়ার হুঁশিয়ারি খাদ্যমন্ত্রীর

সমবায় দুর্নীতি থেকে ভোটে গুন্ডাবাহিনী ঢোকানো ! কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নেওয়ার হুঁশিয়ারি খাদ্যমন্ত্রীর
এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু মতুয়ার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার প্রসঙ্গে অশোক কীর্তনিয়ার আশ্বাস, সিএএ-তে আবেদন করুন, কেউ সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন না ।
Published : May 16, 2026 at 8:44 PM IST
বনগাঁ, 16 মে: মন্ত্রী হওয়ার পর নিজের বিধানসভা বনগাঁ উত্তরে পা রেখেই আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ালেন রাজ্যের নবনিযুক্ত খাদ্য ও সমবায় মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া ৷ তৃণমূলের আমলে সমবায়ে দুর্নীতির অভিযোগ তোলার পাশাপাশি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বনগাঁ উত্তরের পরাজিত প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের নাম করে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি । অভিযোগ, ভোট গণনার দিন গণনাকেন্দ্রে 'গুন্ডাবাহিনী' ঢোকানো হয়েছিল । এমনকি নির্বাচনের আগে তাঁর স্ত্রীর গাড়িতে হামলার ঘটনাতেও বিশ্বজিতের 'ইন্ধন' ছিল বলে দাবি করেছেন অশোক ।
মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর শুক্রবার রাতে বনগাঁর বাড়িতে ফেরেন অশোক । শনিবার উত্তর 24 পরগনার গোপালনগরের হরিপদ ইনস্টিটিউশন স্কুলে আয়োজিত সংবর্ধনা সভা থেকেই শুরু হয় তাঁর তোপ । মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "গণনার দিন গণনাকেন্দ্রে গুন্ডাবাহিনী ঢুকিয়েছিল এখানকার গুন্ডা বিশ্বজিৎ দাস । কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব হবে । আইনের মাধ্যমেই হিসাব নেওয়া হবে ।"
শুধু তাই নয়, ভোটের আগে গোপালনগরে তাঁর স্ত্রীর গাড়িতে হামলার প্রসঙ্গ টেনেও সরব হন তিনি। অশোকের অভিযোগ, "আমার স্ত্রী কোনও রাজনীতি করে না । তা সত্ত্বেও তাঁর গাড়ির উপর হামলা হয়েছিল । এর পিছনে কারা ছিল, সবাই জানে । আজ না হলে কাল হিসাব দিতেই হবে ।"
এ দিন সমবায় দুর্নীতির অভিযোগও সামনে আনেন খাদ্যমন্ত্রী । তাঁর নিশানায় ছিলেন বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জাফর আলি মোল্লা । অশোকের দাবি, গোপালনগর কো-অপারেটিভের সম্পত্তি 'ধ্বংস' করা হয়েছে । তিনি বলেন, "সমবায় দফতর এখন আমার অধীনে । আমজনতার সম্পত্তি বিক্রি করা হয়েছে । আগামিদিনে তার হিসাব নিতেই হবে ।" যদিও রাজ্যের মন্ত্রীর এই সব অভিযোগ নিয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
সদ্যসমাপ্ত এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু মতুয়ার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার অভিযোগ ঘিরেও এদিন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন অশোক । বনগাঁয় সাংবাদিক বৈঠকে তিনি আশ্বাস দেন, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেলেও উদ্বাস্তু মতুয়ারা সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন না । তাঁর কথায়, "সিএএ-তে আবেদন করলেই নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে । সরকারি সমস্ত সুযোগ-সুবিধাও মিলবে ।"
একই সঙ্গে কড়া বার্তা দিয়েছেন 'বিদেশি নাগরিকদের' রেশন কার্ড নিয়েও । খাদ্যমন্ত্রীর দাবি, "কোনও বিদেশি নাগরিক সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবেন না । তাঁদের নামে থাকা রেশন কার্ড অবিলম্বে বাতিল করা হবে । ইতিমধ্যেই আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।"
প্রসঙ্গত, মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ মহকুমায় চারটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, এগুলি হল- বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা ও বাগদা ৷ চারটি আসনই সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে ।
