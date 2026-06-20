আমফানের ত্রাণ ও আর্থিক সাহায্যে কোটি টাকার দুর্নীতি ! অভিষেক বিরুদ্ধে ফলতা থানায় অভিযোগ ববির

আমফানের ত্রাণ ও আর্থিক সাহায্যে কোটি টাকার দুর্নীতি ! অভিষেক বিরুদ্ধে ফলতা থানায় অভিযোগ ববির
অভিষেকের নির্দেশে আমফানের ত্রাণ দুর্নীতির অভিযোগ বিজেপি নেতা অভিজিৎ ববি দাসের ৷ অভিযোগে নাম জাহাঙ্গির খানের ৷
Published : June 20, 2026 at 2:26 PM IST
ফলতা, 20 জুন: ঘূর্ণিঝড় আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো ত্রাণ নিয়ে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ৷ আর সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে এবার ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধৃত তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান-সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ফলতা থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ বিজেপি নেতা অভিজিৎ ববি দাস এ নিয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন ফলতা থানায় ৷
ফলতা থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর অভিজিৎ দাস বলেন, "আমফান ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো বিপুল পরিমাণ আর্থিক ও ত্রাণ সহায়তা প্রকৃত উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছায়নি ৷ বরং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে একটি সংঘবদ্ধ চক্র ওই টাকা আত্মসাৎ করেছে ৷"
অভিজিতের অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতাদের নিয়ে গঠিত একটি 'গ্যাং' তৎকালীন প্রশাসনিক আধিকারিকদের সহযোগিতায় এই দুর্নীতি সংঘটিত করেছে ৷ অভিযোগের তালিকায় রয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, অঞ্চল প্রধান-সহ একাধিক দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারী ৷
তিনি আরও দাবি করেন, "আমফানে বহু গরিব মানুষের ঘর ভেঙে যায়, মৎস্যজীবীদের ট্রলার থেকে শুরু করে বোটও নষ্ট হয়ে যায় ৷ অনেকে জীবিকার পথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাঁদের অনেকেই সরকারি সহায়তার টাকা পাননি ৷ অথচ আমি রাতভর জেগের নথি ঘেঁটে যে তথ্য পেয়েছি, সেখানে একাধিক অসঙ্গিত দেখা যাচ্ছে ৷ এখানে যেসব ক্ষতি দেখানো হয়েছে, তার বাবদ 44 কোটি 25 লক্ষ টাকা পাশ হয়েছে ৷ আর সেই সব টাকা পাশ করানোর জন্য সুপারিশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু, আমরা যখন সেই টাকা কীভাবে বণ্টন হয়েছে, দেখতে গেলাম ৷ তখন দেখছি একই মোবাইল নম্বর ও একই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 25 থেকে 30 জনের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ মানে একটি মোবাইল নম্বরে 30 জন উপভোক্তার নাম ৷ আর সেখানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সবার নাম রয়েছে ৷"
বিজেপি নেতার কথায়, এগুলি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় ৷ বরং সুপরিকল্পিত দুর্নীতির চিত্র ৷ সাধারণ মানুষের প্রাপ্য টাকা লুট করে রাজনৈতিক মদতে, তা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিগত লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ডহারবারের অভিষেকের কাছে বড় ব্যবধানে পরাজিত এই বিজেপি প্রার্থী ৷ এই অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি ৷ পাশাপাশি, দোষীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে ৷ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিজিৎ ওরফে ববি দাস ৷ তাঁর দাবি, নিরপেক্ষ তদন্ত হলে প্রকৃত দুর্নীতির চিত্র সামনে আসবে ৷
এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ফলতা ও সংলগ্ন এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে ৷ অভিযোগের পালটা কোনও প্রতিক্রিয়া তৃণমূল বা অভিযুক্তদের তরফে মেলেনি ৷ পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করছে বলে খবর ৷ এ নিয়ে ডায়মন্ডহারবারের এসডিপিও বিজয় যাদব বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷ আভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"