রাস্তা আটকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ে মাপজোক ! 'কালীঘাট তৃণমূল' নেতাদের বিরুদ্ধে FIR
যান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটানো ও সাধারণ মানুষের হয়রানির অভিযোগ ৷ সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ পুলিশের ৷
Published : June 29, 2026 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 29 জুন: 'কালীঘাট তৃণমূলে'র প্রথমসারির একাংশ নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর করল কলকাতা পুলিশ ৷ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ে রাস্তা আটকে ট্রাফিকের সমস্যা তৈরি করার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ যে তালিকায় তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ, রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন এবং বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক নেতার নাম রয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার 28 জুন দুপুর প্রায় 2টো 50 মিনিট থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট এলাকায় কুণাল ঘোষ, দোলা সেন, আইনজীবী বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও কয়েকজন প্রশাসনের বিনা অনুমতিতে মাঝ রাস্তায় জমায়েত করেন ৷ তাঁদের এই জমায়েতের জন্য ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হয় পুলিশের ৷ পাশাপাশি, যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের হয়রানির অভিযোগও উঠেছে ৷ এই সব মিলিয়ে কুণাল-সহ বাকিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷
সেই ঘটনার ভিত্তিতে সোমবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর 285 ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ যা মূলত, রাস্তা আটকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য প্রযোজ্য ৷ আর সেই ধারায় কুণাল ঘোষ, দোলা সেন এবং বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও কয়েকজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে ৷ পুলিশ ঘটনার সময়ে ট্রাফিক সিগন্যালের ভিডিয়ো ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান এবং অন্যান্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে ৷ তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, "তদন্ত চলছে, তদন্তের পর গোটা বিষয়ে জানা যাবে ৷"
উল্লেখ্য, সামনেই 21শে জুলাই ৷ প্রতিবছর এই দিনে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে তৃণমূল কংগ্রেসের 'শহিদ দিবস' পালন করে ৷ সেই মতো এবার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে 'শহিদ দিবস'-এর সমাবেশ করতে চেয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছে 'কালীঘাট তৃণমূল' ৷
কিন্তু, সেই আবেদন মঞ্জুর হওয়ার আগেই রবিবার দুপুরে কুণাল ঘোষের নেতৃত্বে তৃণমূল নেতানেত্রীরা ফিতে হাতে মাপজোক করতে নেমে পড়েন বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ে ৷ রাস্তা আটকে ফিতে হাতে মঞ্চের আয়তন কত হবে, তা পরিমাপ করতে শুরু করেন 'কালীঘাট তৃণমূল'-এর নেতারা ৷ সেই ঘটনার প্রেক্ষিতেই এ দিন হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷