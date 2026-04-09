'মুসলমানরা কি বুদ্ধিহীন?' হুমায়ুনের ভিডিয়ো নিয়ে পিএমও-কে নিশানা ফিরহাদের

হুমায়ুন কবীরের ভাইরাল ভিডিয়ো প্রকাশ করে বিজেপির বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু ভোট ভাগের মারাত্মক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনল তৃণমূল কংগ্রেস । নিশানা করা হয়েছে পিএমও-কে ৷

হুমায়ুনের ভিডিয়ো নিয়ে পিএমও-কে নিশানা ফিরহাদের
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 9, 2026 at 2:30 PM IST

কলকাতা, 9 এপ্রিল: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলার মসনদ দখলের লড়াইয়ে অন্যতম নির্ধারক শক্তি এই রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোট । আর সেই ভোটব্যাংককে কেন্দ্র করেই এবার প্রকাশ্যে এল বিস্ফোরক 'কেনাবেচা'-র অভিযোগ । তৃণমূল ভবনে হুমায়ুন কবীরের একটি ভাইরাল ভিডিয়ো প্রকাশ করে বিজেপির বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু ভোট ভাগের মারাত্মক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । এই ভিডিয়োকে ঘিরে পিএমও-র দিকে আঙুল তুলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ৷ যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত তিন শীর্ষ নেতা - কুণাল ঘোষ, ফিরহাদ হাকিম এবং অরূপ বিশ্বাস দাবি করেন, এক হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে 'বি-টিম' নামিয়ে রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করছে গেরুয়া শিবির । সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে এই টানাপোড়েনের আবহে এদিন সবচেয়ে আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম । যে ভিডিয়োটি এদিন প্রকাশ করা হয়, সেখানে জনৈক নেতা হুমায়ুন কবীরকে মুসলিম ভোট ভাগ নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে । সেই প্রসঙ্গ টেনেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ফিরহাদ ।

মুসলিম ধর্মাবেগ নিয়ে এই রাজনীতিকে 'সমাজের অত্যন্ত লজ্জা' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মীয় আবেগ নিয়ে ভোট কেনাবেচা চলছে । হুমায়ুন কবীর বলছেন, বাবরি মসজিদের নাম নিলে সেন্টিমেন্ট তৈরি হবে । আমরা যাঁরা মুসলমান সমাজের মানুষ, আমরা কি গরু-ছাগল ? আমরা কি বুদ্ধিহীন ? আমাদের সেন্টিমেন্ট কি বিক্রি করার জায়গা ?"

হুমায়ুন কবীর এবং হায়দরাবাদের এআইএমআইএম-কে 'বিজেপির দালাল' বলে তোপ দেগে ফিরহাদের আরও সংযোজন, "বিজেপি যখন সরাসরি পেরে উঠছে না, তখন পেছন দিক দিয়ে ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট ভাগ করার চেষ্টা করছে । এই বেইমানদের চিনে রাখার সময় এসেছে । পিএমও বসে এখানে কেনাবেচার তদারকি করছে আর হায়দরাবাদের ওই দলটি আসলে বিজেপির ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে কাজ করছে ।"

এই ভিডিয়োকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা এবং চরম নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে কড়া ভাষায় সরব হন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ । তিনি অবিলম্বে এই হাজার কোটি টাকার 'স্ক্যাম'-এর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানান । কুণাল বলেন, "একটি ভয়ংকর, উদ্বেগজনক ও বিস্ফোরক বিষয় সামনে এসেছে । হুমায়ুন কবীর বলছেন 1000 কোটি টাকা তাঁকে দেওয়া হচ্ছে, 200 কোটি টাকা অ্যাডভান্স পেয়েছেন । টাকা লেনদেনের কথা যখন প্রকাশ্যে আসছে, তাহলে ইডি কেন এখন হাত গুটিয়ে বসে থাকবে ? ইডি এবার হুমায়ুন কবীরকে নোটিশ দিয়ে ডাকুক ।"

এই গোটা প্রক্রিয়ায় দিল্লির প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে বলে অভিযোগ করে কুণাল ঘোষ আরও বলেন, "পিএমও-র নাম করা হয়েছে । আমরা স্ট্রংলি ডিমান্ড করছি, পিএমও-র কোন অফিসার এই কোটি কোটি টাকার খেলায়, পশ্চিমবঙ্গে ভোট ভাগ করার খেলায় পেছন থেকে মদত দিচ্ছেন তাঁদের আইডেন্টিফাই করতে হবে ।" ভোটের আগে টাকার বিপুল উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "যে এই 1000 কোটি টাকার দাবি করতে পারে, ও এখনও যে খরচ করছে সেটা কীসের টাকা, হেলিকপ্টার কোথা থেকে আসছে ? তার মানে এই গোটাটা একটা স্ক্যাম । আমরা যতগুলো কনসার্নড এজেন্সি আছে, তাদের দিয়ে পুরদস্তুর তদন্ত চাই ।"

অন্যদিকে, বিজেপির এই 'ষড়যন্ত্র'-কে তাদের রাজনৈতিক হতাশা এবং পরাজয়ের নিশ্চিত পূর্বাভাস হিসেবেই দেখছেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস । তৃণমূলের জয়ের ব্যাপারে চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী অরূপ বলেন, "বিজেপি হারার আগেই নির্বাচনে হেরে গেছে । আমাদের দলনেত্রী এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রথম দিন থেকেই বলছিলেন যে, বিজেপি 50টা আসনও পাবে না । আজকে প্রমাণ হচ্ছে যে বাংলাকে বঞ্চনা করেও কোনও লাভ হল না । এখন বিজেপি নেমেছেন পয়সা দিয়ে বি-টিম তৈরি করে মানুষের ভোটকে কেনার জন্য । পক্ষান্তরে আমি আজকেও বলছি, বিজেপি 50 ক্রস করতে পারবে না ।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সততা এবং বাংলার লড়াইয়ের দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অরূপ বিশ্বাস বলেন, "এরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করে । আরে আজকের দিনেও ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে যদি একটা সৎ মানুষ থাকেন তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে ।"

বাংলার মানুষের ওপর অগাধ আস্থার কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, "এই বাংলা লড়তে জানে । এখানে ক্ষুদিরাম বসু থেকে প্রফুল্ল চাকী, বিনয় বাদল দিনেশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেছেন । বাংলার মাটি অত সহজ নয়, জীবন যাবে কিন্তু বাংলার মানুষের গায়ে আমরা আঘাত লাগতে দেব না । বিজেপি যত ষড়যন্ত্র করুক, 1000 কোটি কেন 10 হাজার বা 1 লক্ষ কোটি টাকা খরচ করুক, বাংলার মানুষ কখনও ওদের মেনে নেবে না ।"

ভোটের ঠিক মুখে তৃণমূলের এই সাংবাদিক সম্মেলন রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো আলোড়ন ফেলেছে । শাসকদলের এই অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন বা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না এবং বাংলার সংখ্যালঘু ভোটারদের মধ্যে এই ভাইরাল ভিডিয়োর কী প্রভাব পড়ে, আপাতত সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।

