আপনি যেভাবে ছুটছেন, আমি হয়তো পারিনি; অগ্নিমিত্রার ভূয়সী প্রশংসায় ফিরহাদ

আপনি যেভাবে ছুটছেন, আমি হয়তো পারিনি; অগ্নিমিত্রার ভূয়সী প্রশংসায় ফিরহাদ
পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ফিরহাদ ৷ প্রাক্তনের তরফে এভাবে বর্তমানের প্রশংসা রাজনীতিতে বড় একটা দেখা যায় না ৷ কারণ নিয়ে তরজা ৷
Published : July 24, 2026 at 9:48 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: রাজ্য রাজনীতিতে এখন নতুন সমীকরণ । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পালাবদলের পর রাজ্যের ক্ষমতায় এখন বিজেপি । বিরোধী আসনে তৃণমূল । সাধারণত বিধানসভায় দেখা যায়, পূর্বতন সরকারের মন্ত্রীরা নতুন সরকারের কাজের কঠোর সমালোচনা করেন । কিন্তু শুক্রবার রাজ্য বিধানসভা সাক্ষী থাকল সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দৃশ্যের ।
রাজ্যের বর্তমান পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের প্রকাশ্যেই ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রাক্তন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম । সৌজন্য না প্রশস্তি, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে । সরাসরি বর্তমান পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রাকে উদ্দেশ করে প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন, "আপনি যেভাবে ছুটছেন, আমি হয়তো পারিনি !"
এদিন বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধী বেঞ্চ থেকে নিজের বক্তব্য পেশ করছিলেন ফিরহাদ । সেই সময়েই তাঁর কথায় উঠে আসে তাঁরই ছেড়ে আসা দফতরের বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর প্রসঙ্গ । দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া ফিরহাদ এদিন কার্যত বর্তমান মন্ত্রীর নিরলস পরিশ্রমকে কুর্ণিশ জানান । জনপ্রতিনিধি এবং মন্ত্রী হিসেবে সফল হতে গেলে যে দৌড়ঝাঁপ প্রয়োজন, তারও উল্লেখ করেন তিনি ।
বিজেপি নেত্রীর কাজের ধারা এবং প্রশাসনিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাপ্রকাশ করে তিনি বলেন, "ম্যাডাম যেভাবে দৌড়াচ্ছেন, তাতে উনি সফল হবেন ।" বিরোধী শিবিরের এক শীর্ষ নেতার মুখে রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রীর এমন আচমকা স্তুতি শুনে স্বাভাবিকভাবেই অবাক হয়ে যান শাসক এবং বিরোধী, উভয় শিবিরের সদস্যরাই । রাজনীতিতে এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না । যেখানে সদ্য ক্ষমতা হারানো দলের প্রাক্তন মন্ত্রী নিজের উত্তরসূরির কাজের এমন দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন ।
এবারের রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ক্ষমতা হস্তান্তর দেখেছে। বিরোধী দল থেকে শাসক দলের আসনে বসেছে বিজেপি । এই পরিস্থিতিতে প্রাক্তন মন্ত্রীর এমন মন্তব্যকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, এটা কি নেহাতই রাজনৈতিক সৌজন্য ? নাকি এর নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোনও কৌশল ? রাজনীতিতে প্রাক্তনরা সাধারণত বর্তমানদের তুলোধোনা করতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন । কিন্তু ফিরহাদের এই মন্তব্য সেই চেনা ছকের বাইরে ।
কেউ কেউ মনে করছেন, দীর্ঘদিনের মন্ত্রী হিসেবে ফিরহাদ হাকিম জানেন ওই দফতরের কাজের চাপ কতটা । তাই হয়তো বর্তমান মন্ত্রীর সক্রিয়তা দেখে তিনি সত্যিই মুগ্ধ । আবার একাংশের মতে, সরাসরি সংঘাতের পথে না হেঁটে শাসক দলের মন্ত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেই বিরোধী শিবিরের এই প্রশংসার কৌশল ।
তবে কারণ যাই হোক না কেন, ফিরহাদের এই মন্তব্য বাংলার রাজনীতির হারানো সৌজন্যকেই যেন কিছুটা ফিরিয়ে আনল । প্রমাণ করল, রাজনৈতিক শিবিরের বদল হলেও যোগ্য মানুষের কাজের কদর করা যায় । তবে রাজনীতির ময়দানে কোনও কথাই নিছক সৌজন্যের খাতিরে বলা হয় না । কাদা ছোড়াছুড়ির চেনা আবহে প্রাক্তন মন্ত্রীর এই বিরল প্রশস্তি বঙ্গ রাজনীতিতে নিশ্চিতভাবেই এক নতুন আলোচনার জন্ম দিল ।