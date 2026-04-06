পর্ণশ্রীতে বিজেপি অফিস ভাঙচুরে মদতের অভিযোগ, কমিশনের নির্দেশে FIR রত্নার বিরুদ্ধে
বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূলের লোকজন হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে ৷ এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক সংঘর্ষের আবহে পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ।
Published : April 6, 2026 at 2:38 PM IST
কলকাতা, 6 এপ্রিল: বিজেপির পার্টি অফিসে ভাঙচুরের ঘটনায় মদত দেওয়ার অভিযোগে বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল পুলিশ ৷ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে সোমবার রত্নার বিরুদ্ধে পর্ণশ্রী থানায় এফআইআর দায়ের করা হয় ৷
রবিবার দক্ষিণ কলকাতার পর্ণশ্রী এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূলের লোকজন হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে ৷ এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক সংঘর্ষের আবহে পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় । ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি সমর্থকেরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । বেহালা পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁ-র নেতৃত্বে পর্ণশ্রী থানা বেশ কিছুক্ষণ ঘেরাও করে রাখা হয় । এরপর তাঁরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ৷
এরই মধ্যে পর্ণশ্রী থানায় যান তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ও ৷ সেই সময় তিনি বিজেপির বিক্ষোভের মুখে পড়েন । বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা তাঁকে ঘিরে 'চোর' স্লোগান দিতে থাকেন । এর জবাবে তৃণমূল কর্মীরাও রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং পালটা স্লোগানে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । দু’পক্ষের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়, যা ক্রমে ধস্তাধস্তির পর্যায়ে পৌঁছে যায় ।
থানার সামনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হয় । উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা পুলিশি ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে ৷ এরপর অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয় । যদিও কিছু সময়ের জন্য এলাকায় চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় । বিজেপির বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করে তৃণমূল ৷
ঘটনার পর রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র আকার নেয় । বিজেপির অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে তাদের পার্টি অফিসে হামলা চালানো হয়েছে এবং বিরোধী কণ্ঠ রুখতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে । অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তেজনা ছড়াতে এই অভিযোগ তুলছে এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।
এই ঘটনায় সোমবার রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন ৷ রত্নার বিরুদ্ধে ভাঙচুরে মদত দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।"
বর্তমানে গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় টানটান উত্তেজনা রয়েছে । পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশি টহল জোরদার করা হয়েছে । নির্বাচন কমিশনও বিষয়টির উপর নজর রাখছে বলে সূত্রের খবর ।