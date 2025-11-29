ETV Bharat / politics

ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করতে নথিবদ্ধকরণ, দাবি ফিরহাদের; মমতার বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ শুভেন্দুর

সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে দ্বিচারিতার অভিযোগ আইএসএফ বিধায়কের ৷ কেন্দ্রের সংশোধিত আইন মাফিক ওয়াকফ সম্পত্তি নথিবদ্ধকরণের নির্দেশ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সরব নওশাদ ৷

FIRHAD ON WAQF PROPERTY
ওয়াকফ সম্পত্তি নথিবদ্ধকরণের নির্দেশ নিয়ে (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 29, 2025 at 6:27 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 29 নভেম্বর: কেন্দ্রের সংশোধিত আইন মেনে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি নথিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন ৷ যে নির্দেশের পর থেকেই রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা ৷ তবে, সেই সব অভিযোগ খারিজ করে রাজ্যে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দাবি, কেন্দ্রে সংশোধিত আইনকে সমর্থন নয় ৷ বরং, সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারের ৷ তাই সেগুলি নথিভুক্ত করে ওয়েবসাইটে তোলা হচ্ছে ৷

এদিন কলকাতা পুরনিগম থেকে ফিরহাদ বলেন, "ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্ত করার সঙ্গে সংশোধিত ওয়াকফ আইন মেনে নেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ আমরা ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করার পক্ষে রয়েছি ৷ ওয়াকফ আসলে সরকারি সম্পত্তি ৷ ওয়াকফ বোর্ড সরকারের একটা অংশ ৷ তাই আমরা সেই সম্পত্তিগুলো রক্ষা করতে নথিবদ্ধ করে ওয়েবসাইটে তুলে দিতে চাইছি ৷ নবান্ন সেই নির্দেশই দিয়েছে ৷"

ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করতে নথিবদ্ধকরণ, দাবি ফিরহাদের; মমতার বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ শুভেন্দুর (ইটিভি ভারত)

ফিরহাদ দাবি করেন, "একজন দিয়ে গেল (ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে) সেটা আমি প্রাইভেট করে নিলাম বা নিজের কাজে লাগাতে শুরু করলাম বা প্রোমোটারকে দিলাম, এটা যাতে না-হয় ৷ সত্যি যদি আমরা নথিবদ্ধ করতে পারি, তাহলে কোনও ওয়াকফ জমি যদি ডেভলপ হয়, তাহলে আইন মেনে ক্যাবিনেট বা সরকারের অনুমোদন নিতে হবে ৷"

আর কেন্দ্রের সংশোধিত আইন নিয়ে নিয়ে ফিরহাদের বক্তব্য, "আমি ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে ৷ আপনি রাতে আলো নিভিয়ে সকলকে বের করে ওয়াকফ বিল পাশ করিয়েছেন ৷ সেখানে আমি যদি স্বচ্ছতা আনি, আমার কর্পোরেশনে কত জমি আছে, সেটা ওয়েবসাইটে দিতে ক্ষতি কী ? আমার অসৎ উদ্দেশ্য না-থাকলে দিতে ক্ষতি নেই সেই তথ্য ৷"

তবে, ফিরহাদ হাকিম ওয়াকফ নিয়ে যাই দাবি করুক না-কেন, রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ করেছেন ৷ শুভেন্দুর বক্তব্য, "বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছিলেন, কেন্দ্র ওয়াকফ সংশোধনী আইন পাশ করলেও, তা পশ্চিমবঙ্গে লাগু হতে দেবেন না ৷ সেই সময় ফিরহাদ হাকিম, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এবং তোহা সিদ্দিকীরা বড় গলায় বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন আছেন, ততদিন রাজ্যে সংশোধিত ওয়াকফ আইন লাগু হবে না ৷ আজকে আমি তাঁদের বক্তব্য শুনতে চাই ৷"

এদিন মমতার বিরুদ্ধে সরাসরি দ্বিচারিতার অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, "সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে তৃণমূলের দ্বিচারিতা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিথ্যাচার সব সামনে চলে এসেছে ৷ আদতে অসহায় মুসলিম মহিলা ও পিছিয়ে পড়া মুসলিমদের স্বার্থে ওয়াকফ সম্পত্তিকে একটি ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ যাকে সবাই সমর্থন করেছেন ৷"

অন্যদিকে, আইএসএফ নেতা তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও মমতার বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগে সরব হয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিচারিতা সবার সামনে চলে এল ৷ মানুষের সামনে মমতার মুখ ও মুখোশ খুলে আলাদা হয়ে গেল ৷ আগে তিনি বলছিলেন, বাংলায় সংশোধিত ওয়াকফ আইন লাগু হতে দেবেন না ৷ মুর্শিদাবাদে গিয়ে বলে এসেছিলেন, ওয়াকফ নিয়ে আন্দোলন করতে হলে দিল্লিতে যাও ৷ এখানে ঘরবাড়ি জ্বালালে গ্রেফতার করবেন ৷ আর এখন হঠাৎ করে ওয়াকফ সম্পত্তি নথিবদ্ধ করার নামে কেন্দ্রের সংশোধিত আইনে লাগু করে দিলেন ৷ মানে সাপও মরল, আবার লাঠিও ভাঙল না ৷"

উদাহরণ হিসেবে রাজ্য সরকারের এসআইআর বিরোধিতার প্রসঙ্গে তুলে ধরেন নওশাদ ৷ কীভাবে রাজ্য জুড়ে এসআইআরের বিরোধিতায় একদিকে তৃণমূল আন্দোলন করছে ৷ অন্যদিকে, এসআইআর সুষ্ঠুভাবে করাতে প্রশাসনকে কাজে লাগানো হচ্ছে ৷ এমনকি 90 হাজার বিএলও দেওয়া হয়েছে বলে জানান নওশাদ সিদ্দিকী ৷

