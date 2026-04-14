ETV Bharat / politics

SIR এর পর প্রথম ভোট ! কেমন আছেন সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা ?

ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে, কিন্তু ক্যাম্পে এখনও জ্বলেনি আলো ! সাবেক ছিটমহলবাসীর আশা-হতাশার কাহিনি নিয়ে অভিজিৎ বোসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 14, 2026 at 8:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 14 এপ্রিল: ইতিহাসের এক জটিল অধ্যায়ের সাক্ষী এই মানুষগুলো । একসময় দেশ ছিল না, পরিচয় ছিল অনিশ্চিত ৷ আজ তাঁরা ভোটার । SIR এর পর প্রথম ভোটকে ঘিরে তাই আবেগ, স্বস্তি আর অপ্রাপ্তির মিশ্র সুর শোনা যাচ্ছে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের প্রাক্তন ছিটমহলবাসীদের জীবনে ।

2002 সালে যাদের নাম ছিল না ভোটার তালিকায়, আজ তাদের হাতেই গণতন্ত্রের অধিকার । SIR এর পর সেই অনিশ্চয়তা কেটে গিয়ে ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে বহু বাংলাদেশ থেকে আসা নাগরিকের । ফলে স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া বইছে শিবিরে । তবে সেই খুশির ফাঁকেই রয়ে গেছে বঞ্চনার দীর্ঘ ছায়া ।

2015 সালে ভারত-বাংলাদেশ ভূমি সীমান্ত চুক্তির পর বদলে যায় বহু মানুষের জীবন । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক চুক্তির ফলে ছিটমহলের মানুষ পায় স্থায়ী পরিচয় । সেই সময় বাংলাদেশে থাকা ভারতীয় ছিটমহল থেকে প্রায় 901 জন ভারতে আসেন, যাদের জন্য কোচবিহারের হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ ও দিনহাটায় তৈরি হয় অস্থায়ী ক্যাম্প । পরে সরকারি উদ্যোগে তৈরি হয় পুনর্বাসন প্রকল্প-ফ্ল্যাটবাড়ি, রেশন কার্ড, আধার কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেট, সবই দেওয়া হয় ।

হলদিবাড়ি পুনর্বাসন ক্যাম্পের বাসিন্দা সুশীল রায়ের কথায়, "আমরা জানতাম, সরকার আমাদের এনেছে, তাই ভোটার তালিকায় নাম উঠবেই । কিন্তু দুই-আড়াই বছর ধরে ক্যাম্পে আলো নেই । আজও সমস্যার সমাধান হয়নি ।" ভোটাধিকার মিললেও নিত্যদিনের মৌলিক চাহিদা এখনও অপূর্ণ, এ যেন অদ্ভুত বৈপরীত্য !

স্থায়ী পরিচয় (নিজস্ব চিত্র)

নতুন প্রজন্মের দাবি আরও স্পষ্ট । নবীন রায় বলছেন, "পড়াশোনা করেছি, এখন চাকরি চাই । সরকারের কাছে এটাই দাবি ।" তাঁদের কাছে ভোট মানে শুধু অধিকার নয়, ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা । আবার প্রবীণদের কণ্ঠে শোনা যায় নিরাপত্তা ও স্থিতির আকাঙ্ক্ষা । দিনহরি বর্মনের কথায়, "আমরা শান্তিতে থাকতে চাই । ভোট দিতে চাই নিশ্চিন্তে ।"

ক্যাম্পের বাসিন্দারা (নিজস্ব চিত্র)

বহু উত্থান-পতনের পর এই স্থিতি তাদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি । তবে সকলেই যে আশাবাদী, তা নয় । অশ্বীনা রায়ের কথায় ফুটে ওঠে এক ধরনের নিরাশা, "সরকারের কাছে চাইলেই কি পাওয়া যায়? আমাদের নিজের কাজ করেই খেতে হবে ।" ছিটমহল থেকে আসা জয়হরি বর্মন আবার অন্য দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন । বললেন, "আমরা অবৈধ ভোটার নই । ট্রাভেল কার্ড নিয়ে এসেছি, তাই নাম উঠেছে । এটা আনন্দের । তবে দাবি না করলে কিছুই মেলে না ।" তার কথায় স্পষ্ট, অধিকার পেতে হলে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে ।

সরকারি উদ্যোগে তৈরি হয় পুনর্বাসন প্রকল্প (নিজস্ব চিত্র)

এই মানুষগুলোর জীবনে ভোট শুধুই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, বরং আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি । একসময় তারা ছিল 'নো-ম্যানস ল্যান্ড' এর বাসিন্দা, আজ তারা গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক । কিন্তু নাগরিকত্বের সঙ্গে যে উন্নয়ন, পরিষেবা ও মর্যাদা পাওয়ার কথা, সেই পথ এখনও অসম্পূর্ণ ।

সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা (নিজস্ব চিত্র)

সামনের বিধানসভা ভোট তাই তাদের কাছে এক নতুন পরীক্ষা । কেউ চাইছেন আলো, কেউ চাকরি, কেউ শান্তি । আবার কেউ কেউ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন প্রতিশ্রুতির ওপর ! অর্থাৎ ছিটমহলের এই নীরব কাহিনি মনে করিয়ে দেয়, ভোটার তালিকায় নাম ওঠা মানেই সব সমস্যা মিটে যাওয়া নয় । বরং নতুন লড়াইয়ের শুরু ।

সরকারি উদ্যোগে থাকার বাসস্থান (নিজস্ব চিত্র)

এই লড়াইয়ে জয়ী হবে কি তাঁদের আশা ? নাকি আবারও প্রতিশ্রুতির অন্ধকারে ঢাকা পড়বে বাস্তব ? সেই উত্তরই খুঁজছে জলপাইগুড়ির ছিটমহলবাসী।

আরও পড়ুন:

সাবেক ছিটমহলের সিংহভাগই 'বিচারাধীন' তালিকায়, দিনহাটা SDO দফতরে বিক্ষোভ

নাম নেই 2002-এর ভোটার তালিকায়, তবুও SIR নিয়ে নিশ্চিন্ত কোচবিহারের একাংশ, কারণ কী

TAGGED:

ছিটমহল
INDIA–BANGLADESH ENCLAVES
SIR
FIRST VOTE
RESIDENTS OF CHITMAHALS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.