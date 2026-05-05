বিধানসভায় জয়ের পর হিঙ্গলগঞ্জে তৃণমূল শাসিত পঞ্চায়েতে তালা ঝোলাল বিজেপি

বিধানসভায় জয়ের পর হিঙ্গলগঞ্জে তৃণমূল শাসিত পঞ্চায়েতে তালা ঝোলাল বিজেপি
Published : May 5, 2026 at 2:20 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 5 মে: বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতে না-হতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ । হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের জয়ের খবর সামনে আসতেই শুক্রবার সকালে বিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় । গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে 'ছাপ্পা ভোট' ও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ।
পঞ্চায়েত ভবনের গেটে দলের পতাকা ও ব্যানার লাগিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান তাঁরা । বিক্ষোভরত বিজেপি কর্মীদের দাবি, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই এলাকায় সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি । তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী বুথ দখল করে এবং ছাপ্পা ভোট দিয়ে জোরপূর্বক এই পঞ্চায়েত দখল করেছিল । তাঁদের আরও অভিযোগ, বিগত এক বছরে এই পঞ্চায়েতে উন্নয়নের নামে বিপুল অঙ্কের অর্থ নয়ছয় হয়েছে এবং তৃণমূলের নেতারা সাধারণ মানুষের টাকা লুটেপুটে খাচ্ছেন । কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগেও সরব হন তাঁরা । দীর্ঘদিনের জমে থাকা সেই ক্ষোভ ও অনিয়মের অবসান ঘটাতেই তাঁরা পঞ্চায়েতে তালা মেরেছেন বলে জানান ।
এক বিজেপি কর্মীর কথায়, "মানুষের রায় এবার ইভিএমে প্রতিফলিত হয়েছে এবং হিঙ্গলগঞ্জ এখন তৃণমূলের হাতছাড়া । তাই এই দুর্নীতির আখড়া হয়ে থাকা পঞ্চায়েতে আর তৃণমূল নেতাদের বসতে দেওয়া হবে না ।"
অন্যদিকে, পঞ্চায়েতে তালা ঝোলানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানস দাস । তিনি জানান যে, "মানুষ রায় দিয়েছে তাই বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, কিন্তু সেই জয়ের অজুহাতে ওরা যেভাবে সাধারণ মানুষের পরিষেবার জায়গায় অত্যাচার শুরু করেছে সেটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না । সরকারি দফতরে তালা মারা বা এলাকায় গুন্ডামি করা গণতন্ত্রের পরিপন্থী ।"
তিনি আরও জানান যে, ইতিমধ্যেই বিষয়টি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও বিডিও-কে জানানো হয়েছে । তাঁরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে অতি দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন, যাতে পঞ্চায়েতের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত না-হয় । বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর পঞ্চায়েত ঘিরে এই রাজনৈতিক সংঘাত হিঙ্গলগঞ্জের জনজীবনে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি করেছে । অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং এলাকায় চাপা উত্তেজনা বজায় রয়েছে ।