সন্দেশখালিতে নথি পোড়ানোর অভিযোগ, স্থানীয়রা ধরল হরিয়ানার 5 যুবককে

সন্দেশখালিতে নথি পোড়ানোর অভিযোগ, স্থানীয়রা ধরল হরিয়ানার 5 যুবককে
সন্দেশখালির ন্যাজাট থানা এলাকার বয়ারমারির ঘটনা৷ পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গিয়েছে৷
Published : April 26, 2026 at 9:47 PM IST
সন্দেশখালি (উত্তর 24 পরগনা), 26 এপ্রিল: আধার কার্ড, ভোটার কার্ড-সহ সরকারি নথি পোড়ানোর অভিযোগ উঠল উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালি বিধানসভা এলাকায়৷ অভিযোগ, হরিয়ানার বাসিন্দা পাঁচজন অজ্ঞাত পরিচয় যুবক ন্যাজাট থানা এলাকার বয়ারমারিতে রাস্তার পাশে এই কাজ করছিলেন৷ এলাকার বাসিন্দারা ওই যুবকদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে৷ পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়৷
তবে এই নিয়ে পুলিশের তরফে কেউ কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি৷ এদিকে এই নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে৷ সন্দেশখালিতে৷ তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনার দায় বিজেপির উপর চাপিয়েছে৷ বিজেপির তরফে এই যুবকদের সঙ্গে যোগ থাকার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে৷
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দা আকবর গাজি বলেন, ‘‘গুরগাঁও থেকে আসা পাঁচজন ব্যক্তি একটি চার চাকা গাড়ি নিয়ে বয়ারমারি এলাকার বাসন্তী রোডের ধারে গাড়ি থামায়। এরপরই তাঁরা ভোটার কার্ড, আধার কার্ড-সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি পোড়াতে শুরু করে। বিষয়টি দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয় ও আমরা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করি। কিন্তু তাঁরা আমাদের প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি।’’
তিনি আরও অভিযোগ করেন, কাগজপত্রগুলোর মধ্যে বিজেপির প্রতীক ও লোগো লাগানো ছিল এবং ওই যুবকরা এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত করতেই এই নাশকতামূলক কাজের পরিকল্পনা করেছে৷ বয়ারমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নবীলাল হক মোল্লাও এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, বাইরে থেকে আসা অবাঙালি ব্যক্তিরা কোনও সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হওয়ার পর স্থানীয়রা গাড়িটি আটকে প্রশাসনের সাহায্য নেন৷ পুলিশ গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে৷
অন্যদিকে, এই ঘটনাকে তৃণমূলের সাজানো নাটক বা গিমিক বলে অভিহিত করেছেন বসিরহাট জেলা বিজেপির সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য। তিনি বলেন, ‘‘এটি সম্পূর্ণভাবে তৃণমূলের একটি গিমিক। এর কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। তৃণমূল ভালোভাবেই জানে যে সন্দেশখালিতে 20 হাজারেরও বেশি ভোটে বিজেপি জিততে চলেছে, সেই ভয় থেকেই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ও বিজেপিকে বদনাম করতে বাইরে থেকে লোক ভাড়া করে এই ধরনের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। কেউ কি কখনও প্রকাশ্যে রাস্তার ধারে এসে নথি পোড়ায়?’’ তিনি এই ঘটনাকে তৃণমূলের ষড়যন্ত্র বলেও অভিযোগ করেছেন৷
ন্যাজাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং উত্তেজনার পারদ কমানোর চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ওই যুবকদের। ভোটের মুখে এমন ঘটনায় এলাকায় পুলিশি নজরদারি ও টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার অলকানন্দ ভাওয়াল ও মিনাখা রেঞ্জের এসডিপিও-কে ফোন করা হয় এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া নেওয়ার জন্য৷ কিন্তু তাঁরা ফোন ধরেননি৷