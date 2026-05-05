ভোটে জিতে ভারতীয় সেনা-পহেলগাঁও-বিজেপির নিহত কর্মীদের উদ্দেশে তর্পণ সুব্রত মৈত্রর

Published : May 5, 2026 at 8:53 PM IST

বহরমপুর, 5 মে: পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা এবং দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত ভারতীয় জনতা পার্টির মৃতদের আত্মার শান্তিকামনায় মস্তক মুণ্ডন ও গঙ্গায় তর্পণ করলেন বহরমপুর কেন্দ্রের জয়ী বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র ৷ অপারেশন সিঁদুরের একবছর পূর্তির আগেরদিন বহরমপুরের গোরাবাজার গঙ্গার ঘাটে তর্পণ করলেন তিনি ৷ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরদিনই গঙ্গায় তর্পণের আগে বিজেপির প্র‍য়াত নেতাদের প্রতিও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সুব্রত মৈত্র ৷ বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা সাক্ষী থাকলেন এই অভিনব কর্মকাণ্ডের ৷

সুব্রত মৈত্র বলেন, "পহেলগাঁওয়ে হিন্দুদের বেছে-বেছে হত্যা করা হয়েছিল ৷ হিন্দু মা ও মেয়েদের মাথার সিঁদুর মুছে দিয়েছে ৷ সেইসব নিহতদের এবং এখনও পর্যন্ত ভারতীয় সেনার শহিদ সকল জওয়ানদের আত্মার শান্তিকামনায় এ দিনের এই তর্পণ করলাম ৷ সেই সঙ্গে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাই ৷ 2021 সালে 77 আসনে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হওয়ার পর তৃণমূলের হাতে আমাদের বহু কর্মীর প্রাণ গিয়েছে ৷ তাঁদের জন্যই আমরা আজ ক্ষমতায় আসতে পেরেছি ৷ সেইসব পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে ও মৃতদের আত্মার শান্তি কামনায় আজ মস্তক মুণ্ডন করে শ্রদ্ধা জানালাম ৷"

উল্লেখ্য, তৃণমূলের পতন না-দেখে মাথায় চুল গজাতে দেবেন না, এমনটাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বিজেপির জয়ী প্রার্থী কোস্তভ রায় ৷ মস্তক মুণ্ডন করে কোস্তভ তাঁর প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন ৷ বহরমপুরের জয়ী বিজেপি প্রার্থী আর এক অন্য ভাবনায় মস্তক মুণ্ডন করে নিহতদের শ্রদ্ধা জানালেন ৷ অধীর গড়ে 2021 সালে প্রথম পদ্ম ফুটিয়েছিলেন সুব্রত মৈত্র ৷

এবার নিজের গড় শুধু ধরে রাখলেন না, মুর্শিদাবাদের দোর্দন্ডপ্রতাপ কংগ্রেস প্রার্থীকে প্রায় 18 হাজার ভোটে পরাজিত করে কার্যত ইতিহাস গড়েছেন ৷ জয়ের মুকুট পরে ফল ঘোষণার একদিন পর বহরমপুরবাসীকে এক অভিনব ঘটনার সাক্ষী করালেন সুব্রত মৈত্র ৷ নির্বাচনে জয়লাভের পর আবেগঘন দৃশ্য দেখা গেল বহরমপুরের গোরাবাজার ঘাটে ৷ বিজেপির বিজয়ী প্রার্থী সুব্রত মৈত্র সেখানে মস্তক মুণ্ডন করে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ৷

মঙ্গলবার সকালে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বহু কর্মী ও সমর্থক ৷ ঘাট জুড়ে ছিল ভিড় ৷ 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে মঙ্গলবারের গোরাবাজারের গঙ্গার ঘাট ৷ নির্ধারিত কর্মসূচির আগে গঙ্গা পাড়ে প্রয়াত বিজেপি নেতাদের প্রতিকৃতিতে ধূপ ধুনো দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জয়ী বিজেপি প্রার্থী ৷ এরপর মাথা কামিয়ে গঙ্গায় নেমে নিহতদের উদ্দেশ্যে তিল তর্পন করেন ৷ সেই সঙ্গে গঙ্গা পাড়ে জোরকদমে চলে খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন ৷

সুব্রত মৈত্র বলেন, "দেশের জন্য যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন এবং যেসব পরিবারের নারীরা স্বজন হারিয়ে শাখা-সিঁদুর হারিয়েছেন, তাঁদের সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ। তিনি আরও বলেন, বিজেপির পতাকা হাতে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের ত্যাগ কখনও ভোলা যাবে না। এই মস্তক মুণ্ডন সেই শহিদদের স্মরণেই।’’

স্থানীয়দের মতে, এই কর্মসূচি ঘিরে রাজনৈতিক আবেগ আরও তীব্র হয়েছে। সমর্থকদের উপস্থিতি প্রমাণ করে, দলের প্রতি মানুষের আস্থা ও আবেগ কতটা গভীর। মঙ্গলবার বহরমপুরবাসী এক অন্য ঘটনার সাক্ষী থাকলেন।

