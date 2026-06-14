অমিত শাহকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য! কল্যাণের বিরুদ্ধে FIR, পোড়ানো হল সাংসদের কুশপুতুল

অমিত শাহকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য! কল্যাণের বিরুদ্ধে FIR, পোড়ানো হল সাংসদের কুশপুতুল
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ ৷ কল্যাণের কুশপুতুল পোড়ালো শ্রীরামপুরের বিজেপি নেতৃত্ব ৷
Published : June 14, 2026 at 2:21 PM IST
শ্রীরামপুর, 14 জুন: এবার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রীরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হল ৷ 2021 সালে ভোট পরবর্তী হিংসা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, ভোটের সময় অশান্তি ছড়ানো ও দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি করার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ শ্রীরাপুুরের বাসিন্দা ভাস্কর ঘোষ নামে এক ব্যক্তি এই অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷
অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগেও শনিবার বিকালে কল্যাণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব ৷ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুত্তলিকা পোড়ানোর পাশাপাশি ও তাতে জুতোপেটাও করেন বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরা ৷ শ্রীরামপুরের বটতলা মোড়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুমন ঘোষ ৷
অন্যদিকে, তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগ সম্পর্কে ভাস্কর ঘোষ বলেন, "অমিত শাহের বিরুদ্ধে যে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির দাবি জানাচ্ছি ৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে গুন্ডা, জল্লাদ, ডার্টি ম্যান বলেছেন তিনি ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে যে যে উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখেছেন, তার জন্যই আমার এই অভিযোগ ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন তিনি ৷ তার বিরুদ্ধেও আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি ৷"
আর বিক্ষোভ কর্মসূচি ও কল্যাণের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো নিয়ে বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুমন ঘোষ বলেন, "কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর পরিবারকে আক্রমণ করেছেন, তার জন্যই কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে ৷ এলাকার মহিলারা যেভাবে এই বিক্ষোভে সামিল হয়ে ডিম ও জুতো মেরেছেন, তাতে আগামী দিনে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধরে না-যান, তাহলে শ্রীরামপুরে আমরা ঢুকতে দেব না ৷ সাধারণ মানুষ যেভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করার জন্য, আজকের পর থেকে শ্রীরামপুরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর দেখা যাবে না ৷ শ্রীরামপুরের সাংসদকে শ্রীরামপুর ছাড়া হতে হবে ৷"
যদিও, ভাস্কর ঘোষ ও বিজেপির অভিযোগে পাত্তা দিতে নারাজ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "প্রতিশোধ মূলক রাজনীতির জন্য এসব করা হচ্ছে ৷ নির্বাচনের সময় যদি কোনও কথা বলে থাকি, তাহলে নির্বাচন কমিশন আমার বিরুদ্ধে স্টেপ নিত ৷ রাজনৈতিক পালাবদলে পুলিশের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করার জন্য এসব করা হচ্ছে ৷ আমি শ্রীরামপুরে ঢুকতে পারব কি পারব না, আমি দেখে নেব ৷ কুশপুত্তলিকা দাহ করে বা কেস দিয়ে আমাকে দমাতে পারবে না ৷ সংসদে আমার লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে ছিল আর থাকবে ৷ বিজেপির ভয় আমাকে নিয়ে ৷ কারণ, ওরা আমাকে কিনতে পারেনি, পারবেও না ৷"