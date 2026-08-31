খাড়গের 'শুদ্ধিকরণ' নিয়ে রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর ! দেশজুড়ে পথে নামছে কংগ্রেস

খাড়গের 'শুদ্ধিকরণ' নিয়ে রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর ! দেশজুড়ে পথে নামছে কংগ্রেস
বিষয়টি নিয়ে সংসদের বাদল অধিবেশনেই সরব হয়েছিলেন খাড়গে । তাঁর অভিযোগ ছিল, জাতের পরিচয়ের ভিত্তিতে তাঁকে অপমান করা হয়েছে ।
Published : August 31, 2026 at 7:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 অগস্ট: খাড়গের অপমানের প্রতিবাদ করাই কি তবে অপরাধ ? উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানিতে দলীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের 'শুদ্ধিকরণ' বিতর্কে সরব হওয়ার পর লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়ায় আরও চড়া সুরে বিজেপির বিরুদ্ধে পথে নামছে কংগ্রেস । দলীয় সূত্রের খবর, রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআরকে হাতিয়ার করে এবার দেশজুড়ে পথে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেস ।
ঘটনার সূত্রপাত কয়েক সপ্তাহ আগে । হলদওয়ানিতে কংগ্রেসের এক সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন খাড়গে। অভিযোগ, তিনি যে জায়গায় সভা করেছিলেন, পরে সেই স্থান ‘শুদ্ধ’ করার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান করা হয় । উত্তরাখণ্ড বিজেপির সভাপতি মহেন্দ্র ভট্ট সেই অনুষ্ঠানের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন বলেও অভিযোগ কংগ্রেসের । বিষয়টি নিয়ে সংসদের বাদল অধিবেশনেই সরব হয়েছিলেন খাড়গে । তাঁর অভিযোগ ছিল, জাতের পরিচয়ের ভিত্তিতে তাঁকে অপমান করা হয়েছে । সংবিধানের ভাবনার সঙ্গেও এই ধরনের আচরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি ।
এর পরেই বিষয়টি আরও রাজনৈতিক মাত্রা পায় । কংগ্রেসের 'ওয়ার্কিং কমিটি'র বৈঠকে খাড়গে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, দলীয় সভাপতিকে জাতের পরিচয়ের কারণে নিশানা করার ঘটনায় দলের বহু প্রবীণ নেতা যথেষ্ট প্রতিবাদ করেননি । তার কয়েক দিন পরেই সরাসরি আক্রমণে যান রাহুল । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তোলার পাশাপাশি, খাড়গের সঙ্গে 'অস্পৃশ্যতা'র আচরণ করা হয়েছে অভিযোগ করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের দাবিও জানান তিনি ।
এবার সেই রাহুলের বিরুদ্ধেই হালদোয়ানিতে এফআইআর ! কংগ্রেসের অভিযোগ, খাড়গের হয়ে ন্যায়বিচারের দাবি তোলার 'শাস্তি' হিসাবেই রাহুলকে আইনি মামলায় জড়ানো হচ্ছে । আর সেই অভিযোগকে সামনে রেখেই রাজ্যগুলিকে আন্দোলনে নামার নির্দেশ দিয়েছে এআইসিসি ।
কংগ্রেসের তফসিলি জাতি দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রাজেন্দ্র পাল গৌতমের বক্তব্য, "বিজেপি অস্পৃশ্যতার রাজনীতি করছে । উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী খাড়গে যে জায়গায় সভা করেছিলেন, সেখানে শুদ্ধিকরণের ঘটনাকে সমর্থন করেছেন । রাহুল গান্ধি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন । অথচ ন্যায়বিচারের দাবি তোলার জন্য তাঁর বিরুদ্ধেই এফআইআর ! এই নিপীড়নের জবাব কংগ্রেস এবং দেশের দলিত সমাজ দেবে ।"
গৌতমের দাবি, সংবিধানের 17 নম্বর অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ । হালদোয়ানির ঘটনা সেই সাংবিধানিক মূল্যবোধের পরিপন্থী বলেও অভিযোগ তাঁর । কংগ্রেসের দাবি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না-নিয়ে রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা করা হলে বিষয়টি আরও বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে ।
ঘটনার রাজনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। 2027 সালে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পঞ্জাব-সহ একাধিক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন । ফলে দলিত ভোটব্যাঙ্ককে ঘিরে রাজনৈতিক লড়াই ইতিমধ্যেই তীব্র । কংগ্রেসের 'সংবিধান বাঁচাও' কর্মসূচিতে গত কয়েক বছর ধরেই দলিত অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়কে সামনে রাখা হয়েছে ৷ 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি-কংগ্রেস জোটের 43টি আসন জয়ের পিছনে দলিত এবং সংবিধান-সংক্রান্ত প্রচারের প্রভাব ছিল বলেও মনে করে কংগ্রেস ৷
উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সুরেন্দ্র শর্মার হুঁশিয়ারি, খাড়গের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না-নেওয়া হলে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন এবং রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ হবে । তাঁর অভিযোগ, "শুদ্ধিকরণের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের না-হলে আমরা আন্দোলন আরও তীব্রতর করতে বাধ্য হব ।"
কংগ্রেসের আর এক নেতা জিতেন্দ্র সিংয়ের কটাক্ষ, "রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর অনেকটা চোরের কোতোয়ালকে দোষ দেওয়ার মতো । তাঁর বিরুদ্ধে আরও একটি মিথ্যা মামলা তাঁকে থামাতে পারবে না ।" তাঁর অভিযোগ, দলিত অধিকারের পক্ষে কথা বলার কারণেই রাহুলকে নিশানা করা হচ্ছে । এ ব্যাপারে দলের বার্তা স্পষ্ট, মামলা করে রাহুলকে থামানো যাবে না, খাড়গের অপমানের বিচার চেয়ে লড়াই চলবে রাজপথেই ।