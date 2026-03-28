বীরভূমে অভিষেকের সভা শেষে মঞ্চে আগুন! অল্পের জন্য বড় বিপদ এড়াল
সভাস্থলে যখন আগুন লাগে তখন নিকটবর্তী সতীপীঠ ফুল্লরাতলা মন্দিরে গিয়েছিলেন অভিষেক । তাঁর হেলিকপ্টারটিও সভামঞ্চ থেকে মাত্র 50 মিটার দূরে রাখা ছিল ।
Published : March 28, 2026 at 4:55 PM IST
লাভপুর, 28 মার্চ: সভা শেষ করে সবে মঞ্চ ছেড়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তার কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল সভামঞ্চের একাংশ । শনিবার দুপুরে বীরভূমের লাভপুরের ফুল্লরাতলা মাঠে এই ঘটনাকে ঘিরে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ।
দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঞ্চের উপরের দিকের এক কোণ থেকে প্রথম আগুনের শিখা দেখা যায় । সে সময় মঞ্চের আশপাশেই উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব-সহ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকেরা । দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন দমকল কর্মীরা । ঘটনাস্থলে থাকা ইঞ্জিন থেকে জল ছিটিয়ে এবং নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করে অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় ।
বোলপুর দমকল বিভাগের ওসি সৌরভ মণ্ডল বলেন, "আমরা কাছেই ছিলাম । মঞ্চে আগুন লাগার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিই । দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে । বড় কোনও অঘটন ঘটেনি ।"
প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত । যদিও বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দমকল কর্তারা ।
ঘটনাচক্রে, সভাস্থলে যখন আগুন লাগে তখন নিকটবর্তী সতীপীঠ ফুল্লরাতলা মন্দিরে গিয়েছিলেন অভিষেক । তাঁর হেলিকপ্টারটিও সভামঞ্চ থেকে মাত্র 50 মিটার দূরে রাখা ছিল । ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারত বলেই মনে করছেন অনেকে । যদিও বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি, তবুও এই আকস্মিক আগুনে সভাস্থলে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । কিছু সময়ের জন্য এলাকায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিও তৈরি হয় ।
এর আগে ওই সভা থেকেই রাজনৈতিক সুর চড়ান অভিষেক । বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, "এটা প্রতিশোধ নেওয়ার ভোট ।" পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে কটাক্ষের সুরে বলেন, বিজেপি নেতারা এলে তাঁদের দিয়ে 'ঝাঁটা ধরিয়ে ঘর পরিষ্কার করানো'র কথা । এসআইআর ইস্যুতে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে জবাব দেওয়ারও ডাক দেন তিনি ।
লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল, চন্দ্রনাথ সিংহ, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত মাল-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা । তবে উল্লেখযোগ্য ভাবে অনুপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ ।
সভা শেষে আগুনের এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা । যদিও প্রশাসনের প্রাথমিক বক্তব্য, এটি নিছকই দুর্ঘটনা, নাশকতার কোনও প্রমাণ এখনও মেলেনি ।
