ডায়মন্ডহারবার মডেলেই সেবাশ্রয় এবার স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমার এলাকাতেও

ক্যাম্পে আগত রোগীদের জন্য ডাক্তার দেখানোর পাশাপাশি বিনামূল্যে ইসিজি, ইএমজি, সুগার পরীক্ষা এবং নমুনা সংগ্রহেরও ব্যবস্থা থাকবে ।

সেবাশ্রয় এবার স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমার এলাকাতেও (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 21, 2025 at 2:23 PM IST

কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: খাতায়-কলমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও দফতরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলান প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যই । এবার সেই স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর কেন্দ্রেই ডায়মন্ডহারবার মডেলে শুরু হচ্ছে সেবাশ্রয় ।

সেবাশ্রয় একের ক্ষেত্রে তা শুধুমাত্র ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ ছিল । বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেখানে শুরু হয়েছে সেবাশ্রয় 2। কিন্তু রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, তৃণমূল বিধায়ক থেকে সাংসদরা তাঁদের এলাকায় সেবাশ্রয় নাম দিয়ে স্বাস্থ্য শিবির করছেন ৷ কয়েকদিন আগেই সেবাশ্রয় ক্যাম্প ঘুরে নিজের সংসদীয় এলাকায় এই ক্যাম্প করার কথা জানিয়েছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক । তবে রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবার নিজের নির্বাচনী ক্ষেত্র উত্তর দমদমে সেবাশ্রয়ের আদলে স্বাস্থ্য শিবির শুরু করায় তাকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

ETV BHARAT
উত্তর দমদমে সাংসদ সৌগত রায়ের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পের সূচনা করেন চন্দ্রিমা (নিজস্ব চিত্র)

মূলত এই বিধানসভার অন্তর্গত দুই পুরসভার একাধিক জায়গায় এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে উপস্থিত রোগীরা প্রথমে চিকিৎসককে দেখাবেন । সে ক্ষেত্রে ডাক্তাররা যে সমস্ত পরীক্ষা করাতে দেবেন, সেগুলিও এখানে বিনা পয়সায় হবে । এমনকি যে সমস্ত ওষুধ দেবেন, সেগুলিও বিনামূল্যে দেওয়া হবে এই ক্যাম্প থেকেই ।

উত্তর দমদম বিধানসভা কেন্দ্রটি মূলত উত্তর দমদম পুরসভা এবং নব বারাকপুর পুরসভা - এই দুটি এলাকা নিয়েই গঠিত । তাই এই 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচিকে শুধুমাত্র একটি পুরসভায় সীমাবদ্ধ না রেখে গোটা বিধানসভা এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । রবিবার উত্তর দমদমের মণি সংঘ প্রাঙ্গণে সাংসদ সৌগত রায়ের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের সূচনা করেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, বিধায়ক ও সাংসদদের মধ্যে এই মডেলের স্বাস্থ্য শিবির করার প্রবণতা বাড়ছে । তবে খোদ স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রীর এলাকায়, বিশেষ করে নব বারাকপুর ও উত্তর দমদমের মতো জনবহুল এলাকায় এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ।

মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, রাজ্য সরকার বরাবরই সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছে । 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ডের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য পূরণ করা হচ্ছে । তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে স্বাস্থ্য মানচিত্রে যে আমূল বদল ঘটেছে, তাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতেই এই উদ্যোগ । এই শিবিরে রোগীরা চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো প্যাথলজিক্যাল টেস্ট থেকে শুরু করে ওষুধ - সবটাই বিনামূল্যে পাবেন । উত্তর দমদম এবং নব বারাকপুর - উভয় পুরসভার বাসিন্দারাই যাতে বাড়ির কাছে এই পরিষেবা পান, সেই অনুযায়ী শিবিরের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে ।

তালিকা অনুযায়ী, এই স্বাস্থ্য কর্মসূচিটি 21 ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে চলবে সামনের বছর 16 জানুয়ারি পর্যন্ত । ক্যাম্পগুলি মূলত সকাল 10টা থেকে শুরু হবে । উত্তর দমদম পুরসভা এলাকার মণি সংঘ, আলিপুর প্লেগ্রাউন্ড, গীতাঞ্জলি পার্ক, শিবাচল, সন্ধানী ক্লাব, বিশরপাড়া, সুভাষ উদ্যান, শ্যামাপ্রসাদ নগর হাইস্কুল, মিলনী সংঘ, মষপুকুর এবং গায়ত্রী ভবনের পাশাপাশি নব বারাকপুর পুরসভা এলাকার শক্তি সংঘ, ঘ্যাসের মাঠ, পল্লি উন্নয়ন সংঘ, কস্তুরী লজ, কালিকা আশ্রম, মহাজাতি পরিষদ ও ওড়াকান্দি মাঠেও এই স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে । এর ফলে বিধানসভার নব বারাকপুর অংশের বাসিন্দারাও নিজেদের এলাকায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানোর সুযোগ পাবেন ।

সূত্রের খবর, এই কর্মযজ্ঞে রাজ্যের প্রথম সারির বেসরকারি হাসপাতালগুলি সহযোগিতা করছে । তালিকায় রয়েছে JIMSH, লোটাস হসপিটাল, বেঙ্গল নিউরো অ্যান্ড ট্রমা, মাদার নার্সিংহোম, চার্নক এবং এসকেজ সঞ্জীবনীর মতো প্রতিষ্ঠান । প্রতিটি ক্যাম্পে জেনারেল মেডিসিন ছাড়াও গাইনোকোলজি, অর্থোপেডিক, নিউরো সার্জারি, কার্ডিও এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত থাকবেন ।

তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, ক্যাম্পে আগত রোগীদের জন্য শুধুমাত্র ডাক্তার দেখানোই নয়, থাকছে বিনামূল্যে ইসিজি (ECG), ইএমজি (EMG), সুগার পরীক্ষা (CBG) এবং নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা । প্রতিটি ক্যাম্পে চিকিৎসক, নার্স ও টেকনিশিয়ানদের পাশাপাশি আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও প্রস্তুত রাখা হবে । উত্তর দমদম বিধানসভার অন্তর্গত দুই পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের মানুষের দোরগোড়ায় আধুনিক চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ।

CHANDRIMA BHATTACHARYA
DIAMOND HARBOUR MODEL
চন্দ্রিমার এলাকায় সেবাশ্রয়
ডায়মন্ডহারবার মডেল
SEBAASHRAY

