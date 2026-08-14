নেতাজি প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্যের জের, কোচবিহারে অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে FIR
অনন্ত মহারাজের সাংসদপদ বাতিলের দাবিতে সরব ফরওয়ার্ড ব্লক ৷ বিজেপির ভূমিকা নিয়েও সওয়াল ৷
Published : August 14, 2026 at 2:45 PM IST
কোচবিহার, 14 অগস্ট: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগে রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে কোচবিহারের কোতোয়ালি থানায় এফআইআর দায়ের করল পুলিশ ৷ কোচবিহার শহরের বাসিন্দা তথা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা গোপাল দে গত 7 অগস্ট একটি অভিযোগ দায়ের করেন ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে বলে জানা গিয়েছে ৷
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে অনন্ত মহারাজের করা মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিভিন্ন মহল ৷ অভিযোগকারী গোপাল দে-র দাবি, নেতাজি শুধুমাত্র বাংলার নয়, তিনি গোটা বিশ্বের একজন শ্রদ্ধেয় নেতা ৷ তাঁর মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে ঘিরে কোনও ধরনের বিরূপ বা আপত্তিকর মন্তব্য মেনে নেওয়া যায় না ৷
গোপাল দে বলেন, "নেতাজি গোটা বিশ্বের নেতা ৷ তাঁকে নিয়ে উলটো পালটা মন্তব্য করেছেন অনন্ত মহারাজ ৷ এই ঘটনায় আমি ক্ষুব্ধ ৷ অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ৷ তাঁর শাস্তি চাই এবং তাঁকে গ্রেফতার করার দাবি জানাচ্ছি ৷"
পাশাপাশি অনন্ত মহারাজকে সাংসদ করা নিয়ে বিজেপির সমালোচনাও করেন গোপাল দে ৷ তিনি বলেন, "যে নেতাজি নাম সংশয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুভাষচন্দ্রকে দিয়েছিলেন, তাঁকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেন এত সাহস হয় কী করে ! বিজেপি কাকে সাংসদ করে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে, আদতে কোনও পড়াশোনা আছে ওঁর ! নিজেকে মহারাজ বলে বেড়ায়, আর দেশনায়ককে নিয়ে এমন কথা বলেন ৷ এর কোনও যোগ্যতা নেই সাংসদ হওয়ার ৷ অবিলম্বে অনন্ত মহারাজের সাংসদপদ বাতিল করতে হবে ৷"
উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই নেতাজিকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার কোচবিহারের সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজ, এমনটাই অভিযোগ উঠছিল ৷ এমনকি গ্রেটার কোচবিহারের একটি সভা থেকে নেতাজিকে 'যুদ্ধপরাধী' বলে উল্লেখ করেন তিনি ৷ পাশাপাশি, তাঁর অনুগামীরা সোশাল মিডিয়ায় একের পর এক বিরূপ পোস্টও করেছেন ৷ যে ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে ৷ ইতিমধ্যে গোটা বিষয়টি নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷
সোশাল মিডিয়ায় নেতাজিকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগে কোচবিহার জেলা থেকেই পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ পাশাপাশি, গোটা ঘটনা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমাও চেয়েছেন অনন্ত মহারাজ ৷ যদিও, তার আগে গত বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে অনন্ত মহারাজকে সতর্ক করেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, "আমি কারও নাম করব না ৷ কিন্তু, বিধায়ক, মন্ত্রী, সাংসদ যে কেউ হন না-কেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে অসম্মানজনক মন্তব্য করলে কেউ ছাড় পাবে না ৷" এর পরদিনই নেতাজিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে অনন্ত মহারাজের 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মান প্রত্যাহার করে নেয় রাজ্য সরকার । এর ঠিক পরপরই নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ ৷
এরই মধ্যে কোতয়ালি থানায় গোপাল দে অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দায়ের করেছিল, তার প্রেক্ষিতে একটি FIR দায়ের করে মামলা শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন ৷ এ নিয়ে কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে FIR হচ্ছে ৷ সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"