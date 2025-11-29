ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করতে নথিবদ্ধকরণ, দাবি ফিরহাদের; মমতার বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ শুভেন্দুর

ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করতে নথিবদ্ধকরণ, দাবি ফিরহাদের; মমতার বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ শুভেন্দুর
সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে দ্বিচারিতার অভিযোগ আইএসএফ বিধায়কের ৷ কেন্দ্রের সংশোধিত আইন মাফিক ওয়াকফ সম্পত্তি নথিবদ্ধকরণের নির্দেশ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সরব নওশাদ ৷
Published : November 29, 2025 at 6:27 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: কেন্দ্রের সংশোধিত আইন মেনে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি নথিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন ৷ যে নির্দেশের পর থেকেই রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা ৷ তবে, সেই সব অভিযোগ খারিজ করে রাজ্যে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দাবি, কেন্দ্রে সংশোধিত আইনকে সমর্থন নয় ৷ বরং, সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারের ৷ তাই সেগুলি নথিভুক্ত করে ওয়েবসাইটে তোলা হচ্ছে ৷
এদিন কলকাতা পুরনিগম থেকে ফিরহাদ বলেন, "ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্ত করার সঙ্গে সংশোধিত ওয়াকফ আইন মেনে নেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ আমরা ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করার পক্ষে রয়েছি ৷ ওয়াকফ আসলে সরকারি সম্পত্তি ৷ ওয়াকফ বোর্ড সরকারের একটা অংশ ৷ তাই আমরা সেই সম্পত্তিগুলো রক্ষা করতে নথিবদ্ধ করে ওয়েবসাইটে তুলে দিতে চাইছি ৷ নবান্ন সেই নির্দেশই দিয়েছে ৷"
ফিরহাদ দাবি করেন, "একজন দিয়ে গেল (ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে) সেটা আমি প্রাইভেট করে নিলাম বা নিজের কাজে লাগাতে শুরু করলাম বা প্রোমোটারকে দিলাম, এটা যাতে না-হয় ৷ সত্যি যদি আমরা নথিবদ্ধ করতে পারি, তাহলে কোনও ওয়াকফ জমি যদি ডেভলপ হয়, তাহলে আইন মেনে ক্যাবিনেট বা সরকারের অনুমোদন নিতে হবে ৷"
আর কেন্দ্রের সংশোধিত আইন নিয়ে নিয়ে ফিরহাদের বক্তব্য, "আমি ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে ৷ আপনি রাতে আলো নিভিয়ে সকলকে বের করে ওয়াকফ বিল পাশ করিয়েছেন ৷ সেখানে আমি যদি স্বচ্ছতা আনি, আমার কর্পোরেশনে কত জমি আছে, সেটা ওয়েবসাইটে দিতে ক্ষতি কী ? আমার অসৎ উদ্দেশ্য না-থাকলে দিতে ক্ষতি নেই সেই তথ্য ৷"
তবে, ফিরহাদ হাকিম ওয়াকফ নিয়ে যাই দাবি করুক না-কেন, রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ করেছেন ৷ শুভেন্দুর বক্তব্য, "বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছিলেন, কেন্দ্র ওয়াকফ সংশোধনী আইন পাশ করলেও, তা পশ্চিমবঙ্গে লাগু হতে দেবেন না ৷ সেই সময় ফিরহাদ হাকিম, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এবং তোহা সিদ্দিকীরা বড় গলায় বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন আছেন, ততদিন রাজ্যে সংশোধিত ওয়াকফ আইন লাগু হবে না ৷ আজকে আমি তাঁদের বক্তব্য শুনতে চাই ৷"
এদিন মমতার বিরুদ্ধে সরাসরি দ্বিচারিতার অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, "সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে তৃণমূলের দ্বিচারিতা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিথ্যাচার সব সামনে চলে এসেছে ৷ আদতে অসহায় মুসলিম মহিলা ও পিছিয়ে পড়া মুসলিমদের স্বার্থে ওয়াকফ সম্পত্তিকে একটি ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ যাকে সবাই সমর্থন করেছেন ৷"
অন্যদিকে, আইএসএফ নেতা তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও মমতার বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগে সরব হয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিচারিতা সবার সামনে চলে এল ৷ মানুষের সামনে মমতার মুখ ও মুখোশ খুলে আলাদা হয়ে গেল ৷ আগে তিনি বলছিলেন, বাংলায় সংশোধিত ওয়াকফ আইন লাগু হতে দেবেন না ৷ মুর্শিদাবাদে গিয়ে বলে এসেছিলেন, ওয়াকফ নিয়ে আন্দোলন করতে হলে দিল্লিতে যাও ৷ এখানে ঘরবাড়ি জ্বালালে গ্রেফতার করবেন ৷ আর এখন হঠাৎ করে ওয়াকফ সম্পত্তি নথিবদ্ধ করার নামে কেন্দ্রের সংশোধিত আইনে লাগু করে দিলেন ৷ মানে সাপও মরল, আবার লাঠিও ভাঙল না ৷"
উদাহরণ হিসেবে রাজ্য সরকারের এসআইআর বিরোধিতার প্রসঙ্গে তুলে ধরেন নওশাদ ৷ কীভাবে রাজ্য জুড়ে এসআইআরের বিরোধিতায় একদিকে তৃণমূল আন্দোলন করছে ৷ অন্যদিকে, এসআইআর সুষ্ঠুভাবে করাতে প্রশাসনকে কাজে লাগানো হচ্ছে ৷ এমনকি 90 হাজার বিএলও দেওয়া হয়েছে বলে জানান নওশাদ সিদ্দিকী ৷