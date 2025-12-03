ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে বৈঠকে ফিরহাদ, লক্ষ্য মুখ ফিরিয়ে থাকা আবাসনের ভোটার
Published : December 3, 2025 at 3:32 PM IST
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: গ্রাম থেকে শহরে একাধিপত্য ঘাস ফুলের। অতীতের ভোটের ফলাফল দেখলে তা স্পষ্ট হয়। তবে শহরের আবাসনে যে ঘাস ফুল শিবির থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে সেটাও ফলাফলে স্পষ্ট। তাই 26-এর বিধানসভা নির্বাচনে এবার তৃণমূলকে টার্গেট শহরের বড় মাঝারি থেকে ছোট আভাসনগুলির ভোটার। তাই মনের কথা জানতে শহরের আবাসনে কমিটিগুলির সদস্যদের নিয়ে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে বৈঠকে বসতে চলেছেন কলকাতার মেয়র তথা তৃণমূল কংগ্রেসের কলকাতার দুই লোকসভা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা ফিরহাদ হাকিম।
আজ বুধবার সন্ধ্যায় এই বৈঠক। ফিরহাদ ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণের দুই সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মালা রায়। থাকবেন সমস্ত বিধায়ক। আর আবাসনের সস্যদের বৈঠকে হাজির করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়ছে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরদের। ভার্চুয়াল বক্তব্য রাখার সম্ভবনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
লোকসভা নির্বাচন ফলাফল ঘোষণার পরেই উত্তর কলকাতার একটি অভিজাত আবাসনে হুশিয়ারি দিয়ে মিছিল হয়েছিল তৃণমূলের তরফে। সেই খবর পৌঁছেছিল এক্কেবারে দলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কান পর্যন্ত। মুহূর্তে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ এসেছিল। সেই নির্দেশ পাওয়ার পরে তৃণমূল উপর তলার নেতারা হাজির হয়েছিল আবাসন বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিল।
এদিকে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা এলাকা ভবানীপুর, কিংবা রাসবিহারী বিধানসভা অধিকাংশ আবাসনের ভোটারই তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে। এই পরিস্থিতিতে বড় মাঝারি আবাদবগুলিতে ভোট কেন্দ্রে হলে ফের আগামী ভোটে মুখ থুবড়ে পড়বে রাজ্যের শাসক দল। তাই এবার বাড়তি গুরুত্ব আবাসনে।
কর্পোরেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, একশোর বেশি ভোটার আছে এমন ছোট , মাঝারি বা বড় আবাসনের কমিটির সঙ্গে ইতিমধ্যেই সেই এলাকার কাউন্সিলররা যোগাযোগ করেছেন। তাদের কমিটির প্রতিনিধিদের আজ ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে নিয়ে যাবেন তাঁরা। সেখানেই তাদের আবাসনে কি কি ধরনের সমস্যা আছে সেগুলি শুনবেন মেয়র। দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করবেন। নাগরিকদের কি চাহিদা আছে সেই অনুযায়ী কতটা কাজ করা যায় সেদিকেই আজ গুরুত্ব দেবেন মেয়র। এখন দেখার এই টোটকায় কাজ করে কতটা।
শুধু মেয়র ফিরহাদ হাকিম আশ্বাস দেবেন এমনটা নয়। বড় স্ক্রিনে ভার্চুয়াল ভাবে আবাসনের নাগরিকদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীও কিছু বার্তা দিতে পারেন বলেই এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে। সেই অনুযায়ী প্রযুক্তিগত সমস্ত দিক তৈরি রাখা হচ্ছে।