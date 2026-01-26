ভারতমাতার পুজো মণ্ডপে আগুন, তৃণমূলের বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ কৌস্তভের
সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ভারতমাতার পুজোর আয়োজন বিজেপির ৷ কীভাবে আগুন ? সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের ৷
Published : January 26, 2026 at 9:33 PM IST
খড়দা, 26 জানুয়ারি: সাধারণতন্ত্র দিবসে উপলক্ষে বিজেপির তৈরি ভারতমাতার পুজোর মণ্ডপ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ যে ঘটনায় সরাসরি তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ উত্তর 24 পরগনার খড়দার পাতুলিয়া পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনায় পুড়ে যাওয়া মণ্ডপেই হল 'ভারতমাতা'র পুজো ৷ এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী ৷ পাল্টা এই ঘটনাকে বিজেপির পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ৷
এই বিষয়ে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তা বলেন, "রহড়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, নাকি কোনোভাবে আগুন মণ্ডপে লেগে গিয়েছিল, তার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
জানা গিয়েছে, 77তম সাধারণতন্ত্র দিবসে উপলক্ষে খড়দার পাতুলিয়া পঞ্চায়েতের বটতলা এলাকায় ভারতমাতার পুজোর আয়োজন করেছিল গেরুয়া শিবির ৷ তার জন্য মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছিল ৷ সেই মণ্ডপেই রবিবার রাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ আগুন লেগে মণ্ডপের বেশ খানিকটা অংশ পুড়ে যায় ৷ সোমবার সকালে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায় ৷
ঘটনার প্রতিবাদে এ দিন দুপুরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গেরুয়া শিবিরের নেতা-কর্মীরা ৷ এরপরেই বিক্ষোভস্থলে হাজির হন বিজেপির আইনজীবী নেতা কৌস্তভ বাগচী ৷ যার জেরে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে ৷ খবর পেয়ে অকুস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ৷ সেখানে পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন কৌস্তভ ৷ বেশ খানিকক্ষণ পর পুলিশের আশ্বাসে অবশ্য অবরোধ তুলে নেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা ৷ এরপর ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক হয় এলাকার পরিস্থিতি ৷
এই ঘটনায় রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে ৷ ঘটনার পিছনে তৃণমূলের যোগ রয়েছে বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী ৷ তিনি বলেন, "এটা কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না ৷ ভারতমাতা আরাধ্য দেবী আমাদের ৷ আমরা তার পুজো করছি সমস্ত জায়গায় ৷ সনাতনী হিন্দুদের বিশ্বাস ও ভরসার জায়গা হল ভারতমাতা ৷ সেই ভরসার জায়গায় কেউ যদি আঘাত করতে চায়, তাহলে সনাতনী হিন্দুরা চুপ করে বসে থাকবে না ৷ বারবার হিন্দুদের প্রতি অবিচার চলছে ৷ পুলিশ সবকিছু দেখেও নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে ৷ কাদের মদতে জেহাদি শক্তিরা এই পুজো মণ্ডপে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, তা সকলেই জানে ৷ নতুন করে কিছু বলার নেই ৷ তবে, এটুকু বলব পুলিশ প্রশাসন যদি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না-করে, তাহলে সনাতনীরা পথে নেমে আবারও প্রতিবাদ জানাবে ৷"
তবে, বিজেপির অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শাসক শিবির ৷ স্থানীয় পাতুলিয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ও তৃণমূল নেতা কিশোর বৈশ্যের দাবি, "ঘটনাটি ওদের নিজেদেরই পরিকল্পিত ৷ উস্কানি দিতে, প্রচারের আলোয় আসতে এসব অভিযোগ করা হচ্ছে ৷ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখলেই তো স্পষ্ট হয়ে যাবে কে বা কারা করেছে ৷ আমরাও প্রস্তুত রয়েছি, দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হয়ে যাবে ৷"