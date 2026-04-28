মধ্যরাতে বাড়ির বাইরে ডেকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, অভিযোগ ফিরহাদ হাকিমের

মধ্যরাতে বাড়ির বাইরে ডেকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, অভিযোগ ফিরহাদ হাকিমের
কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম কলকাতা বন্দর কেন্দ্রের বিধায়ক৷ ওই কেন্দ্রে এবারও তিনি ভোটে লড়ছেন৷
Published : April 28, 2026 at 8:27 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: ভোটের আগে মধ্যরাতে বাড়ি থেকে ডেকে রাস্তায় এনে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এই অভিযোগ এনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কলকাতা বন্দর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।
এই ঘটনায় তিনি ক্ষুব্ধ বলে জানিয়েছেন৷ তাঁর কথায়, এই ধরনের সক্রিয়তা কাশ্মীরে দেখালে পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা আটকানো যেত৷ সেখানে যে দু’জন বাঙালি নিহত হয়েছিলেন, তাঁদের প্রাণ অন্তত বাঁচত৷
এদিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘‘বাম জমানায় বহু আন্দোলনে বহু ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে৷ কিন্তু বাড়িতে পুলিশ আসবে, এটা কোনোদিন ভাবিনি। এটা অমিত শাহের সময় থেকে শুরু হয়েছে৷ প্রথমে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে বাড়িতে পাঠানো, মিথ্যা কেসে ধরে নিয়ে যাওয়া, শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেফতার করতে পারছে না, সেই কেসে আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটায়। অদ্ভুত লাগলো যেখানে কোনও জায়গায় আমার কোনও নাম নেই, সেখানে মধ্যরাতে বাড়ির নিচে এসে আমাকে ডেকে রাস্তায় নামিয়ে রীতিমতো থ্রেট দিচ্ছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি ভেবেছি ভোটকেন্দ্রের কোনও হয়তো সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কিত কথা বলবে। আমি গেলাম। যাওয়ার পর আমাকে বলছে, এখানে কাল কোনও গন্ডগোল হওয়া চলবে না। আমি উত্তর দিই এই চেতলায় কোনোদিন গন্ডগোল হয় না। ভোটের দিন গুলি কেন, একটা ইট পড়ে না। বাহিনী বলছে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কাজ করতে দিতে হবে।’’
ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, ‘‘আমি জানাই 25 বছর ধরে কাউন্সিলর৷ সব রাজনৈতিক দলের মানুষজন একসঙ্গে মিলেই ভোট করি। একটাও ছাপ্পা ভোট পড়ে না৷ আমি বারবার বলেছি কেউ প্রমাণ করতে পারলে আমি রেজিগনেশন দেব। এখানে যাঁরা থাকেন, তাঁরা নিজেরা নিজেদের ভোট দেন। কেউ কাউকে ভোটে আটকায় না। উল্টে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক আছে আমাদের। এই শুনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান বলেন, কিছু হলে আপনি মুশকিলে পড়বেন।’’
এই কথা শুনে ক্ষুব্ধ হন ফিরহাদ হাকিম। কলকাতার মেয়র জানিয়েছেন যে জওয়ানদের তিনি বলেন, ‘‘আমাকে আপনারা কি মুশকিলে ফেলবেন। আপনাদের আয়ু 4 তারিখ পর্যন্ত।’’ ফিরহাদের দাবি, এই ঘটনায় রীতিমতো পাড়ার লোক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। যাওয়া বিজেপি কিছু ভোট পেত, মনে হয় না আর পাবে বলে। তাঁর আরও দাবি, ‘‘এই অত্যাচার বুটের আওয়াজ নকশাল আমলে দেখেছি। সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে আসা। যেন যুদ্ধ পরিস্থিতি। এই সক্রিয়তা যদি ওইদিন কাশ্মীরে দেখা তো তাহলে আমার বাংলার দু’টো বাঙালি প্রাণ বাঁচত।’’
ফিরহাদ হাকিমের কথায়, ‘‘এটা হেনস্তা করা। এটা অপমান করা। কেন্দ্রীয় বাহিনী আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে এনে রাস্তায় নামিয়ে বলছে, এটা সত্যি সত্যি আমার কাছে অপমান। আত্মসম্মানে লেগেছে। আমি কলকাতার মেয়র, রাজ্যের মন্ত্রী, 50 বছর ধরে রাজনীতি করি, সমাজসেবা করি। এইভাবে মধ্যরাতে বাড়ি থেকে বের করে রাস্তায় ডেকে থ্রেট করবে, এটা এর আগে কোনোদিনও হয়নি।’’ তবে এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে কোনও অভিযাগ জানাননি বলে ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন৷