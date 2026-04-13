নন্দীগ্রামে আদিত্যনাথের বুলডোজার হুঁশিয়ারি ! ধমকে চমকে বাঙালিকে আটকানো যাবে না, পালটা ফিরহাদ

ফিরহাদ হাকিমের কথায়, বিজেপি ওসব বাইরে থেকে বুলডোজার বাবা নিয়ে আসছে । চমকে ধমকে লাভ নেই ৷

Firhad Hakim
যোগী আদিত্যনাথকে পালটা হুঁশিয়ারি ফিরহাদ হাকিমের (নিজস্ব ছবি)
Published : April 13, 2026 at 8:43 PM IST

কলকাতা, 13 এপ্রিল: নন্দীগ্রামে বিজেপির সমাবেশে এসে বাংলায় বুলডোজার চলার কথা বলে গিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ । ধমক চমক দিয়ে বাঙালিকে আটকানো যাবে না বলে পালটা বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিলেন কলকাতা বন্দরের তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম ।

রবিবার নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর হয়ে প্রচারে আসেন যোগী আদিত্যনাথ । সেখানে তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বুলডোজার নিয়ে বলেন, "উত্তরপ্রদেশে দুষ্কৃতীদের উপর এই বুলডোজার চলে । বিজেপি এখানে সরকারে এলে এখানেও চলবে ।" এই মন্তব্যের পালটা ফিরহাদ হাকিম সোমবার বলেন, "বিজেপি ওসব বাইরে থেকে বুলডোজার বাবা নিয়ে আসছে । ধমক দেওয়া হচ্ছে । ওসব চমকে ধমকে বাঙালিকে রোধ করা যায় না । বাংলার মানুষ আবার বলছে, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন এক হোক এক হোক হে ভগবান । শুভেন্দু অধিকারী হুমকি দিচ্ছে, বিজেপি বিভিন্ন জায়গায় হুমকি দিচ্ছে । কিন্তু তাদের বলব, চমকে ধমকে লাভ নেই ! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আসছে । চমক ধমক নয়, শান্তিপূর্ণভাবে আমরা সবাই বাংলায় থাকব ।"

Firhad Hakim
ভোট প্রচারে কলকাতা বন্দরের তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম (নিজস্ব ছবি)

এদিন দেশের সর্বোচ্চ আদালতে এসআইআর মামলায় শুনানি ছিল ৷ সেই প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেন, "আমরা সবাই সুপ্রিম কোর্টের দিকে তাকিয়ে আছি এবং বিশ্বাস রাখি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের উপর । নির্বাচন কমিশন নয়, ভারতের সংবিধান সবথেকে বড় এবং ভারতের সংবিধান বলেছে, প্রত্যেক ভারতীয়ের অধিকার হচ্ছে ভোট দেওয়া । সেই অধিকার যেন ভারতের সংবিধানের বিপক্ষে গিয়ে নাম কাটা না যায় । এটা নিশ্চিতভাবে সর্বোচ্চ আদালত দেখবেন বলে আমরা আশা রাখি ।"

সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর আবার বাংলায় আসা প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য, "এখানে সবাই নিরাপদে ভোট দেবেন । ওঁদের দিয়ে কাজ নেই । উনি নিরাপদে ভোট করাতে পারলে ভালো । কারণ নির্বাচন কমিশনার এসে তো সব গুলিয়ে দিচ্ছেন ।" হাকিম পালটা প্রশ্ন তোলেন, "এসআইআর-এর আতঙ্কে মানুষ মারা গিয়েছে । নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে কিন্তু এই 200 লোকের প্রাণের দামটা কী হবে? এটাই নির্বাচন কমিশনারকে জবাব দিতে হবে ।"

এছাড়াও অন্য রাজ্য থেকে বিজেপির প্রচার করা বাংলায় আসা নিয়ে তিনি বলেন, "তাঁরা রাজ্যে আসছে । বিভিন্ন জায়গায় আসছে । এদের পায়ের তলায় মাটি নেই । না মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, না সংগঠন আছে । বিজেপি বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে আসছে অন্যায়ভাবে এখানে ভোট করানোর জন্য । আমরা নিশ্চিতভাবে সতর্ক আছি । আমাদের সংগঠন অনেক স্ট্রং । বিজেপি ধারণাই করতে পারবে না তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন কতটা শক্তিশালী ।"

