তোলা না-দেওয়ায় আগুন? হরিপালে বিজেপি সমর্থকের দোকান পুড়ে ছাই

তোলা না-দেওয়ায় আগুন? হরিপালে বিজেপি সমর্থকের দোকান পুড়ে ছাই
Published : May 11, 2026 at 6:40 PM IST
হরিপাল, 11 মে: রাতারাতি পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি মুদিখানার দোকান । আর সেই ঘটনাকে ঘিরেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে হুগলির হরিপালে । বিজেপি সমর্থক ব্যবসায়ীর অভিযোগ, তৃণমূলের 'তোলাবাজির' প্রতিবাদ করাতেই পরিকল্পনা করে তাঁর দোকানে আগুন লাগানো হয়েছে । যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ।
ঘটনাটি হরিপালের নালিকুল বাজার এলাকার । সোমবার ভোরে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথম দোকান থেকে ধোঁয়া ও আগুন বেরোতে দেখেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন । বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে । তবে ততক্ষণে দোকানের ভিতরে থাকা প্রায় 10 লক্ষ টাকার মুদিখানার সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায় ।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগতে পারে । হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক জানান, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । আগুন দুর্ঘটনাবশত নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে লাগানো হয়েছে, অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে ।"
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী শ্রবণ মাহাতোর দাবি, তিনি বিজেপির সমর্থক এবং দীর্ঘদিন ধরেই বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তৃণমূলের লোকজন তোলা আদায় করতো । তাঁর অভিযোগ, "আমি তোলা দেওয়ার প্রতিবাদ করেছিলাম । তারপরই আমার দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে । পেট্রোল ঢেলে পুরো দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে । তৃণমূলের নেতারাই এর পিছনে রয়েছে ।"
শুধু তাই নয়, শ্রবণের আরও অভিযোগ, যে জায়গায় বাজারটি রয়েছে তা বিক্রির পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও তিনি সরব ছিলেন । সেই কারণেই তাঁকে 'টার্গেট' করা হয়েছে । যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে শাসকদল । হরিপালের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক করবী মান্না বলেন, "এমন কোনও ঘটনার খবর আমার জানা নেই ।" অন্যদিকে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সুরজিৎ বাগের দাবি, "তৃণমূলের সংস্কৃতি এ ধরনের নয় । বাজার থেকে কখনও তোলা তোলা হয়নি । প্রকৃত তদন্ত হোক, কেউ দোষী হলে পুলিশ ব্যবস্থা নিক ।"
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে । স্থানীয়দের মতে, ভোট মিটে গেছে ৷ এবার রঙ না দেখে পুলিশ কাজ করুক ৷ তবেই এলাকার শান্তি বজায় থাকবে ৷ তবে এই রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে স্থানীয়দের মধ্যে ঘুরছে একটি প্রশ্ন, এটি কি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি প্রতিবাদের মূল্য চোকাতে হল এক ব্যবসায়ীকে ?