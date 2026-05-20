অভিষেককে বেআইনি নির্মাণের নোটিস বিতর্ক; বিধানসভায় সরব হলেন ফিরহাদ-কুণাল

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরসভার পাঠানো বেআইনি নির্মাণের নোটিস নিয়ে বুধবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, দলের নেতা কুণাল ঘোষ।

অভিষেককে বেআইনি নির্মাণের নোটিস বিতর্কে বিধানসভায় সরব হলেন ফিরহাদ-কুণাল (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 20, 2026 at 4:11 PM IST

কলকাতা, 20 মে: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন 'শান্তিনিকেতন'-এ বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে কলকাতা পুরসভার পাঠানো নোটিস ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ওই সম্পত্তির বেশ কয়েকটি নির্মাণ করা হয়েছে এবং যথাযথ উত্তর না পেলে পুরসভা সেই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিতে পারে। এই খবরের জেরে যখন রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা চলছে, ঠিক তখনই বুধবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং দলের নেতা কুণাল ঘোষ।

মেয়রের দাবি, এই নোটিস পাঠানোর বিষয়ে তিনি বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। অন্যদিকে কুণাল ঘোষের স্পষ্ট অভিযোগ, দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ধরনের ভুয়ো খবর ছড়ানো হচ্ছে।সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পুরসভার এই নোটিস পাঠানোর ঘটনায় চরম ক্ষুব্ধ হয়েছেন দলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি পুরসভার মেয়র পারিষদ এবং মেয়রকে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন তিনি। জানা গিয়েছে, সেই বৈঠকেই অভিষেকের সম্পত্তিতে নোটিস পাঠানো নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন নেত্রী। খোদ মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছে তিনি জানতে চান, দলের এক শীর্ষ নেতার বাড়িতে কীভাবে এবং কেন এই ধরনের নোটিস পাঠানো হল।

সূত্রের দাবি, সেই প্রশ্নের উত্তরে ফিরহাদ হাকিম সবিনয়ে জানান যে, ওই নোটিসের বিষয়ে তাঁর কাছে কোনও আগাম তথ্য ছিল না। তাঁকে আড়ালেই রেখেই পুরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আর এখানেই সবথেকে বড় প্রশ্নটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে, কলকাতা পুরসভা খোদ একজন সাংসদের বাড়িতে বেআইনি নির্মাণের নোটিস পাঠাচ্ছে, অথচ খোদ পুরপ্রধানই সে বিষয়ে কিছুই জানেন না!

এই বিতর্কের আবহে বুধবার বিধানসভা চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন ফিরহাদ হাকিম। অভিষেকের বাড়িতে পাঠানো নোটিস প্রসঙ্গে তিনি নিজের প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার কথা কার্যত স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, এটা তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে আদৌ পড়ে না এবং যিনি এই নোটিস পেয়েছেন, পুরো বিষয়টি তিনিই সবথেকে ভালো বলতে পারবেন ৷

এর সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে ফিরহাদ হাকিম কলকাতা পুরসভা আইনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পুরসভায় মূলত পলিসি বা নীতি নির্ধারণের কাজ করে থাকেন। মেটিয়াবুরুজের বেআইনি নির্মাণ ভেঙে পড়ার ঘটনার সময়েও তিনি এই একই কথা জানিয়েছিলেন যে, এক্সিকিউটিভ কাজটা সরাসরি জনপ্রতিনিধিদের হাতে থাকে না, সেটা পুরসভার কমিশনার ও আধিকারিকদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। নতুন কোনও বিল্ডিংয়ের ছাড়পত্র দেওয়া কিংবা কোন নির্মাণ বেআইনি তা চিহ্নিত করে নোটিস পাঠানোর কাজ জনপ্রতিনিধিরা সরাসরি দেখেন না।

অন্যদিকে, এই গোটা ঘটনাটিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক গভীর চক্রান্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন দলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। এদিন মেয়রের পাশেই দাঁড়িয়ে তিনি দাবি করেন, তৃণমূলের কিছু নেতাকে কালিমালিপ্ত করার জন্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ধরনের খবর বাজারে ছাড়া হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমের একাংশে ছড়িয়ে পড়া এই নোটিস এবং আনুষঙ্গিক খবরকে তিনি সম্পূর্ণ ভুয়ো ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

কুণাল ঘোষ বলেন, "দলের নেতাদের বদনাম করতে ভুয়ো জিনিস ছড়ানো হচ্ছে। তবে তিনি এও জানান যে, যাঁর বাড়িতে নোটিস গিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে, পুরো বিষয়টি তিনিই বিস্তারিতভাবে বলতে পারবেন।" দলের তরফে সংবাদমাধ্যমের কাছে কুণাল ঘোষ অনুরোধ করেছেন, যেন এই ধরনের খবর সম্প্রচারের আগে তার সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া হয়। আপাতত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির এই নোটিস বিতর্ককে কেন্দ্র করে তৃণমূলের অন্দরের পরিস্থিতি এবং প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

