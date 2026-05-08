বিধানসভা নির্বাচনে হারের ধাক্কা, শিলিগুড়িতে অনিশ্চিত গৌতমের 'টক টু মেয়র' !

বিধানসভা নির্বাচনে হারের ধাক্কা, শিলিগুড়িতে অনিশ্চিত গৌতমের 'টক টু মেয়র' !
শনিবার 'টক টু মেয়র' হবে না, নিজেই জানালেন গৌতম দেব ৷ তারপরেই 'টক টু মেয়রে'র ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা ৷
Published : May 8, 2026 at 4:20 PM IST
শিলিগুড়ি, 8 মে: শিলিগুড়ি পুরনিগমের রাজনীতিতে এখন বড়সড় পালাবদলের ইঙ্গিত ৷ বিধানসভা নির্বাচনে হারের অভিঘাত কাটিয়ে উঠতে না-উঠতেই, মেয়র গৌতম দেবের জনসংযোগের অন্যতম হাতিয়ার 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি নিয়ে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা ৷ শনিবার এই কর্মসূচি হবে না-বলে খোদ মেয়র জানিয়ে দেওয়ায় পুরনিগমের অন্দরমহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে ৷
শিলিগুড়ি বিধানসভায় এবারের নির্বাচনেও ঘাসফুল শিবিরের ফলাফল আশানুরূপ হয়নি ৷ বিশেষ করে পদ্ম শিবিরের প্রার্থীর কাছে প্রায় 73 হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে গৌতম দেবের হার রাজনৈতিকমহলে শোরগোল ফেলে দিয়েছে ৷ এই পরাজয়ের পরই শিলিগুড়ি পুরনিগমের দায়িত্ব ছাড়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছিলেন তিনি ৷ সেই ইচ্ছে বাস্তবে রূপ না-নিলেও, মেয়রের সাম্প্রতিক পদক্ষেপে তাঁর মানসিক বিপর্যয়ের স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহল ৷ অন্যদিকে, এই পরাজয়ের দায় গৌতম দেবের উপর চাপিয়ে সরব হয়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ ৷ আর এতেই কি আরও বেশি কোণঠাসা গৌতম দেব !
শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর, সরাসরি শহরবাসীর অভাব-অভিযোগ শুনতে প্রতি শনিবার 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি শুরু করেছিলেন গৌতম দেব ৷ এমনকি আদর্শ আচরণবিধি চলাকালীনও তিনি নিজের বাড়িতে বসে এই পরিষেবা সচল রেখেছিলেন ৷ কথা ছিল, ভোট মিটলে ফের পুরনিগমে বসেই নিয়মিত এই কর্মসূচি হবে ৷ কিন্তু, হঠাৎ করেই এই সপ্তাহে তা বাতিল করা হয়েছে ৷ মেয়র বলেছেন, "এই সপ্তাহে 'টক টু মেয়র' করছি না ৷ তবে, নাগরিক পরিষেবা পেতে কোনও সমস্যা হবে না ৷ অফিস খোলা থাকছে এবং আগামীতে আমি অফিসে যাব ৷"
মেয়রের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে ৷ পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের দাবি, "হারের পর মেয়র এখন মানুষের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেন ৷ তিনি এতদিন সাধারণ মানুষকে ঠকিয়েছেন, পরিষেবা দেওয়া তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল না ৷" অন্যদিকে মেয়রের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতেই এই সাময়িক বিরতি ৷
ভোটের ফল ঘোষণার পর বুধবার গৌতম দেব পুরনিগমে গিয়ে বেশ কিছু ফাইলে সই এবং প্রশাসনিক বৈঠক করলেও, বৃহস্পতিবার তাঁকে পুরনিগমে দেখা যায়নি ৷ নির্বাচনে জিতে শিলিগুড়ি শহরের অভিভাবক হতে চেয়েছিলেন গৌতম দেব ৷ কিন্তু, জনমত বিপক্ষে যাওয়ায় তিনি যে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, তা তাঁর শারীরিক ভাষাতেই স্পষ্ট ৷ এখন দেখার বিষয়, আগামী দিনে তিনি এই 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি পুনরায় চালু করেন কি না, নাকি পুর-প্রশাসনে বড় কোনও রদবদল ঘটতে চলেছে !